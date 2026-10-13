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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का हुआ ऐलान, चार नए खिलाड़ियों की T20 स्क्वाड में हुई एंट्री

इंग्लैंड की वनडे टीम ( IANS )

England ODI Squad: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. जिसमें कई दिग्गज खिलाड़ियों को आराम दिया गया है तो कई नए खिलाड़ियों को शामिल भी किया गया है. दोनों देशों के बीच नवंबर में 5 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज होने वाली है. बोर्ड ने T20 सीरीज के लिए कई मुख्य तेज गेंदबाजों को आराम दिया गया है. क्योंकि उनका ध्यान दक्षिण अफ्रीका में होने वाली टेस्ट सीरीज और 2027 वर्ल्ड कप पर है.

इससे पहले इंग्लैंड का पाकिस्तान दौरा

इस सीरीज से पहले इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान में ODI ट्राई सीरीज खेलनी है. जिसमें तीसरी टीम श्रीलंका है. इस ट्रॉई सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम गुरुवार को पाकिस्तान के लिए रवाना होगी. पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ खेलने वाली टीम की तुलना में ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए ODI टीम में दो बदलाव किए गए हैं. टीम में जोफ्रा आर्चर और जैकब बेथेल की वापसी हुई है. तेज गेंदबाज को आराम दिया गया था, जबकि बेथेल जुलाई में भारत के खिलाफ ODI सीरीज के दौरान घुटने की चोट के कारण बाहर थे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का हुआ ऐलान (IANS) चीफ सिलेक्टर ने क्या कहा

इंग्लैंड के चीफ सिलेक्टर मार्कस नॉर्थ ने कहा, 'ODI सीरीज के लिए जैकब बेथेल और जोफ्रा आर्चर की वापसी का मतलब है कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान लगभग अपनी पूरी मजबूती के साथ खेलेंगे. तीन मैचों की ODI सीरीज के बाद ये चार तेज गेंदबाज (जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सोनी बेकर और जोश टोंगचले) जाएंगे क्योंकि हम दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट दौरे से पहले उनके वर्कलोड को मैनेज करना चाहते हैं.' मुख्य गेंदबाज को आराम

टी20 सीरीज से तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सोनी बेकर और जोश टोंग को 21 नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए आराम दिया गया है. लेकिन 12 नवंबर से शुरू होने वाली तीन ODI मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड ने अपनी मजबूत टीम चुनी है. इंग्लैंड के T20 स्क्वाड में चार नए खिलाड़ियों की हुई एंट्री (IANS)