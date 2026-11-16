इंग्लैंड ने स्पेन के लगातार 43 मैचों तक अजेय रहने का सिलसिला रोक दिया
England defeated Spain: इंग्लैंड ने नेशंस लीग के ग्रुप मैच में फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन स्पेन को 3-2 से मात दे दी.
Published : November 16, 2026 at 1:50 PM IST
England defeated Spain: आखिरकार रविवार, 15 नवंबर को फीफा वर्ल्ड कप चैंपिय स्पेन को हार का सामना करना पड़ गया. जब इंग्लैंड ने उन्हें नेशंस लीग के ग्रुप C के एक मैच में 3-2 से मात दे दी. इसके साथ स्पेन के लगातार 43 मैचों तक अजेय रहन का रिकॉर्ड सिलसिला टूट गया. उनके जीतने का ये सिलसिला 2024 से शुरू हुआ था. इस दौरान उन्होंने एक यूरोपियन चैंपियनशिप और एक वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया.
इंग्लैंड ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया
मैच की बात करें तो मैड्रिड में खेला गए इस मैच में इंग्लैंड ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. कप्तान हैरी केन ने पहले हाफ में पेनल्टी से गोल किया, और दूसरे हाफ की शुरुआत में एजरी कोंसा ने हेडर के जरिए गोल करके इंग्लैंड की बढ़त को दोगुना कर दिया. इसके बाद बेन व्हाइट ने 60 मिनट के भीतर इंग्लैंड टीम के लिए तीसरा गोल कर दिया.
England win an INCREDIBLE game in Madrid 👏 #NationsLeague https://t.co/JoZXra38Ln— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 15, 2026
अब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम मौजूदा वर्ल्ड कप चैंपियन के खिलाफ एक शानदार जीत की ओर बढ़ रही है. तभी 3-0 की बढ़त लेने के कुछ ही समय बाद, पेनल्टी एरिया में लामिन यमल के खिलाफ फाउल करने के कारण इलियट एंडरसन को मैदान से बाहर (रेड कार्ड) कर दिया गया. जिसकी वजह से इंग्लैंड को 10 खिलाड़ियों के साथ ही बचे हुए मैच खेलने पड़े.
स्पेन के वापसी की कोशिश
इसका पूरा फायदा उठाते हुए स्पेन ने अपना पहला गोल किया और इसके तुरंत बाद, सब्स्टिट्यूट निको विलियम्स ने काउंटर-अटैक पर एक और गोल करके अंतर को 3-2 कर दिया. अभी भी मैच खत्म होने के लिए 15 मिनट का समय बचा था. इस दौरान स्पेन ने गोल करने की कई कोशिश की लेकिन इंग्लैंड के गोलकीपर जेम्स ट्रैफर्ड ने किसी कोशिश को सफल नहीं होने दिया. जिसका नतीजा ये रहा कि इंग्लैंड ने 3-2 से शानदार जीत दर्ज कर ली.
England and Spain reach the final eight 🙌 #NationsLeague https://t.co/vByz7EOfLo— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 15, 2026
दोनों टीमें क्वार्टरफाइनल में
इस जीत के साथ इंग्लैंड ग्रुप सी की विजेता बनकर नेशंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई. जबकि स्पेन हार के बावजूद ग्रुप की शीर्ष दो टीमों में से एक के रूप में इंग्लैंड के साथ नेशंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया.