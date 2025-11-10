ETV Bharat / sports

Exclusive: आकर्षी कश्यप ने खुलकर की बात, 2028 ओलंपिक के लिए बनाया खास प्लान

साइना और सिंधु के सवाल पर दिया खास बयान कश्यप ने कहा कि, बिल्कुल सही बात है कि जैसे-जैसे लोगों की उम्मीदें बढ़ती है, खिलाड़ी के ऊपर दबाव भी बढ़ता है. लेकिन हम लोग इस प्रेशर को पॉजिटिव में लेते हैं और मैं इसे पॉजिटिव चैलेंज के तौर ले रही हूं. मैं कोशिश करूंगी मैं सबके उम्मीद पर खरा उतरु. यह 2022 मेरे लिए सचमुच टर्निंग पॉइंट था. जब मैं कॉमनवेल्थ गेम में जीत कर आई तो छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे डीएसपी के तौर पर नियुक्त किया. यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. उसके पहले में रिजर्व बैंक आफ इंडिया में काम करती थी लेकिन मैं इस पोस्ट को ज्यादा प्रेफर की इसमें मेरे लिए अवसर ज्यादा है.

आकर्षी ने आगे कहा कि, मैं बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही थी. लेकिन इस बीच कोविड आ गया और लॉकडाउन की वजह से हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट बंद हो गए. हम घरों में रहने लगे. काफी ज्यादा दिक्कत का समय था सबके लिए पांडेमिक में. हम छोटे शहर में रहते हैं और इसका हमें फायदा मिला है. यहां कोविड के केसेस कम थे. मैं जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसमें मेरे लिए बैडमिंटन हॉल ओपन करके रखा था. मैं वहीं जाकर के वहां प्रैक्टिस कर सकती थी और घर में भी हम प्रैक्टिस करते थे. मेरी प्रैक्टिस रुकी नहीं यह मेरे लिए सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट रहा है मैं लॉकडाउन में भी पूरी तरह फिट थी और मेहनत करती थीय

आकर्षी कश्यप ने कहा कि, अभी तो बहुत सारी सुविधाएं हैं. जो बहुत सुविधा बढ़ चुकी है. अगर हम लोग 2009 - 2010 की बात करें तो उसे समय बहुत कम हॉल थे. बहुत कम कोच हुआ करते थे. लेकिन मैं इस चीज को कहना चाहूंगी कि जो आपकी डिसिप्लिन है जो आपका हार्ड वर्क है वह सबसे ज्यादा काम करता है. मैं उस समय उन बच्चों से जीतती थी और आज भी जीत रही हूं जो कि बड़े-बड़े अकैडमी बैंगलोर और हैदराबाद में प्रैक्टिस करते हैं और उनके पास संसाधन बहुत होते थे. मैं विश्वास करती हूं अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा.

आकर्षी कश्यप का सफर चुनौतीपूर्ण रहा इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने कहा कि, जब मैं 6 साल की थी तब से मैं ग्राउंड जा रही हूं और 8 साल की थी तब से मैं बैडमिंटन खेल रही हूं. मैं दुर्गा की ही रहने वाली हूं. मैं दुर्ग में ही पाली बड़ी हूं यहीं पर मेरी पढ़ाई हुई है. जब मैं 13 साल की थी तब मैं अंदर 13 टूर्नामेंट को जीता था. मैं अंदर 17 अंडर-19 नेशनल चैंपियन हूं. टू टाइम्स अंडर 17 नेशनल चैंपियन, 2 टाइम्स अंडर 19 नेशनल चैंपियन रही हूं. मैं छत्तीसगढ़ के लिए खेलो इंडिया और नेशनल गेम्स के लिए गोल्ड मेडल जीता है. मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है. इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने कहा कि साउथ एशियन गेम्स में जिसमें हमने गोल्ड मेडल जीता है. एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं सिल्वर मेडल जीती हूं. ऐसे कई प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया है. अभी मैं अपने इंटरनेशनल टूर्नामेंट को फोकस कर रही हूं.

दुर्ग/रायपुर: भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी और कॉमनवेल्थ गेम की गोल्ड मेडलिस्ट आकर्षी कश्यप जो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में खेल कोटे से डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि, जीवन में अपना लक्ष्य बनाना सबसे बड़ी चुनौती है और उसे पर चलते रहना सबसे बड़ा संकल्प है. जीवन में कुछ भी शॉर्ट कट नहीं है. मेहनत करना ही एक विकल्प है तभी आप कोई गोल अचीव कर सकते हैं. आकर्षी कश्यप ने कहा कि, 2028 में होने वाले ओलंपिक गेम्स को लेकर में तैयारी कर रही हूं मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीत कर लाऊं.

आकर्षी कश्यप (ETV Bharat)

आकर्षी कश्यप ने आगे बता करते हुए कहा कि, यह मेरे लिए ज्यादा बेहतर है. क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे जितने भी सीनियर है वह सभी लोग मुझे खेलने के लिए ही प्रोत्साहित करते हैं. अभी मेरा फुल फोकस मेरा बैडमिंटन में ही रहेगा. मैं सोचती हूं कि मेरे लिए चुनौती नहीं कह सकते हैं लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी बैडमिंटन ही है. मैं सेल्फ मोटिवेटड पर्सन हूं. मुझे जिस टाइप का एनवायरमेंट पसंद है. मैं उसी में रहती हूं. मैं अकेले रहना ज्यादा पसंद करती हूं. मैं अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अच्छा मेहनत कर रही हूं और मुझे इसमें चुनौती नजर नहीं आती है. जैसा मुझे अच्छा लगता है मैं उसी अनुसार मेहनत करती हूं.

उन्होंने आगे बताया कि, इंडियन बैडमिंटन बहुत अच्छा कर रहा है. वर्ल्ड रैंकिंग में लगभग 10 बच्चे हैं. सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. मेन सिंगल के खिलाड़ी भी बहुत अच्छा कर रहा है. सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग कर रहे हैं. सिंधु जी और साइना जी के बाद बहुत कुछ बचा नहीं है. हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और जो भी गैप है उसे पूरा करने का काम करेंगे. छत्तीसगढ़ में थोड़ी कम सुविधाएं हैं. इस तुलना में की जो दूसरे मेट्रो सिटीज हैं. मैं पहले भी यही प्रैक्टिस करती थी और जितने लोग पहले बाहर प्रैक्टिस करते थे मैंने उनको हराया है.

उन्होंने आगे कहा, मैंने पहले भी बताया की फोकस होकर के मेहनत करने से चीज होती हैं. आज भी मैं यही प्रैक्टिस कर रही हूं. इंफ्रास्ट्रक्चर की यह हमारे कंट्रोल के बाहर का है. गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है लेकिन अभी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ में नहीं है और अचानक से बहुत सारी चीजों को नहीं कर सकते हैं. जो हमें कंट्रोल करने आता है मुझे जो अपने अंदर ठीक करना है. मैं उन्हीं चीजों पर फोकस कर रही हूं. मेहनत कर रही हूं अपने बेहतर खेल के लिए.

2028 में अपने और देश के लिए बनाया खास लक्ष्य

आकर्षी ने कहा कि, 2028 लॉस एंजिल्स सबके लिए काफी फोकस है. मैं उसको लेकर काफी मोटिवेटेड हूं और मैं मेहनत भी उसके लिए खूब कर रही हूं. मैं कोशिश कर रही हूं कि सबसे पहले इंजरी फ्री रहू. क्योंकि हमारा खेल इतना ज्यादा फिजिकल स्ट्रैंथ को मांगता है, फिटनेस को मांगता है कि इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि मैं इंजरी फ्री रहूं ताकि मैं लॉन्ग बीटी मेंटेन कर सकूं. दूसरा ओलंपिक क्वालीफाई करने के लिए वर्ल्ड लेवल रैंक लाना पड़ता है. मेरी यह कोशिश है कि मैं उसके लिए फिट हो जाऊं और अभी अच्छा समय है. मैं काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हूं. मैं क्वालीफाई करू यह प्रयास है. मैं देश के खेलू और ओलंपिक से देश के लिए मेडल जीतूं'.

कश्यप ने कहा कि, 'मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि लोग भारत ज्वाइन कर रहे हैं और बैडमिंटन को प्रेफर कर रहे हैं मुझे बैडमिंटन से बेहतर कोई खेल लगता नहीं है. बैडमिंटन को कोई भी खेल सकता है मैं काफी पॉजिटिव वे में लेती हूं और आजकल जो गैजेट्स का उसे है वह बच्चे ज्यादा करते हैं. वह बच्चे फिजिकल एक्टिविटी काम करते हैं. मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप स्पोर्ट ज्वॉइन करें. इसमें सिक्योरिटी भी है आप ज्यादा से ज्यादा खेले और जब भी करते हैं तो भी आप खेलें.

आकर्षीने कहा कि, मैं सुबह 5:00 बजे उठ जाती हूं. उसके बाद फिजिकल फिटनेस करती हूं. इसके लिए ट्रेंनिंग ग्राउंड में भी जाना होता है या फिर मैं जिम करती हूं. यह सब मैं अपने पिताजी के साथ करती हूं. 5:00 से 8:30 बजे तक में प्रैक्टिस करती हूं उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूं. जब से मैं डीएसपी के पद को ज्वाइन किया है फिर मैं 12:00 तक जॉब करती हूं. उसके बाद में यहां प्रैक्टिस करती हूं. 4:00 बजे तक मैं यहां खेलती हूं और उसके बाद में शाम में बटालियन में जाकर के प्रैक्टिस करती हूं. मैंने बैडमिंटन को ही बचपन से चुन लिया है. मेरा सबसे ज्यादा फोकस भी इसी पर है. मैं बैडमिंटन में ही अच्छा करूं और मेरा यही फाइनल गोल है.