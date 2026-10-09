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T-20 मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज, बड़ी तादाद में स्टेडियम पहुंचे क्रिकेट प्रेमी

मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज ( Etv Bharat )

रांची: भारत- वेस्टइंडीज के बीच शुक्रवार को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर है. महेंद्र सिंह धोनी के शहर में क्रिकेट का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है. स्टेडियम परिसर में सुबह से ही दर्शकों की चहल-पहल देखने को मिल रही है. कोई हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचा है, तो कोई अपने पसंदीदा खिलाड़ी की तस्वीर और नारे के साथ टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने आया है. इस बीच बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के प्रशंसक अपने खास अंदाज में लोगों का ध्यान खींचते नजर आए.

स्टेडियम परिसर में एक प्रशंसक का अंदाज खास चर्चा का विषय बना हुआ है. वह ‘छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे’ के नारे के साथ वैभव सूर्यवंशी के प्रति अपनी दीवानगी जाहिर कर रहा है. उसके इस अंदाज को देखने के लिए आसपास मौजूद लोग भी उत्सुक नजर आए. वैभव के नाम के नारे और प्रशंसकों का जोश मुकाबले से पहले ही माहौल को रोमांचक बना रहा है. क्रिकेट प्रेमियों के बीच युवा बल्लेबाज को लेकर खास चर्चा है. कई दर्शक उन्हें मैदान पर खेलते हुए देखने की उम्मीद लेकर स्टेडियम पहुंचे हैं.