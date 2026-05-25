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चोट, संघर्ष और 10.09 सेकंड का सफर! गुरिंदरवीर सिंह बोले- अगला लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय पदक जीतना है

भारतीय एथलेटिक्स के सबसे तेज धावक बने गुरिंदरवीर सिंह से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. रांची से चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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ग्राफिक्स इमेज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 25, 2026 at 10:24 AM IST

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रांची: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में एक ऐसा पल आया जो भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में दर्ज हो गया. पंजाब के स्टार स्प्रिंटर गुरिंदरवीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने देशभर के खेल प्रेमियों को रोमांचित कर दिया.

10.09 सेकंड का समय निकालते हुए गुरिंदरवीर ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और भारतीय ट्रैक एंड फील्ड में अपनी पहचान 'फास्टेस्ट मैन इन इंडियन हिस्ट्री' के रूप में मजबूत कर दी. रांची की ट्रैक पर जैसे ही गुरिंदरवीर ने फिनिश लाइन पार की, स्टेडियम तालियों और उत्साह से गूंज उठा. यह केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय स्प्रिंटिंग के लिए एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है. उनके इस प्रदर्शन ने न सिर्फ पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि उन्होंने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए तय क्वालीफाइंग मार्क को भी पार कर लिया.

गुरिंदरवीर सिंह से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ETV BHARAT)

इस मुकाबले में ओडिशा के युवा धावक अनिमेश कुजूर भी चर्चा में रहे. अनिमेश ने सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था और भारतीय स्प्रिंटिंग को नई दिशा देने का संकेत दिया. हालांकि फाइनल में गुरिंदरवीर ने जिस आत्मविश्वास और गति के साथ दौड़ लगाई, उसने उन्हें सबसे आगे ला खड़ा किया. गुरिंदरवीर का 10.09 सेकंड का समय इस सीजन में किसी भी एशियाई धावक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ समय माना जा रहा है. इससे पहले जापान के युवा धावक फुकुतो कोमुरो ने 10.08 सेकंड का समय निकाला था. ऐसे में गुरिंदरवीर का प्रदर्शन केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स सर्किट में भी चर्चा का विषय बन गया है.

रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े गुरिंदरवीर पिछले कई वर्षों से लगातार अपनी स्पीड और तकनीक पर काम कर रहे हैं. उनकी दौड़ में स्टार्ट, संतुलन और अंतिम 40 मीटर की रफ्तार सबसे मजबूत पक्ष मानी जाती है. यही वजह रही कि रांची की ट्रैक पर उन्होंने बाकी धावकों को पीछे छोड़ते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की.

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दौड़ में शामिल खिलाड़ी (ETV BHARAT)

गुरिंदरवीर सिंह की ईटीवी भारत से खास बातचीत

ईटीवी भारत से खास बातचीत में गुरिंदरवीर सिंह ने अपनी सफलता के पीछे की मेहनत और संघर्ष को साझा किया. उन्होंने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ी. कई बार चोटें भी आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. गुरिंदरवीर ने बताया कि एक स्प्रिंटर के लिए हर सेकंड और हर माइक्रो सेकंड बेहद अहम होता है. ऐसे में फिटनेस, डाइट, रिकवरी और मानसिक तैयारी पर लगातार काम करना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि भारत में एथलेटिक्स का भविष्य तेजी से बदल रहा है. पहले जहां ट्रैक एंड फील्ड को सीमित पहचान मिलती थी, वहीं अब युवा खिलाड़ी इसे करियर के रूप में देख रहे हैं. गुरिंदरवीर के मुताबिक, बेहतर सुविधाएं और वैज्ञानिक ट्रेनिंग मिलने से भारतीय एथलीट अब दुनिया के बड़े मंचों पर चुनौती देने लगे हैं.

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दौड़ में शामिल गुरिंदरवीर सिंह व अन्य खिलाड़ी (ETV BHARAT)

गुरिंदरवीर ने यह भी कहा कि उनका अगला लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए पदक जीतना है. राष्ट्रमंडल खेल और एशियन गेम्स को लेकर वह पूरी तैयारी में जुटे हैं. उनका मानना है कि भारतीय स्प्रिंटिंग अब उस दौर में पहुंच रही है, जहां विश्व स्तर पर भी मजबूत पहचान बनाई जा सकती है.

गुरिंदरवीर सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि ओडिशा के युवा धावक अनिमेष कुजूर उनके अच्छे दोस्त हैं. दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे को लगातार मोटिवेट करते हैं. ट्रैक पर भले प्रतिस्पर्धा रहती हो, लेकिन मैदान के बाहर उनकी दोस्ती भारतीय एथलेटिक्स की सकारात्मक तस्वीर पेश करती है. भारतीय एथलेटिक्स में 100 मीटर दौड़ हमेशा से सबसे प्रतिष्ठित स्पर्धा मानी जाती है.

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गुरिंदरवीर सिंह (ETV BHARAT)

दुनिया में इस स्पर्धा का सबसे तेज रिकॉर्ड जमैका के महान धावक उसेन बोल्ट के नाम है, जिन्होंने 2009 में बर्लिन विश्व चैंपियनशिप में 9.58 सेकंड का अविश्वसनीय समय निकाला था. अब भारतीय ट्रैक पर गुरिंदरवीर का प्रदर्शन यह संकेत दे रहा है कि देश के धावक भी लगातार नई सीमाएं तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

रांची में मिला यह ऐतिहासिक क्षण भारतीय एथलेटिक्स के लिए सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गया है. गुरिंदरवीर सिंह की यह दौड़ बताती है कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर भारतीय खिलाड़ी अब वैश्विक मंच पर अपनी रफ्तार का दम दिखाने के लिए तैयार हैं.

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भारतीय एथलेटिक्स का नया सितारा गुरिंदरवीर सिंह, 100m की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरा कर इतिहास रच दिया

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