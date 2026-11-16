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इंग्लैंड ने स्पेन के लगातार 43 मैचों तक अजेय रहने का सिलसिला रोक दिया

इंग्लैंड ने स्पेन के लगातार 43 मैचों तक अजेय रहने का सिलसिला रोक दिया ( AP )

England defeated Spain: आखिरकार रविवार, 15 नवंबर को फीफा वर्ल्ड कप चैंपिय स्पेन को हार का सामना करना पड़ गया. जब इंग्लैंड ने उन्हें नेशंस लीग के ग्रुप C के एक मैच में 3-2 से मात दे दी. इसके साथ स्पेन के लगातार 43 मैचों तक अजेय रहन का रिकॉर्ड सिलसिला टूट गया. उनके जीतने का ये सिलसिला 2024 से शुरू हुआ था. इस दौरान उन्होंने एक यूरोपियन चैंपियनशिप और एक वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया.

इंग्लैंड ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया

मैच की बात करें तो मैड्रिड में खेला गए इस मैच में इंग्लैंड ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. कप्तान हैरी केन ने पहले हाफ में पेनल्टी से गोल किया, और दूसरे हाफ की शुरुआत में एजरी कोंसा ने हेडर के जरिए गोल करके इंग्लैंड की बढ़त को दोगुना कर दिया. इसके बाद बेन व्हाइट ने 60 मिनट के भीतर इंग्लैंड टीम के लिए तीसरा गोल कर दिया.

अब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम मौजूदा वर्ल्ड कप चैंपियन के खिलाफ एक शानदार जीत की ओर बढ़ रही है. तभी 3-0 की बढ़त लेने के कुछ ही समय बाद, पेनल्टी एरिया में लामिन यमल के खिलाफ फाउल करने के कारण इलियट एंडरसन को मैदान से बाहर (रेड कार्ड) कर दिया गया. जिसकी वजह से इंग्लैंड को 10 खिलाड़ियों के साथ ही बचे हुए मैच खेलने पड़े.