टी20 वर्ल्ड कप: सुपर 8 में इंग्लैंड की शानादर जीत, श्रीलंका को 51 रनों से दी मात

ENG vs SL: इंग्लैंड ने 147 रन बनाने के बाद श्रीलंका को 95 रनों पर ही ढेर कर दिया.

सुपर 8 में इंग्लैंड की शानादर जीत, श्रीलंका को 51 रनों से दी मात
सुपर 8 में इंग्लैंड की शानादर जीत, श्रीलंका को 51 रनों से दी मात (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 22, 2026 at 8:58 PM IST

ENG vs SL Super 8: इंग्लैंड ने पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका पर 51 रनों की बड़ी जीत के साथ अपने सुपर 8 कैंपेन की शानदार शुरुआत की. फिलिप साल्ट ने बल्ले से कमाल दिखाया और मुश्किल पिच पर अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि विल जैक्स ने गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया और तीन विकेट लिए. खास बात यह है कि यह T20I में श्रीलंका पर इंग्लैंड की लगातार 12वीं जीत है.

ENG vs SL: श्रीलंका 95 रन पर ऑल आउट
147 रन के टोटल का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम के लिए ये लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपने घर में ही खेल रहे थे. इससे पहले उन्होंने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को इसी तरह की पिच पर हराया था. लेकिन, इंग्लैंड के बॉलर्स ने इसे गलत साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही श्रीलंकाई बैट्समैन पर प्रेशर डाला और उन्हें खुलकर रन नहीं बनाने दिया.

होस्ट टीम के लिए सिर्फ कप्तान दासुन शनाका ने 24 बॉल पर दो छक्कों की मदद से 30 रन बनाकर कुछ मुकाबला किया. कामिंडू मेंडिस (13) और डुनिथ वेल्लालेगेव (10) ने कुछ रोकने की कोशिश की, लेकिन वे भी अपने विकेट गंवा बैठे.

इंग्लैंड की तरफ से विल जैक्स ने स्पिन के लिए अच्छी कंडीशन का फायदा उठाया और अपनी ऑफ-ब्रेक से तीन विकेट लिए. जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन और आदिल राशिद ने भी दो-दो विकेट लिए. इंग्लैंड के बॉलर्स की जबरदस्त कोशिश की वजह से श्रीलंका 95 रन पर आउट हो गई.

ENG vs SL: इंग्लैंड ने 146/9 का स्कोर बनाया
धीमी और कम बाउंस वाली पिच पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल था. पहले बैटिंग करने के बाद, इंग्लैंड के बैट्समैन लंकाई बॉलिंग यूनिट के सामने जूझते रहे और एक छोर से विकेट गंवाते रहे. लेकिन, फिलिप सॉल्ट ने एक छोर संभाले रखा और 40 गेंदों पर छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 62 रन बनाए. इसके अलावा विल जैक्स ने भी 14 गेंदों पर 21 रन बनाए. सात बैट्समैन सिंगल डिजिट में ही रन बना पाए. सॉल्ट के हाफ सेंचुरी की वजह से इंग्लैंड ने 146/9 का स्कोर बनाया.

श्रीलंका की तरफ से डुनिथ वेल्लालेगे ने भी तीन विकेट लिए, जबकि दिलशान मदुशंका और महेश थीक्षाना ने दो-दो विकेट लिए. दुष्मंथा चमीरा ने भी एक विकेट लिया. इंग्लिश टीम का टोटल कम लग रहा था, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि यह एक ऐसी पिच पर काफी कॉम्पिटिटिव टोटल था जो बैट्समैन के लिए एक बुरा सपना थी.

