आंख के नीचे चोट खाई लेकिन देश के लिए मेडल लाई, देखिए जुजित्सु खिलाड़ी प्रज्ञा जोशी से खास बातचीत

प्रज्ञा ने बताया कि इस दौरान उनके कई पॉइंट्स लूज हुए, नहीं तो वो गोल्ड मेडल की दौड़ में थीं. उन्होंने बताया कि आंख के नीचे चोट खाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी पर अपनी ग्रिप नहीं छोड़ी और थाईलैंड में वर्ल्ड जुजित्सु चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर रहे 77 देशों के बीच में भारत का परचम लहराकर देश का नाम रोशन किया.

विश्व जुजित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता प्रज्ञा जोशी ने ईटीवी भारत पर अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि ब्रॉन्ज मेडल जीतना उनकी 20 साल की मेहनत का फल है. लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना था, लेकिन फाइनल राउंड में वियतनाम की खिलाड़ी के साथ मुकाबले के दौरान उनकी आंख के नीचे जोरदार मुक्का लग गया. मुक्का लगने के बाद थोड़ी देर के लिए उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया.

बता दें कि उत्तराखंड के रानीखेत में प्रज्ञा जोशी का जन्म हुआ था. जो अब ऋषिकेश में अपनी अकादमी चला रही हैं. प्रज्ञा जोशी में खेल को लेकर इतनी जुनून भरा है कि उन्होंने सरकारी नौकरी तक छोड़ दी. यही वजह है कि आज वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर मुकाम हासिल कर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं. वहीं, अब प्रज्ञा जोशी ने थाईलैंड के बैंकॉक में हुए जुजित्सु ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उत्तराखंड और भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है.

देहरादून (उत्तराखंड): थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड जुजित्सु चैंपियनशिप 2025 में उत्तराखंड की बेटी प्रज्ञा जोशी ने परचम लहराया है. प्रज्ञा जोशी ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है. वहीं, ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटी प्रज्ञा जोशी का देहरादून में भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान ईटीवी भारत से कांस्य पदक विजेता प्रज्ञा जोशी ने अपने अनुभव साझा किए.

अपने खेल के लिए छोड़ दी पुलिस की नौकरी: प्रज्ञा ने बताया कि उन्होंने अपना करियर कराटे में शुरू किया. इसमें कई स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल अवॉर्ड जीते. प्रज्ञा बताती हैं कि वो 10 बार स्टेट चैंपियन बनीं. उसके बाद नेशनल चैंपियन बनीं. फिर इंटरनेशनल चैंपियन और फिर एशियाई चैंपियनशिप खेलने के बाद उत्तराखंड पुलिस में नौकरी पाई.

उत्तराखंड पुलिस में उन्हें विशेष सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया. हालांकि, पुलिस की नौकरी के दौरान अपने गेम्स के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया. ऐसे में प्रज्ञा ने पुलिस की नौकरी से वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और पूरी तरह से अपने लक्ष्य में जुट गई.

लगातार मेहनत के बाद आज विश्व जुजित्सु चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेकर अपने इस समर्पण को चरितार्थ किया है. उन्होंने कहा कि वो आगे भी प्रयास करती रहेंगी. अपने इस ब्रॉन्ज मेडल का कलर सिल्वर और गोल्ड में तब्दील करने की कोशिश करेंगी. उन्होंने अपनी इस जर्नी की शुरुआत के बारे में भी बताया.

उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश नेगी ने जताई खुशी (वीडियो- ETV Bharat)

मार्शल आर्ट की पहली ड्रेस पापा ने दिलाई: प्रज्ञा जोशी ने बताया कि जब वो छोटी थी तो उन्होंने टीवी पर देखा था कि मार्शल आर्ट जैसी भी कोई विधा होती है. क्योंकि, वो ग्रामीण क्षेत्र की लड़की थी. वो एक मजबूत टॉमबॉय लड़की की तरह अपने घर में थी. इसके बाद उन्होंने इस ओर अपना रुझान बनाया.

प्रज्ञा ने बताया कि जब वो छोटी थी तो कोच सतीश जोशी उनके स्कूल में पहली बार आए थे. उन्होंने बताया था कि मार्शल आर्ट और कराटे भी होता है. जिसके बाद प्रज्ञा बेहद उत्साहित होकर अपने कोच के पास गई. उन्हें भी इसकी ट्रेनिंग देने को कहा. हालांकि, उस समय छोटे बच्चों को नहीं लिया जाता था, लेकिन उनके पिताजी जो कि एसएसबी में जूडो किया करते थे. उन्होंने कपड़े की एक अच्छी सी ड्रेस बनाकर प्रज्ञा को दी.

जुजित्सु खिलाड़ी प्रज्ञा जोशी (फोटो- ETV Bharat)

पहले दिन प्रज्ञा इस ड्रेस को पहनकर ट्रेनिंग के लिए पहुंची, तब वो बेहद छोटी थी. ऐसे उनके कोच सतीश जोशी भी देखकर हैरान हो गए कि पहले ही दिन बच्चा पूरी ड्रेस में मौजूद है. प्रज्ञा के कोच सतीश जोशी बताते हैं कि उन्हें उसी दिन इस बच्ची में भविष्य नजर आ गया था. जिसके बाद उन्होंने प्रज्ञा को तराशने का काम किया.

पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सीखा रहीं प्रज्ञा: ईटीवी भारत से खास बातचीत में प्रज्ञा ने बताया कि नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने उत्तराखंड की लड़कियों को सेल्फ डिफेंस में मजबूत बनाने का प्रण लिया. इसके लिए उन्होंने अपनी एकेडमी खोली, जहां पर वो ग्रामीण क्षेत्र की दूर दराज की लड़कियों को निशुल्क सेल्फ डिफेंस सिखाती हैं.

विश्व जुजित्सु चैंपियनशिप के पदक विजेता (फोटो सोर्स- Pragya Joshi)

प्रज्ञा जोशी ने बताया कि उनका घर रानीखेत में था, लेकिन अब शादी के बाद उनका ससुराल ऋषिकेश में है. इसलिए उन्होंने ऋषिकेश में अपनी सेल्फ डिफेंस एकेडमी खोली है. जहां पर वो खास तौर से लड़कियों को ट्रेनिंग देती है और उन्हें कॉम्बैट गेम्स के साथ समानता और सेल्फ डिफेंस भी सिखाती हैं.

प्रज्ञा बताती है कि कॉम्बैट गेम्स विशेष तौर से लड़कियों को सशक्त बनाते हैं. उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े, इतना मजबूत बनाते हैं. प्रज्ञा का कहना है कि आज जो भी लड़की मार्शल आर्ट या फिर कॉम्बैट गेम्स की ट्रेनिंग लेती हैं. उसे अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है.

