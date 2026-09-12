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कौन हैं रजाउल्लाह? जिसने अपने डेब्यू टेस्ट में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली

9 छक्के का रिकॉर्ड उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी ने न सिर्फ पाकिस्तान को पारी की हार से बचाया, बल्कि उन्हें रिकॉर्ड बुक में भी जगह दिलाई. रजाउल्लाह के 9 छक्के टेस्ट डेब्यू पर किसी बल्लेबाज द्वारा एक पारी में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड के बराबर थे. इससे पहले इतने ही छक्के न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी ने 2008 में नेपियर में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 77 रन की पारी खेलते हुए लगाए थे.

जाउल्लाह ने अपने डेब्यू टेस्ट में ही सबसे ज्यादा छक्का मारने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की (AAP)

जब रजाउल्लाह बल्लेबाजी करने उतरे, तो पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट पर 318 रन था और टीम पर पारी से हार का खतरा मंडरा रहा था. इसके बाद जो हुआ, उसने एक अनजान नाम को टेस्ट मैच की चर्चा का केंद्र बना दिया. रजाउल्लाह ने सिर्फ 63 गेंदों पर 81 रन बनाए और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों - जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन और जोश टोंग - के खिलाफ 9 छक्के जड़े.

Who is Razaullah: इंग्लैंड के एजबेस्टन में टेस्ट डेब्यू करने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर रजाउल्लाह मशवानी ने अपनी बल्लेबाजी से धूम मचा दी है. 21 साल के रजाउल्लाह बहुत कम इंटरनेशनल अनुभव के साथ पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में शामिल हुए और इंग्लैंड जैसी मुश्किल कंडीशन में जब वो 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये बल्लेबाज पाकिस्तान की नाक कटने से बचा लेगा.

टिम साउथी (न्यूजीलैंड) 77 रन 9 छक्के

रजाउल्लाह (पाकिस्तान) 81 रन 9 छक्के

कायल मायर्स (वेस्टइंडीज) 210 रन 7 छक्के

नंबर 9 पर सबसे ज्यादा छक्के

इसके अलावा रजाउल्लाह ने अपनी तूफानी पारी से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. वो अब टेस्ट में नंबर 9 पर सबसे ज्यादा 9 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. टिम साउथी ने नंबर 10 पर ये 9 छक्के लगाए थे. इसके अलावा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश के साथ टेस्ट डेब्यू पर नंबर 9 पर बल्लेबाजी करते हुए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया.

रजाउल्लाह ने अपने डेब्यू टेस्ट की पहली परी में 4 विकेट झटके (AP)

रजाउल्लाह को ज्यादा अनुभव नहीं

पाकिस्तान के पेशावर के मरदान में जन्मे रजाउल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट में आने से पहले सिर्फ आठ फर्स्ट-क्लास मैच खेले थे. उन्होंने नवंबर 2025 में फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया और अपने शुरुआती मैचों में ही अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखा दिया. जब उन्होंने पेशावर के लिए पारी की शुरुआत करते हुए शतक जड़ा था.

लेकिन रजाउल्लाह की मुख्य पहचान एक तेज गेंदबाज के तौर पर है. रजाउल्लाह ने एजबेस्टन में गेंदबाजी में भी अपनी क्षमता का संकेत दे दिया था, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी चौथी ही गेंद पर इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रूट को आउट किया.

रजाउल्लाह ने डेब्यू टेस्ट में 81 रनों की शानदार पारी खेली (AP)

रजाउल्लाह को पाकिस्तान स्क्वाड में कैसे मौका मिला?

रजाउल्लाह के चयन के हालात भी आम नहीं थे. लॉर्ड्स में हार के बाद टीम में बड़े बदलाव किए गए थे - सात खिलाड़ियों को बाहर किया गया और दो कोचों को भी हटा दिया गया - जिसके बाद रजाउल्लाह को बहुत कम समय में पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया. इस वजह से इस युवा खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट में ढलने के लिए बहुत कम समय मिला. लेकिन उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया.

रजाउल्लाह मशवानी (AP)

रजाउल्लाह ने पाकिस्तान को गेम में वापर ला दिया

एजबेस्टन में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट में रजाउल्लाह की यह पारी एक अहम मोड़ पर आई, जब पाकिस्तान को एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ सकता था. पहली पारी में 320 रन की बढ़त गंवाने के बाद, टीम का स्कोर 318/8 हो गया था और पारी की हार से बचने के लिए उन्हें अभी भी दो रन की जरूरत थी. इसके बाद रजाउल्लाह और मोहम्मद अब्बास ने शानदार वापसी की और नौवें विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी की, जिससे टीम का कुल स्कोर 449 रन तक पहुंच गया. अब इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने के लिए 130 रन की जरूरत है. अब देखना ये है कि मैच के चौथे दिन क्या पाकिस्तान 130 रन का बचाव करके सीरीज में क्लीन स्वीप से खुद को बचा पाता है या नहीं.

रजाउल्लाह ने रिकॉर्ड डेब्यू पर क्या कहा?

तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते हुए रजाउल्लाह ने कहा, 'मुझे एजबेस्टन में स्टैंडिंग ओवेशन (खड़े होकर सम्मान मिलना) बहुत अच्छा लगा. मुझे जिंदगी का मजा लेना पसंद है और मैं उस पल का आनंद ले रहा था.'

अपनी बल्लेबाजी के बारे में उन्होंने कहा, 'मैं सोच-समझकर ही शॉर्ट बॉल पर बड़े शॉट खेल रहा था, लेकिन वे सभी मेरी पहुंच में लग रही थीं. मैं पारी को जितना हो सके उतना आगे ले जाना चाहता था. मुझे तेज गेंदबाजी से डर नहीं लग रहा था. मैं आर्चर की हार्ड लेंथ वाली गेंदों पर कड़ा प्रहार करना चाहता था. जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हों, तो डरने की कोई बात नहीं होती. मैं बस खेल का मजा ले रहा था.'

रजाउल्लाह ने आगे कहा, 'मुझे बस खुद पर भरोसा था. मैंने सोचा कि अगर मैं 50 गेंदें खेल गया, तो मुझे अच्छा नतीजा मिलेगा, और अच्छी बात यह है कि ऐसा ही हुआ.'