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इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट ने भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे

इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने 521 पारियों में 23,000 इंटरनेशनल रन पूरे करके इतिहास रच दिया.

जो रूट ने भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे
जो रूट ने भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 1:40 PM IST

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Joe Root New Record: इंग्लैंड ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 89 रनों से हराया दिया. इस मैच इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रूट में 44 रनों की पारी खेली. जिसमें पांच बाउंड्री शामिल थीं. उन्होंने आक्रामकता और संयम के बीच सही संतुलन बनाए रखा. स्ट्राइक रोटेट करते रहे और मौका मिलने पर बाउंड्री भी लगाई.

इस मैच में रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा मुकाम भी हासिल कर लिया. वो अब 3,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए हैं. उन्होंने 521 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की. जिसके साथ उन्होंने भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया. सचिन ये उपलब्धि 522 पारियों में हासिल की थी. इसके अलावा रूट 23 हजार रन तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं. इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ विराट कोहली हैं, जिन्होंने 490 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी.

जो रूट ने 521 पारियों में 23,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए
जो रूट ने 521 पारियों में 23,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए (IANS)

सबसे तेज 23 हजार इंटरनेशनल रन बनाने वाले

  • विराट कोहली (भारत) 490 पारियां
  • जो रूट (इंग्लैंड) 521 पारियां
  • सचिन तेंदुलकर (भारत) 522 पारियां
  • रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) 544 पारियां

रूट 8वें नंबर पर
रूट के अब कुल 23,041 इंटरनेशनल रन हो गए हैं. जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं. भारत के स्टार खिलाड़ी राहुल द्रविड़ 24,208 रनों के साथ सातवें स्थान पर हैं और रूट का अगला लक्ष्य इस लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज से आगे निकलना होगा. जबकि लिस्ट में सचिन तेंदुलकर 34,357 रन के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

  • सचिन तेंदुलकर (भारत) 34,357 रन, 782 पारियां
  • विराट कोहली (भारत) 28,359 रन, 629 पारियां
  • कुमार संगकारा (श्रीलंका) 28,016 रन, 666 पारियां
  • रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) 27,483 रन, 668 पारियां
  • महेला जयवर्धने (श्रीलंका) 25,957 रन, 725 पारियां
  • जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) 25,534 रन, 617 पारियां
  • राहुल द्रविड़ (भारत) 24,208 रन, 605 पारियां
  • जो रूट (इंग्लैंड) 23,041 रन, 521 पारियां

इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रनों से हराया
तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड की जीत आसान रही. डरहम में पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने हैरी ब्रूक (67), विल जैक्स (46) और जो रूट के अहम योगदान की बदौलत 265 रन बनाए. श्रीलंका की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए कभी भी सहज नहीं दिखी और 37 ओवर में सिर्फ 176 रनों पर ऑलआउट हो गई. विल जैक्स ने सिर्फ 22 रन देकर पांच विकेट लिए. श्रीलंकाई टीम की ओर से सिर्फ कुसल मेंडिस (42) और डुनिथ वेलालागे (45) ही 30 से ज्यादा रन बना पाए.

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