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ENG vs NZ टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच ?

ENG vs NZ Live Streaming: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है. जिसका पहला मैच 4 जून को लॉर्ड्स में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार ये मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा. यह सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र का हिस्सा है.

इंग्लैंड इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज 4-1 से गंवाने के बाद उतर रहा है. वो WTC पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर हैं. जबकि दूसरी ओर, न्यूजीलैंड बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ एक पारी और 79 रनों की शानदार जीत के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ इंग्लैंड पहुंचा है. इसके अलावा वो WTC की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर हैं.

एशेज सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड की टीम में कुछ अहम बदलाव हुए हैं. टीम में जैक क्रॉली और ओली पोप को ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि डरहम के ओपनर एमिलियो गे और युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल को मौका दिया है. गे ने इस सीजन में काउंटी चैंपियनशिप में काफी प्रभावित किया है, जबकि बेथेल एशेज के दौरान अपना पहला टेस्ट शतक लगाने के बाद टीम में शामिल हुए हैं.

वहीं न्यूजीलैंड की टीम में कई खिलाड़ी चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, जिसमें तेज गेंदबाज काइल जैमीसन और विल ओ'रूर्के के नाम शामिल हैं. इसके अलावा केन विलियमसन पर भी सबकी खास नजर रहेगी, क्योंकि उन्होंने 2024 में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया था.