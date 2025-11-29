ETV Bharat / sports

Explainer: हरियाणा में दो खिलाड़ियों की मौत से खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठे सवाल, जानें क्या है जमीनी हकीकत

Haryana Stadium Condition 2025: बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के बाद से हरियाणा का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर सवालों के घेरे में हैं. सवाल ये कि जिम्मेदार कौन?

Haryana Stadium Condition 2025
Haryana Stadium Condition 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 29, 2025 at 11:14 AM IST

20 Min Read
चंडीगढ़: हरियाणा में बास्केटबॉल के दो खिलाड़ियों की मौत से हड़कंप मचा है. रोहतक और बहादुरगढ़ में सिर्फ दो दिन के अंदर दो किशोर खिलाड़ियों की मौत से हर कोई सन्न रह गया. मरने वाले में एक रोहतक का नाम अमन (15 साल) था. दूसरा खिलाड़ी झज्जर का हार्दिक राठी (16 साल) था. दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के चमकते सितारे थे, लेकिन अफसोस 'जंग लगे सिस्टम' ने दोनों को मौत के आगोश में ले लिया.

पहला हादसा: 23 नवंबर 2025 को बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में अमन प्रैक्टिस कर रहा था. इस दौरान जंग लगा बास्केटबॉल का पोल उसकी कमर पर आ गिरा, जिसके चलते अमन को खून की उल्टियां हुई. साथी खिलाड़ियों ने अमन को PGIMS रोहतक में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

हरियाणा में 'कब्रिस्तान' बने खेल स्टेडियम! (Etv Bharat)

अमन के पिता सुरेश ने डॉक्टरों पर लगाए गंभीर आरोप: मृतक अमन के पिता सुरेश ने कहा कि "मैं बेटे को खेलने से मना कर रहा था, क्योंकि परीक्षा का समय निकट था. घटना के दिन भी उसे स्टेडियम में नहीं जाने को कहा, पर बेटा बोला कि कुछ देर खेलकर वापस आ जाएगा. मां के भी मना करने के बावजूद खेलने चला गया. अगर पोल मजबूत होता और डॉक्टर समय पर इलाज देते, तो बेटा जिंदा होता. सबसे बुरा व्यवहार पीजीआई में हुआ, जहां डॉक्टरों व स्टाफ ने बेटे की चोट को गंभीरता से नहीं लिया."

दूसरा हादसा: 25 नवंबर 2025 रोहतक के लाखनमाजरा गांव के खेल कोर्ट में राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हार्दिक प्रैक्टिस कर रहा था. वो भी बास्केटबॉल पोल पर लटक कर प्रैक्टिस कर रहा था. अचानक से पोल उसके ऊपर धड़ाम से गिर गया. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. जिसके बाद से सरकार और प्रशासन सवालों के घेरे में है.

Haryana Stadium Condition 2025
बास्केटबॉल पोल जंग लगने से गिरा (Etv Bharat)

परिजनों और ग्रामीणों में रोष: 48 घंटे में दो किशोर खिलाड़ियों की मौत से परिजनों और ग्रामीणों में रोष है. ग्रामीणों का कहना है कि खेल परिसर में लगे पोल और बाकी स्ट्रक्चर देखरेख के अभाव में जर्जर हो गया है. इसकी शिकायत कई बार खेल अधिकारियों को की गई, लेकिन उनकी तरफ से इस तरफ ध्यान नहीं दिखा गया. अगर इस तरफ ध्यान दिया जाता, वक्त पर मेंटेनेंस होती, तो आज ये हादसा नहीं होता. जिस पोल के गिरने से खिलाड़ी हार्दिक की मौत हुई है. उसे साल 2002 में लगवाया गया था. उसके बाद से इस पोल को देखरेख नहीं हुई. जिसके चलते ये हादसा हुआ.

विपक्ष के सवाल: वहीं इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग भी तेज हो गई है. नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. सबसे बड़ा सवाल ये है कि मामले में अभी तक आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने तो इसे हत्या करार दिया है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

Haryana Stadium Condition 2025
हरियाणा के स्टेडियमों का हाल (Etv Bharat)

पंजाब के CM भगवंत मान का हरियाणा सरकार पर तीखा वार: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को रोहतक के लाखनमाजरा पहुंचे और हादसे में मारे गए बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी के परिवार से मिले. उन्होंने कहा कि "हार्दिक का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हो चुका था, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान पोल गिरने से उनकी मौत हो गई. घटिया सामग्री और सुरक्षा की कमी से हादसा हुआ. परिवार को आर्थिक मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी हरियाणा सरकार को देनी चाहिए. मेरी सरकार से ये मांग है. ऐसी घटनाएं खिलाड़ियों के मनोबल पर असर डालती हैं. यह चिंता का विषय है." उन्होंने हरियाणा में खेल सुविधाओं और स्टेडियम की स्थिति पर भी सवाल उठाए.

'ये सरकारी लापरवाही से हुई हत्या': नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने कहा "हरियाणा की बीजेपी सरकार खेल और खिलाड़ियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है. इसी घोर लापरवाही का नतीजा है कि बास्केटबॉल के जर्जर पोल के गिरने से दो होनहार खिलाड़ी हार्दिक (राष्ट्रीय स्तर) और अमन की दर्दनाक मौत हुई. ये ना तो साधारण दुर्घटना है, ना सामान्य मृत्यु. ये खुली सरकारी लापरवाही से हुई हत्या है. इन दोनों युवा खिलाड़ियों की असमय मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. हमारी मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष, उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए. जिम्मेदार अधिकारियों और तंत्र के लोगों पर FIR दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की जाए ताकि पूरे सिस्टम को सबक मिले. दोनों दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारों को तत्काल सरकारी नौकरी दी जाए और पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए."

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जारी की थी मरम्मत की ग्रांट: साल 2023 में गांव के खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने तत्कालीन राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मिनी स्टेडियम की मरम्मत व अन्य काम कराने की मांग की थी. नवंबर 2023 में दीपेंद्र ने सांसद कोटे से 11 लाख की ग्रांट जारी कर दी. 2024 में पंचायती राज विभाग ने डीनाआईटी तैयार की. विभाग ने 12.20 लाख रुपये का एस्टीमेट बनाया. 2024 में पंचायती राज विभाग ने पुरानी डीनाआईटी रद्द कर इसे नए सिरे से तैयार किया. बजट बढ़कर 18.50 लाख रुपये हो गया. जून 2025 में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सांसद कोटे से फिर 6.30 लाख रुपये की ग्रांट दे दी. पंचायती राज विभाग ने डीनाआईटी तैयार की. अक्टूबर में टेंडर भी जारी कर दिया. 10 नवंबर को काम शुरू होना था, जो अब तक भी नहीं हुआ.

दीपेंद्र हुड्डा ने खोली सरकार के दावों की पोल: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. दीपेंद्र ने कहा कि "पिछले 11 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लाखनमाजरा सहित किसी भी स्टेडियम हेतु कोई ग्रांट नहीं दी. मैंने सांसद निधि से साढ़े 18 लाख रुपये दिए, लेकिन उसे भी नहीं लगने दिया. कांग्रेस सरकार के समय हमने पूरे प्रदेश में 481 स्टेडियम बनाए और खेल सुविधाएं बढ़ाई. बीते 11 साल में बीजेपी सरकार ने ना तो कोई नया स्टेडियम बनाया, ना रखरखाव के लिए बजट दिया. उलटे पदक लाओ, पद पाओ नीति भी बंद कर दी. ऐसा लगता है कि BJP सरकार नहीं चाहती कि हरियाणा के युवा खेलों में आगे बढ़ें!"

रणदीप सुरजेवाला बोले- 'ये मौत नहीं, बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या': कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा "हरियाणा के लाखनमाजरा में नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक की मौत एक हादसा नहीं, भाजपा सरकार के सिस्टम द्वारा की गई एक हत्या है. हार्दिक हरियाणा की युवा प्रतिभा भी था, एक बेटा भी और एक होनहार नौजवान भी. क्या भाजपा सरकार मां बाप को उनका बेटा वापस दे पायेगी? CM नायब सैनी की भी सीधी जिम्मेदारी है. क्या श्री सैनी जवाब देंगे कि लखनमाजरा के सभी खिलाड़ी मेंटेनेंस की मांग व सुविधाओं को लेकर श्री नायब सैनी से तीन महीने पहले मिले पर हुआ कुछ नहीं- वही ढाक के तीन पात.

  • इस आपराधिक लापरवाही का क्या कारण है?
  • अगर आप स्टेडियम का एक पोल भी नहीं ठीक कर सकते तो सरकार क्या खाक चलाओगे?
  • जिला खेल अधिकारी कह रहे हैं कि इस स्टेडियम सहित चौदह स्टेडियमों के लिए ₹2.1 करोड़ का बजट है तो फिर जरा ये बताइये की ये खर्च क्यों नहीं हुआ?
  • एमपीएलएड का बजट भी नहीं लगाया. अगर सरकार ये बजट खर्च और मेंटेनेंस करती तो हार्दिक की जान बच सकती थी. भाजपा सरकार में इसका जिम्मेदार कौन है?

क्या नायब सैनी बतायेंगे कि देश के स्पोर्ट्स के ₹3,397 करोड़ बजट से मोदी सरकार ने हरियाणा को केवल ₹88 करोड़ ही क्यों दिये (जबकि गुजरात को दिये ₹608 करोड़), जबकि देश के आधे से अधिक मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाते हैं ? हरियाणा जवाब मांगता है ."

सरकार का एक्शन: इन दोनों घटनाओं ने सरकार और प्रशासन पर ढेरों सवाल खड़े कर दिए हैं. विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है. वहीं सरकार ने भी कार्रवाई और जांच की बात कही है. फिलहाल खेल मंत्री ने रोहतक जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा लाखनमाजरा की खेल नर्सरी को भी रद्द कर दिया गया है. झज्जर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली है.

गौरव गौतम ने की पीड़ित परिजनों से मुलाकात: हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए हादसे पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि, "यह घटना हरियाणा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है."

सभी खेल परिसरों का किया जाएगा निरीक्षण: इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दोनों खिलाड़ियों की मौत पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की. साथ ही सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि "सभी खेल परिसरों का निरीक्षण किया जाए. अगर कोई कमी दिखाई देती है, तो तुरंत मरम्मत की जाए. भविष्य में ऐसे हादसे किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होंगे."

Haryana Stadium Condition 2025
उबड़खाबड़ मैदान (Etv Bharat)

हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई: हादसे के बाद खेल विभाग ने एक जांच समिति गठित की, जिसमें रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम के प्रभारी अधिकारी को भी शामिल किया गया है. हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने 28 नवंबर को पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में सभी जिला खेल अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर में खामियों का आकलन किया गया. कमियों को दूर करने के लिए खेल मंत्री ने 114 करोड़ रुपये जारी की.

हरियाणा का खेल ढांचा: कितना तैयार, कितना अधूरा? कहने को तो हरियाणा में खेलों की जड़ें गहरी हैं. राज्य में 481 से ज्यादा स्टेडियम और 265 से अधिक खेल मैदान और नर्सरियां हैं, जो क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग, और शूटिंग जैसे खेलों को समर्पित हैं. फरीदाबाद का राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, रोहतक का चौधरी बंसी लाल स्टेडियम, शाहबाद का मारकंडेश्वर हॉकी स्टेडियम, और भिवानी के कुश्ती अखाड़े इस ढांचे का हिस्सा हैं. इसके अलावा, 34 स्पोर्ट्स नर्सरी मुफ्त कोचिंग और किट प्रदान करती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सुविधाएं पर्याप्त हैं? क्या ये सभी खेल परिसर खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित हैं? क्या इनका रखरखाव यानी देखरेख टाइम पर होता है?

हरियाणा में बदहाल होता खेल इंफ्रास्ट्रक्चर: हरियाणा में अभी तक 163 ग्रामीण (राजीव गांधी) खेल परिसर बनाए जाने का लक्ष्य था. हैरानी की बात ये है कि मात्र 29 खेल परिसर ही बन पाए हैं. कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2022 तक खेल का 40 प्रतिशत ही बजट इस्तेमाल हुआ है. इसके अलावा स्टेडियम और खेल नर्सरी के रखरखाव के लिए अलग से कोई योजना और बजट नहीं है. कैग की रिपोर्ट (मार्च 2025) के मुताबिक बीते 13 सालों में हरियाणा के 93 प्रतिशत स्पोर्ट्स परिसर में कोई स्थाई कोच नियुक्त नहीं हुआ है. खेल विभाग ने रख रखाव पर बीते पांच सालों में मात्र तीन प्रतिशत बजट ही खर्च किया है.

Haryana Stadium Condition 2025
जर्जर हो चुकी खेल बिल्डिंग (Etv Bharat)

हर जिले की एक ही कहानी: खेल परिसरों की बदहाली की ये कहानी सिर्फ रोहतक और झज्जर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा के ज्यादातर जिलों की स्थिति ऐसी ही है. बदहाल स्टेडियम, तीन फीट तक घास भरे मैदान, जंग लगे उपकरण, ना सुविधा और ना ही सुरक्षा. कमबोबेश ज्यादातर स्टेडियमों की हालत यही है.

  • झज्जर के महर्षि दयानंद स्टेडियम में बड़े-बड़े गड्ढे हैं. हैंडबॉल और बास्केटबॉल का मैट खराब हो चुका है. स्टेडियम की बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है.
  • अंबाला के साहा स्टेडियम में बड़े-बड़े गड्ढे बने हैं. बास्केटबॉल का पोल भी गिरा हुआ है. बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है. सभी उपकरणों पर जंग लगा हुआ है.
  • रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में बास्केटबॉल पोल जंग लगे और जर्जर हालत में हैं. ट्रैक टूटा हुआ है. स्केटिंग और एथलेटिक्स ट्रैक भी बदहाल है.
  • झज्जर के महाबीर स्टेडियम में लेग प्रेस मशीन टूटी हुई है. ओवरहेड प्रेस बेंच भी शो पीस ही हैं. ग्राउंड का लेवल तीन फीट तक नीचा है. जिसके चलते जलभराव की समस्या बनी रहती है. हैंडबॉल का कोर्ट भी बदहाल है.

क्या होती हैं खेल नर्सरियां? सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी का लाइसेंस दिया जाता है, जिसके तहत कोई भी स्कूल, संस्था या फिर कोई खिलाड़ी, कोच ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए खेल नर्सरी के लिए आवेदन करता है. इसके तहत खेल विभाग उन जगहों पर जाकर देखता है कि क्या वाकई खिलाड़ियों के लिए जगह बेहतर है कि नहीं. इसके बाद वहां पर एक कोच की भी नियुक्ति की जाती है. जिसे हरियाणा सरकार सैलरी देती है. इसके अलावा वहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को बेहतर मौका भी मिलता है. खेल नर्सरी का कोई भी खिलाड़ी अगर मेडल लाता है, तो सरकार उसे खुराक भत्ता भी देती है.

फरीदाबाद में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बदहाल: फरीदाबाद की बात करें, तो फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह खेल मैदान है. जहां पर कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया, लेकिन उसके बाद आज ये खेल स्टेडियम जर्जर अवस्था में है. कई जिलों में राजीव गांधी खेल परिसर बनाया गया है. जिनकी स्थिति भी ठीक नहीं है. यही वजह है कि आए दिन खिलाड़ियों के साथ हादसे होते रहते हैं

'सरकार की नीति अच्छी, लेकिन अधिकारियों की नियत खराब': पद्मश्री अवॉर्डी, पूर्व राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की कोच और पूर्व राष्ट्रीय महिला कबड्डी की कप्तान सुनील डबास ने कहा "हरियाणा में खेल नीति अच्छी है, हालांकि सरकार करोड़ों रुपये खिलाड़ियों पर खर्च भी करती है, लेकिन स्टेडियम और खेल के मैदानों की स्थिति देख-रेख के अभाव में खराब है. प्रशासन को इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए. हाल ही में जिन दो खिलाड़ियों की मौत हुई है. इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां के अधिकारियों की है, क्योंकि सरकार खेल नीति को लेकर पैसे जारी करती है और हर जिले में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि जिलों में खेल संबंधित सारी गतिविधियों पर वो नजर रख सके और उसको बेहतर कर सके, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए, तो और भी बेहतर खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से उभर कर आएंगे. कई जगह ऐसे भी है जहां पर राजीव गांधी खेल परिसर बनाया गया था, लेकिन देख-रेख के अभाव में वो बदहाल हो चुके हैं."

Haryana Stadium Condition 2025
भिवानी के स्टेडियम में टूटी हुई सीढ़ियां (Etv Bharat)

'सरकार को गुमराह कर रहे अधिकारी': इसके अलावा भारतीय जूनियर बॉक्सिंग टीम के कोच भूषण सैनी ने बताया कि "हरियाणा की खेल नीति ठीक है, लेकिन जमीनी हालात बिलकुल उलट है. सरकार करोड़ों रुपये जारी करती है. खेल को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर, लेकिन जो जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए. वो नहीं हो रहा. सरकार की नजरों में तो अधिकारी बता देते हैं कि हमने स्टेडियम ठीक कर दिया, लेकिन खिलाड़ियों पर ठीक से ध्यान दिया जा रहा. अधिकारी गलत रिपोर्ट देकर सरकार को गुमराह करते हैं. जमीन स्तर पर काम होना चाहिए, ताकि खिलाड़ी को पूरी मदद मिल सके. समय पर डाइट मिल सके. जो सरकार के हाथ में है. सरकार तो कर ही रही है. सरकारी नौकरी भी दे रही है और कैश प्राइज मनी भी खिलाड़ी को दे रही हैं, लेकिन जिला खेल अधिकारी और वहां के कोच की मिलीभगत से उन खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती. बेहतर डाइट नहीं मिल पाती. बेहतर स्टेडियम नहीं मिल पाता."

'सरकार को एक ऑब्जर्वर टीम तैयार करनी चाहिए': अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पूर्व बॉक्सर अखिल कुमार ने बताया कि वो खेल कोटे से सरकारी नौकरी में हैं. उन्होंने बताया कि "हरियाणा सरकार की खेल नीति बहुत ज्यादा दूसरे राज्यों के मुकाबले अच्छी है. दूसरे राज्य हमारे राज्यों से खेल नीति और खेल के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर भी खेलों को बेहतर बनाने के लिए, मैं सरकार से सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा, कि वो एक ऑब्जर्वर की टीम तैयार करें. उस टीम में तीन से चार पूर्व खिलाड़ियों को शामिल करें. जिनका काम रहेगा कि हर एक जिले में जाकर स्टेडियम का दौरा करना. खिलाड़ियों से बातचीत करना. खिलाड़ियों की सुविधाओं को लेकर वहां पर जमीनी हकीकत को जानना. स्टेडियम की हालत कैसी है, खिलाड़ियों को सही डाइट मिल पा रही है कि नहीं, जो सुविधा सरकार खिलाड़ियों को दे रही है, वो उन्हें मिल रही है कि नहीं. इनकी जानकारी इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करना. जिसके आधार पर खेल मंत्री और सरकार काम दुरुस्त कर सके."

'सरकार की तरफ से नहीं मिली सहायता': इसके अलावा प्रोफेशनल बॉक्सर और 11 बार एशियन टाइटल अपने नाम करने वाले बॉक्सर हर्ष गिल ने बताया "कांग्रेस सरकार में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलती थी, लेकिन मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है. सरकार को चाहिए कि मेरे जैसे बॉक्सर, जिन्होंने देश का नाम आगे बढ़ाया है. सभी को नौकरी दे. अभी तक सरकार की तरफ से मुझे ज्यादा सहायता मिल नहीं पा रही है, हालांकि कांग्रेस सरकार में सारी सहायताएं मिलती थी, लेकिन इस सरकार में इस तरह का कोई प्रावधान देखने को नहीं मिल रहा है. मैं खुद एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूं और 11 बार मैंने अपने नाम एशियन टाइटल किया है. मेरे नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है."

मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कैश मनी प्राइस: ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपये प्राइस मनी के तौर पर देती है. रजत पदक विजेता को चार करोड़, कांस्य पदक विजेता को ढाई करोड़ सरकार प्राइज मनी के तौर पर देती है. इसके अलावा प्रत्येक खिलाड़ी, जो ओलंपिक खेल में पार्टिसिपेट करते हैं. उन्हें सरकार 15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देती है. इसके साथ ही खिलाड़ी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नौकरियों में तीन प्रतिशत का कोटा भी मिलता है. इसके अलावा भी अलग-अलग खेलों में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों के लिए कई तरह की प्राइज मनी का प्रावधान है.

खिलाड़ियों को मासिक भत्ता: खिलाड़ियों को और बढ़ावा देने को लेकर सरकारी योजना के तहत 8 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के खिलाड़ियों को पहले 1500 रुपये मासिक भत्ता मिलता था. जिसे बढ़ाकर 2000 कर दिया है. इसी तरह 15 से लेकर 19 वर्ष के खिलाड़ियों को पहले 2000 मासिक भत्ता मिलता था. जिसे 3000 कर दिया गया है. इसके अलावा प्राइवेट कोच को पहले 20 हजार से 25 हजार दिया जाता था. जिसे बढ़ाकर हरियाणा सरकार ने 40 से 50 हजार कर दिया है. वहीं खिलाड़ियों के डाइट में भी बढ़ोतरी की गई है. हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पहले खुराक के लिए रोज 150 रुपये का खुराक भत्ता दिया जाता था. जिसे बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है.

हरियाणा में खेल बजट: हरियाणा में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से हर साल अच्छा खासा बजट जारी किया जाता है. बीते तीन साल में हरियाणा खेल बजट चार गुना बढ़कर 1961 करोड़ रुपये तक हो चुका है, फिर से स्टेडियमों की हालत खराब है.

  • 2021 से 2022 का 394 करोड़
  • 2022 से 2023 का 540.50 करोड़
  • 2024 से 2025 का 578.18 करोड़
  • 2025 से 2026 का 1962 करोड़

लेकिन ये बजट कहां जाता है? इस का जवाब शायद किसी के पास नहीं, क्योंकि हरियाणा के ज्यादातर खेल स्टेडियम जर्जर हाल में है. हालांकि इस घटना के बाद से हरियाणा सरकार ने सभी स्टेडियम और खेल नर्सियों का निरीक्षण कर उनमें जल्द सुधार की बात कही है.

