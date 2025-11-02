ETV Bharat / sports

महिला वर्ल्ड कप फाइनल: भारतीय टीम की जीत के लिए लोग आश्वस्त, रांची के खिलाड़ियों में काफी जोश

रांची : नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम रविवार को महिला क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा दिन देखने जा रहा है. भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में ‘ब्लू ब्रिगेड’ वर्ल्ड कप जीत की नई कहानी लिखने को उतरेगी. सामने होगी दक्षिण अफ्रीका की टीम, जो पहली बार फाइनल में पहुंची है और इतिहास के इस मंच पर अपना पहला ताज पाने की कोशिश करेगी.

इस मैच को लेकर जहां पूरे देश में उत्साह का माहौल है, वहीं एमएस धोनी के शहर रांची में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है. रांची में नन्हीं क्रिकेट खिलाड़ियों में मैच को लेकर जुनून साफ देखा जा रहा है. उनका कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आज भारतीय टीम मैच जीतेगी और वर्ल्ड चैंपियन बनेगी. वे भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना भी कर रही हैं. रांची में ईटीवी भारत संवाददाता चंदन भट्टाचार्य ने इन नन्हीं क्रिकेट खिलाड़ियों से बात की.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (Etv Bharat)

गौरतलब हो कि भारत तीसरी बार महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है. इससे पहले 2005 में मिताली राज की कप्तानी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिताबी जंग लड़ी थी, लेकिन जीत हाथ नहीं लगी थी. वही कहानी 2017 में भी दोहराई गई जब इंग्लैंड के घरेलू मैदान पर भारतीय टीम कुछ रन से चूक गई. मगर इस बार तस्वीर बदलने की उम्मीद पूरी टीम में नजर आ रही है.

हरमनप्रीत कौर ने फाइनल से पहले कहा हमारे पास अनुभव भी है, ऊर्जा भी, और देश का भरोसा भी. अब वक्त है इसे जीत में बदलने का. उनके शब्दों में वही आत्मविश्वास झलक रहा है जो किसी बड़े मुकाम से पहले टीम इंडिया में हमेशा देखा जाता है.

वहीं दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वूलवार्ट के लिए यह ऐतिहासिक मौका है. उनकी टीम पहली बार फाइनल में उतरेगी. वूलवार्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट के लिए एक नई शुरुआत है.