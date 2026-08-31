ENG vs PAK: पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हार, इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट 194 रनों से जीतकर सीरीज अपने नाम की
इंग्लैंड ने जीत के लिए 389 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 194 रनों पर ऑलआउट हो गई.
Published : August 31, 2026 at 11:39 AM IST
ENG vs PAK 2nd Test: इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 194 रनों से हराया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली. इंग्लैंड ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 389 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन पाकिस्तान अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 194 रनों पर ऑल आउट हो गया. इस तरह पाकिस्तान लॉर्ड्स टेस्ट और सीरीज दोनों हार गया. इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिन्सन और जोश टोंग ने शानदार प्रदर्शन किया. रॉबिन्सन ने मैच कुल 8 विकेट लिए, जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.
पाकिस्तान की बल्लेबाजी चिंता का विषय
इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान की बल्लेबाजी चिंता का विषय बन गई है. लॉर्ड्स टेस्ट मैच की पहली पारी में 110 रनों पर ऑल आउट होने के बाद, पाकिस्तान की बल्लेबाजी दूसरी पारी में भी फ्लॉप रही. मिडिल-ऑर्डर के बल्लेबाज सऊद शकील ने जरूर डटकर बल्लेबाजी की और पाकिस्तान को जिताने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें रंग नहीं लाई.
England dominate at Lord’s to clinch the #WTC27 series 2-0 against Pakistan 💪— ICC (@ICC) August 30, 2026
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दूसरी पारी में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन सऊद शकील ने बनाए, लेकिन यह खिलाड़ी अपना शतक पूरा नहीं कर सका. जहां शकील ने डटकर बल्लेबाजी की और 97 रन बनाए, वहीं दूसरी तरफ कोई भी खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे सका. पाकिस्तान की बल्लेबाजी इतनी खराब रही कि पूरी टीम एक ही दिन में ऑल आउट हो गई और मैच एक दिन पहले ही खत्म हो गया.
इससे पहले, मैच के चौथे दिन इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में 208 रनों पर ऑल आउट हो गई थी. इंग्लैंड के लिए चौथा दिन अच्छा शुरू नहीं हुआ. 7 विकेट पर 177 रनों के स्कोर में सिर्फ 9 रन जोड़ने के बाद, डेन लॉरेंस को मोहम्मद अब्बास ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया. लॉरेंस ने शानदार बल्लेबाजी की और अर्धशतकीय पारी खेली. उन्होंने 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 70 गेंदों में 54 रन बनाए.
Ollie Robinson was irrepressible at Lord's 😲— ICC (@ICC) August 31, 2026
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ओली रॉबिन्सन बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 8 रन पर आउट हो गए. दूसरी पारी में इंग्लैंड के लिए आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज जोश टोंग थे. वे 12 रन पर रन आउट हुए. लॉरेंस की हाफ-सेंचुरी के अलावा, हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के लिए 34 रन बनाए, जबकि एमिलियो ने 31 रन का योगदान दिया. कप्तान जो रूट भी सिर्फ 24 रन पर आउट हो गए. इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 290 रन बनाए थे.
पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अब्बास ने शानदार गेंदबाजी की और 57 रन देकर 5 विकेट लिए. खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ने भी 2-2 विकेट लिए. सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 9 सितंबर को एजबेस्टन में खेला जाएगा.
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