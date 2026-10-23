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ENG vs SL: श्रीलंका ने 430 रन चेज करके रचा इतिहास, इंग्लैंड को 2 विकेट से दी मात

रावलपिंडी (पाकिस्तान): पाकिस्तान में खेली जा रही वनडे ट्रॉई सीरीज में श्रीलंका ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ 430 रन चेज करके इतिहास रच दिया. आखिर ओवर में श्रीलंक को 8 रनों जरूरत थी. इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग आखिरी ओवर फेंकने आए और 4 गेंदों पर दो रन देकर दो विकेट भी निकाल दिए. आखिरी दो गोंदों पर श्रीलंका को जीत लिए अब 6 रनों की जरूरत थी, तभी श्रीलंका के जनिथ लियानागे ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. जनिथ ओवर की पांचवीं गेंद पर छक्का जड़कर श्रीलंका को ऐतिहासिक जीत दिला दी. जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा रन चेज बन गया. इसके अलावा ये श्रीलंका का वनडे में सबसे बड़ा रन चेज है.

श्रीलंका की ऐतिहसिक जीत (AP)

हैरी ब्रूक का दोहरा शतक गया बेकार (AP)

रावलपिंडी में इंग्लैंड के 429 रनों के जवाब में श्रीलंका के चार बल्लेबाजों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. अविष्का फर्नांडो, पवन रत्नायके, दाशुन शनाका और जनिथ लियानागे इस मैच के हीरो रहे. फर्नांडो ने 83 गेंद पर 97 रनों की बड़ी पारी खेलकर शानदार शुरुआत दी. इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के भी लगाए. उसके बाद रत्नायके ने 106 गेंदों पर 15 चौके और 3 छक्के की मदद से 130 रनों की जुझारू पारी खेली. जिसकी वजह से उसको प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. आखिर में दाशुन ने 50 गेंद में 8 चौके और 9 छक्के की मदद से 97 रनों के तेज पारी खेलकर श्रीलंका को मैच में बनाए रखा. आखिर में लियानागे ने 27 गेंदों पर नाबाद 61 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी.

हैरी ब्रूक का दोहरा शतक गया बेकार

इससे पहले इंग्लैंड ने कप्तान हैरी ब्रूक के रिकॉर्ड दोहरे शतक की बदौलत 50 ओवर में 4 विकेट 429 रन बनाए. जिसमें टॉम बैनटन के 51 गेंद में 50 रन, जो रूट के 66 गेंद में 69 रन और आखिर में विल जैक्स के 30 गेंद में 66 रनों की तेज पारी शामिल थी. लेकिन इन सब में सबसे खास हैरी ब्रूक का दोहरा शतक था. उन्होंने 116 गेंदों पर 202 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और 10 छक्के शामिल थे, लेकिन ये पारी इंग्लैंड को जीत नहीं दिला सकी. हालांकि हैरी ब्रूक वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 114 गेंद पर दोहरा शतक जड़कर भारत के कप्तान शुभमन गिल का रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया. गिल ने इसी साल वेस्टइंडीज के खिलाफ 117 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था.

मैच में बनने वाले रिकॉर्ड पर एक नजर

वनडे में सबसे सफल रन-चेज

435 साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया, जोहान्सबर्ग 2006

430 श्रीलंका बनाम इंग्लैंड, रावलपिंडी 2026

406 भारत बनाम वेस्टइंडीज, गुवाहाटी 2026