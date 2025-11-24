ETV Bharat / sports

'हर खिलाड़ी चैंपियन है'... PM मोदी ने भारतीय ब्लाइंड महिला टीम को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 नवंबर को एक्स पर भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम को पहला T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी और कहा कि यह जीत टीमवर्क और पक्के इरादे की शानदार मिसाल है.

हैदराबाद: भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया. इस सफलता से देश का हर कोई खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दे रहा है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खिलाड़ियों को बधाई दी. हालांकि ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने 23 नवंबर 2025 को नेपाल को सात विकेट से हराकर इतिहास रचा था.

PM मोदी ने दी बधाई

पीएम ने एक्स पर लिखा, 'इंडियन ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम को पहला ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने के लिए बधाई! इससे भी ज्यादा तारीफ की बात यह है कि वे सीरीज में अजय रहे. यह सच में एक ऐतिहासिक खेल उपलब्धि है, कड़ी मेहनत, टीम वर्क और पक्के इरादे का एक शानदार उदाहरण है. हर खिलाड़ी एक चैंपियन है! टीम को उनके आगे के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं. यह कामयाबी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी.'

गृह मंत्री ने दी शुभकामनाएं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट की तारीफ की. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक दिन! महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड 2025 में उनकी शानदार जीत पर टीम इंडिया को बधाई. आज हमारा तिरंगा आपकी उपलब्धि पर गर्व से और ऊंचा लहरा रहा है. आपकी जीत देश के लिए सम्मान जीतने के आपके इरादे और लगन को दिखाती है. आपके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं.'

ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025

बता दें कि 23 नवंबर को कोलंबो में खेले गए फाइनल में भारत ने पहले बॉलिंग करते हुए नेपाल को 114/5 पर रोका और फिर सिर्फ 12 ओवर में 3 विकेट खोकर चेज करके खिताब अपने नाम कर लिया. टूर्नामेंट में इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की टीमें शामिल थीं. इंडिया ने लीग फेज में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, अमेरिका और पाकिस्तान को हराया, और फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को फिर से हराया. इस टूर्नामेंट को इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया था, और इसके लीग मैच दिल्ली और बेंगलुरु में भी हुए थे.