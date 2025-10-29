ETV Bharat / sports

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

Women's World Cup 2025 Semifinal: महिला वर्ल्ड कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में आज दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड आमने सामने होंगे.

पहले सेमीफाइनल में आज दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड आमने सामने
पहले सेमीफाइनल में आज दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड आमने सामने (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 9:58 AM IST

3 Min Read
ENG W vs SA W Semifinal: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाने वाला महिला वर्ल्ड कप 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. तीन मैचों के बाद ये साफ हो जाएगा की कोनसी टीम वर्ल्ड चैंपियन है. वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के लिए चार टीमें रेस में हैं.

आज यानी 29 अक्टूबर को टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला जाना है, जो कि दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार दोपहर तीन बजे शुरू होगा.

राउंड रॉबेन में खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने सात मैचों में से 5 मैच जीत, एक हार और एक नो रिजल्ट के साथ अंक तालिका में 11 पॉइंट्स लेकर दूसरे स्थान पर थी जबकि इंग्लैंड उतने ही मैचों में 5 जीत और दो हार साथ 10 अंक लेकर तीसरे स्थान पर थी.

लीग मैच मे जब ये दोनों टीमें इसी मैदान पर आपस में भिड़ी थीं तो इंग्लैंड नें दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेटों से करारी मात दी थी. उस मैच में दक्षिण अफ्रीका पहले 20.4 ओवर में केवल 69 रनों पर ही ढेर हो गई थी और फिर इंग्लैंड ने 14 ओवर में बिना कोई विकेट खोए लक्ष्य को हासिल कर लिया था.

क्या दक्षिण अफ्रीका का सपना होगा साकार
ये भी उल्लेखनीय है कि दक्षिण अफ्रीका अभी तक एक भी महिला विश्व कप नहीं जीत सका है. वो तीन बार- 2000, 2017 और 2022 - में सेमीफाइनल में जरूर पहुंचे, लेकिन फाइनल में प्रवेश नहीं कर सके. वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड ने चार बार ये साबित किया है कि वो वर्ल्ड चैंपियन है. इसलिए अब दोनों महिला टीमों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का सुनहरा मौका है.

ENG W vs SA W: गुवाहाटी की पिच रिपोर्ट
गुवाहाटी की पिच बहुत अच्छी नहीं रही है, चल रहे वर्ल्ड कप में चार मैचों में औसत स्कोर 225 रहा है. इस मैच में भी पिच से स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद है. जिसकी वजह से हाई स्कोरिंग मैच को कोई चांस नजर नहीं आ रहा है.

ENG W vs SA W: मैच का कहां देख सकेंगे?
इंग्लैंड और दक्षिण के बीच महिला वर्ल्ड कप 2025 का खेला जाने वाला पहला सेमीफाइनल स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा, जबकि मैच की लाइवस्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार ऐप पर भी उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड: एमी जोन्स (विकेटकीपर), टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, डेनिएल व्याट-हॉज, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन/सारा ग्लेन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल

दक्षिण अफ्रीका: लौरा वोलवार्ड्ट (कप्तान), टैज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मैरिज़ैन कैप, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाटा क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा

