ENG-W vs SA-W: इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, दक्षिण अफ्रीका की पहले बल्लेबाजी, देखें प्लेइंग-11

ENG-W vs SA-W 1st Semi-Final: महिला विश्व कप का पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेला जा रहा है.

ENG W vs SA W World Cup Semi Final
इंग्लैंड महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला पहला सेमीफाइनल (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 2:33 PM IST

Updated : October 29, 2025 at 2:40 PM IST

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल मैच आज इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट और अफ्रीकाई टीम की कप्तान लौरा वोलवार्ड्ट टॉस के लिए आईं. इस दौरान इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया.

जानिए दोनों कप्तानों ने टॉस पर क्या कहा?
इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम पहले बॉलिंग करना चाहेंगे, पहले बॉल से उन पर प्रेशर डालेंगे और फिर लाइट्स में चेज करेंगे. हमारी टीम वही है. वह थोड़े दर्द में खेलेगी, लेकिन वह खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है. प्रोसेस पर भरोसा रखें और आपने जो कुछ भी किया है उस पर भरोसा रखें और इस मौके का मजा लें.

दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी लौरा वोल्वार्ड्ट ने कहा, 'हम भी पहले बॉलिंग करना चाहते थे. आज हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ खेल रहे हैं. क्लास की जगह बॉश आए हैं. उम्मीद है कि आज हम पहले बैटिंग करते हुए बहुत अच्छा खेलेंगे. आखिर में बात तो जीतने की ही है.

इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड: एमी जोन्स (w), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, डेनिएल व्याट-हॉज, नेट साइवर-ब्रंट (c), सोफिया डंकले, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल.

दक्षिण अफ्रीका: लौरा वोल्वाड्ट (कप्तान), टैज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, मैरिजेन कैप, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

