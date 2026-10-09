T-20 मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज, बड़ी तादाद में स्टेडियम पहुंचे क्रिकेट प्रेमी
रांची में होने जा रहे भारत- वेस्टइंडीज टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 6:41 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 7:09 PM IST
रांची: भारत- वेस्टइंडीज के बीच शुक्रवार को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर है. महेंद्र सिंह धोनी के शहर में क्रिकेट का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है. स्टेडियम परिसर में सुबह से ही दर्शकों की चहल-पहल देखने को मिल रही है. कोई हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचा है, तो कोई अपने पसंदीदा खिलाड़ी की तस्वीर और नारे के साथ टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने आया है. इस बीच बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के प्रशंसक अपने खास अंदाज में लोगों का ध्यान खींचते नजर आए.
स्टेडियम परिसर में एक प्रशंसक का अंदाज खास चर्चा का विषय बना हुआ है. वह ‘छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे’ के नारे के साथ वैभव सूर्यवंशी के प्रति अपनी दीवानगी जाहिर कर रहा है. उसके इस अंदाज को देखने के लिए आसपास मौजूद लोग भी उत्सुक नजर आए. वैभव के नाम के नारे और प्रशंसकों का जोश मुकाबले से पहले ही माहौल को रोमांचक बना रहा है. क्रिकेट प्रेमियों के बीच युवा बल्लेबाज को लेकर खास चर्चा है. कई दर्शक उन्हें मैदान पर खेलते हुए देखने की उम्मीद लेकर स्टेडियम पहुंचे हैं.
कई जगहों से पहुंचे क्रिकेट प्रेमी
इंडिया- वेस्टइंडीज मुकाबले को लेकर स्टेडियम परिसर में अलग-अलग जगहों से क्रिकेट प्रेमी पहुंचे हैं. दर्शकों से बातचीत के दौरान लगभग सभी के चेहरे पर मैच को लेकर उत्साह नजर आया है. क्रिकेट प्रेमियों ने मुकाबले को लेकर अपना अनुमान भी जाहिर किया और भारत की जीत का दावा किया.
प्रशंसकों का कहना है कि टीम इंडिया अपने घरेलू मैदान पर उतरेगी, ऐसे में उन्हें भारतीय खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. हालांकि, मैदान पर दोनों टीमों के प्रदर्शन के बाद ही मुकाबले का नतीजा सामने आएगा.
दर्शकों के बीच बातचीत में वैभव सूर्यवंशी और झारखंड के ईशान किशन को लेकर भी खास उत्सुकता देखने को मिली है. कई प्रशंसक वैभव को बल्लेबाजी करते देखना चाहते हैं, तो स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें ईशान किशन पर टिकी हैं. ईशान का रांची से जुड़ाव होने के कारण उन्हें लेकर दर्शकों में विशेष उत्साह है, जबकि वैभव के प्रशंसक उनके खेल की एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए. दर्शकों को उम्मीद है कि मुकाबले में उन्हें चौके-छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी.
मैच से पहले ही चरम पर पहुंचा रोमांच
मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाना है, लेकिन दर्शकों का उत्साह इससे काफी पहले ही चरम पर पहुंच गया है. स्टेडियम के बाहर और परिसर में क्रिकेट प्रेमियों की मौजूदगी से मैच का माहौल बनने लगा है. कई फैंस अपने परिवार और दोस्तों के साथ पहुंचे, जबकि कुछ प्रशंसक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम की टी-शर्ट पहनकर टीम इंडिया का समर्थन करते दिखे. तिरंगा लहराते और भारतीय टीम के समर्थन में नारे लगाते दर्शकों के बीच क्रिकेट को लेकर अलग-अलग अंदाज देखने को मिले.
रांची में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले को लेकर दर्शकों की यह दीवानगी एक बार फिर दिखाई दे रही है. प्रशंसकों के लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को सामने से खेलते देखने का मौका भी है. यही वजह है कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही स्टेडियम परिसर में उत्सव जैसा माहौल नजर आया है.
सुरक्षा व्यवस्था सख्त, जांच के बाद प्रवेश
दर्शकों की भीड़ को देखते हुए स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद नजर आई. प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है. दर्शकों को जांच और सामान की स्कैनिंग के बाद ही स्टेडियम के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है. प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन कराया जा रहा है, ताकि मुकाबले के दौरान व्यवस्था बनी रहे. दर्शकों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है और जांच के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है.
भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टी-20 मुकाबले से पहले रांची में क्रिकेट का रंग पूरी तरह चढ़ चुका है. वैभव सूर्यवंशी के प्रशंसकों का अनोखा अंदाज, ईशान किशन को लेकर स्थानीय दर्शकों का उत्साह और भारत की जीत की उम्मीद ने माहौल को खास बना दिया है. अब सभी की निगाहें शाम सात बजे होने वाले मुकाबले पर टिकी हैं. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन कर जीत दर्ज करेगी और दर्शकों को रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा.
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