ENG vs SL: श्रीलंका ने 430 रन चेज करके रचा इतिहास, इंग्लैंड को 2 विकेट से दी मात
श्रीलंका ने पाकिस्तान में इंग्लैंड के खिलाफ 430 रनों के विशाल लक्ष्य को 49.5 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया.
Published : October 23, 2026 at 12:20 AM IST
रावलपिंडी (पाकिस्तान): पाकिस्तान में खेली जा रही वनडे ट्रॉई सीरीज में श्रीलंका ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ 430 रन चेज करके इतिहास रच दिया. आखिर ओवर में श्रीलंक को 8 रनों जरूरत थी. इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग आखिरी ओवर फेंकने आए और 4 गेंदों पर दो रन देकर दो विकेट भी निकाल दिए. आखिरी दो गोंदों पर श्रीलंका को जीत लिए अब 6 रनों की जरूरत थी, तभी श्रीलंका के जनिथ लियानागे ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. जनिथ ओवर की पांचवीं गेंद पर छक्का जड़कर श्रीलंका को ऐतिहासिक जीत दिला दी. जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा रन चेज बन गया. इसके अलावा ये श्रीलंका का वनडे में सबसे बड़ा रन चेज है.
श्रीलंका की ऐतिहसिक जीत के चार हीरो
हैरी ब्रूक का दोहरा शतक गया बेकार
इससे पहले इंग्लैंड ने कप्तान हैरी ब्रूक के रिकॉर्ड दोहरे शतक की बदौलत 50 ओवर में 4 विकेट 429 रन बनाए. जिसमें टॉम बैनटन के 51 गेंद में 50 रन, जो रूट के 66 गेंद में 69 रन और आखिर में विल जैक्स के 30 गेंद में 66 रनों की तेज पारी शामिल थी. लेकिन इन सब में सबसे खास हैरी ब्रूक का दोहरा शतक था. उन्होंने 116 गेंदों पर 202 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और 10 छक्के शामिल थे, लेकिन ये पारी इंग्लैंड को जीत नहीं दिला सकी. हालांकि हैरी ब्रूक वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 114 गेंद पर दोहरा शतक जड़कर भारत के कप्तान शुभमन गिल का रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया. गिल ने इसी साल वेस्टइंडीज के खिलाफ 117 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था.
मैच में बनने वाले रिकॉर्ड पर एक नजर
वनडे में सबसे सफल रन-चेज
435 साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, जोहान्सबर्ग 2006
430 श्रीलंका बनाम इंग्लैंड, रावलपिंडी 2026
406 भारत बनाम वेस्टइंडीज, गुवाहाटी 2026
सबसे ज्यादा रनों वाला वनडे मैच
872 ऑस्ट्रेलिया (434) बनाम साउथ अफ्रीका (438), जोहान्सबर्ग 2006
859 इंग्लैंड (429) बनाम श्रीलंका (430), रावलपिंडी 2026
825 भारत (414) बनाम श्रीलंका (411), राजकोट 2009
वनडे में हारने वाली टीम की ओर से बनाए गए सबसे बड़े स्कोर
202 हैरी ब्रूक बनाम श्रीलंका, रावलपिंडी 2026
194 चार्ल्स कोवेंट्री बनाम बांग्लादेश, बुलावायो 2009
193 फखर जमान बनाम साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग 2021