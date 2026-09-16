ENG vs SL: हैरी ब्रूक की आंधी में उड़ा श्रीलंका, पहले टी20 में 119 रनों से मिली करारी हार
Harry Brook's century: इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने मैच में 49 गेंदों में नाबाद 114 रनों की तेज तर्रार पारी खेली.
Published : September 16, 2026 at 10:14 AM IST
ENG vs SL 1st T20: तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 119 रनों से करारी मात दी. मंगलवार को साउथेम्प्टन में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने पूर्व कप्तान जोस बटलर के 44 गेंदों में 80 रन और मौजूदा कप्तान हैरी ब्रूक के 49 गेंदों में नाबाद 114 रनों की बदौलत 4 विकेट पर 254 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.
उसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने रही सही कसर पूरी कर दी और मेहमान टीम को 19 ओवर में ही 135 रनों पर ढेर कर दिया. सोनी बेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल था. इसके अलावा लियाम डॉसन और जेमी ओवर्टन को 2-2 विकेट मिले.
THE MADNESS OF CAPTAIN HARRY BROOK.🔥— Tanuj (@ImTanujSingh) September 16, 2026
- Captain Brook smashed 114*(49) with 10 fours & 6 sixes! 🥶 pic.twitter.com/DGh5Xhg8Vz
हैरी ब्रूक की तूफानी पारी
प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैरी ब्रूक ने मैच में शानदार पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में अपनी दूसरी T20I सेंचुरी पूरी की. उनकी नाबाद 114 रन की पारी में 10 चौके और छह छक्के शामिल थे. इंग्लैंड के कप्तान ब्रूक इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं. उनकी पिछली 8 टी20 इंटरनेशनल पारियों में दो शतक और दो फिफ्टी है.
ब्रुक सिर्फ टी20 में ही नहीं बल्कि वनडे और टेस्ट के भी एक होनहार खिलाड़ी है. इसकी गवाही उनके आंकड़े खुद दे रहे हैं. टेस्ट में उनके नाम 53.08 का औसत और 86.32 का स्ट्राइक रेट से 3610 रन हैं. जबकि वनडे में उन्होंने अब तक 37.43 की औसत और 105.16 के स्ट्राइक रेट से 1385 रन बना चुके हैं. जबकि T20I में 36.55 की औसत और 164.17 का स्ट्राइक रेट से 1645 रन बनाए हैं.
ब्रूक की पीटरसन से तुलना
हैरी ब्रूक की इस तूफानी सेंचुरी से पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स काफी ज्यादा खुश नजर आए. उन्होंने उनकी तुलना टीम के मेंटर केविन पीटरसन के साथ की. हालांकि, उन्होंने तुरंत यह भी साफ किया कि उनका मकसद पीटरसन की असाधारण प्रतिभा को कम आंकना नहीं था. स्टोक्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मुझे नहीं लगता कि टैलेंट के मामले में KP (केविन पीटरसन) की काबिलियत भी ब्रूक के आसपास आ सकती है. हैरी, तुम वाकई कमाल के खिलाड़ी हो. तुम्हें खेलते हुए देखना बहुत शानदार लगता है.'
बता दें कि पीटरसन ने 2004 और 2014 के बीच लगभग 14,000 इंटरनेशनल रन बनाए, जबकि ब्रुक ने 2022 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने के बाद से 6,500 से ज्यादा रन बना लिए हैं.