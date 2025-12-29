महिला हॉकी इंडिया लीग: श्राची बंगाल टाइगर्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को दी मात
रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का रोमांच लगातार जारी है.
Published : December 29, 2025 at 10:42 PM IST
रांची: महिला हॉकी इंडिया लीग (HIL) 2025-26 सीजन में श्राची बंगाल टाइगर्स ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. सोमवार को रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टाइगर्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 1-0 से मात दी.
इस मैच का एकमात्र गोल पहले क्वार्टर में 11वें मिनट पर अगुस्टिना गोरज़ेलानी ने पेनल्टी कॉर्नर से शानदार ड्रैग फ्लिक के जरिए किया. इसके बाद सूरमा हॉकी क्लब ने कई बार बराबरी की कोशिश की. लेकिन टाइगर्स की मजबूत डिफेंस के सामने उनके प्रयास नाकाम रहे.
इस मुकबाले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कड़े संघर्ष से हुई. धीरे-धीरे सूरमा टीम ने दबाव बनाया और कई बार टाइगर्स के गोल क्षेत्र तक पहुंची लेकिन सटीक फिनिश नहीं कर सकी. वहीं टाइगर्स ने मिले मौके का पूरा फायदा उठाते हुए पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर बढ़त बना ली. पहले क्वार्टर के अंत में सूरमा को भी पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन शिहोरी ओइकावा का शॉट गोल से बाहर चला गया.
दूसरे क्वार्टर में भी सूरमा टीम आक्रामक रही और कई पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, मगर टाइगर्स की खिलाड़ी लालरेमसियामी की शानदार रक्षात्मक कोशिशों से बढ़त बरकरार रही. इसी दौरान सूरमा की मारिया ग्रानातो ने तेज हमला किया, लेकिन वेलेंटिना रापोसो ने समय रहते खतरे को टाल दिया.
तीसरे क्वार्टर में सूरमा ने फिर दबाव बनाया. बलजीत कौर ने पेनल्टी कॉर्नर दिलाया लेकिन सलीमा टेटे का शॉट निशाने पर नहीं जा सका. टाइगर्स ने भी कुछ काउंटर अटैक किए, पर गोल नहीं हो पाया. आखिरी क्वार्टर में सूरमा ने बराबरी के लिए पूरा जोर लगाया. मैच के अंतिम दो मिनट में सूरमा को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन पेनी स्क्विब का शॉट बाहर चला गया. अंततः श्राची बंगाल टाइगर्स ने 1-0 से मुकाबला जीतकर सीजन की शानदार शुरुआत की.
