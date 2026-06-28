इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के बीच ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया.
Published : June 28, 2026 at 8:59 PM IST
Ben Stokes Retirement: न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को एक बड़ा झटका लगा है. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. इंग्लैंड टीम ने टेस्ट के चौथे दिन के खेल के बीच में यह जानकारी दी. इसके साथ ही स्टोक्स के 15 साल के करियर पर विराम लग जायेगा जिसमें वह 2019 वनडे विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत के नायक रहे. वह टी20 विश्व कप 2022 जीतने वाली इंग्लैंड टीम के भी अहम सदस्य थे और उसी साल टेस्ट कप्तान बने थे.
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद नाइट क्लब घटना के बाद अनुशासनात्मक कारणों से 35 साल के इस ऑलराउंडर को दूसरे टेस्ट से बाहर रखा गया था.
इंग्लैंड क्रिकेट ने क्या कहा?
इंग्लैंड क्रिकेट ने अपने बयान में कहा, 'इंग्लैंड के अब तक के सबसे महान कप्तानों में से एक, बेन स्टोक्स ने इस टेस्ट मैच के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. बेन, आप इस टीम के लिए सबसे प्रेरणादायक कप्तान, लीडर और लेजेंड रहे हैं, जिसकी टीम कभी उम्मीद कर सकती थी. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं.'
One of England's all-time greatest captains, Ben Stokes, has decided to retire from international cricket at the end of this Test match.— England Cricket (@englandcricket) June 28, 2026
Ben, you have been the most inspirational captain, leader and legend this team could have ever hoped for.
We love you so much and wish you… pic.twitter.com/U5grq0F0kj
स्टोक्स ने क्या कहा?
स्टोक्स ने एक भावुक वीडियो में कहा, 'कारणों पर बाद में बात हो सकती है, लेकिन मैंने इस टीम के लिए, आप लोगों के लिए और पहले के लोगों के लिए कई बार अपना सब कुछ झोंका है, और मुझे एक बार और ऐसा करना है. मैं बस यही चाहता हूं. हमें बहुत मेहनत करनी है, और मैं बस यही चाहता हूं कि नतीजे की परवाह किए बिना, मैं उस मैदान से यह जानते हुए बाहर निकलूं कि इस ग्रुप ने पिछले दो दिनों में अपना सब कुछ दिया है. मैं बस यही चाहता हूं कि हर कोई न केवल मेरे लिए, स्वार्थी होकर, बल्कि इस टीम के लिए भी अपना सब कुछ दे. मैंने भावुक पहलू को पीछे छोड़ दिया है. अब काम पर लगने का समय है. प्लीज, बाकी सब भी मेरे साथ आएं.'
बेन स्टोक्स का इंटरनेशनल करियर
स्टोक्स ने 122 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 44 में उन्होंने कप्तानी की है. वह इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे शानदार कप्तानों में से एक रहे हैं और उन्होंने टीम को 24 जीत दिलाई हैं. उनकी कप्तानी में इंग्लैंड को 17 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि दो मैच ड्रॉ रहे. स्टोक्स का जीत का प्रतिशत 58.53% है.
उन्होंने 114 वनडे इंटरनेशनल और 43 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 2022 वर्ल्ड कप फाइनल में निभाई गई अहम भूमिका भी शामिल है. 35 साल के इस खिलाड़ी ने रेड-बॉल क्रिकेट में 7,243 रन बनाए हैं और 251 विकेट लिए हैं. वनडे में उनके नाम 3463 रन और 74 विकेट दर्ज हैं. साथ ही, T20 क्रिकेट में उन्होंने 585 रन बनाए हैं और 26 विकेट लिए हैं.