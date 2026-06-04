ENG vs NZ टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच ?
ENG vs NZ Test Live Streaming: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच के लाइव स्ट्रीमिंग की पूर डिटेल्स यहां पढ़ें...
Published : June 4, 2026 at 1:37 PM IST
ENG vs NZ Live Streaming: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है. जिसका पहला मैच 4 जून को लॉर्ड्स में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार ये मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा. यह सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र का हिस्सा है.
इंग्लैंड इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज 4-1 से गंवाने के बाद उतर रहा है. वो WTC पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर हैं. जबकि दूसरी ओर, न्यूजीलैंड बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ एक पारी और 79 रनों की शानदार जीत के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ इंग्लैंड पहुंचा है. इसके अलावा वो WTC की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर हैं.
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एशेज सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड की टीम में कुछ अहम बदलाव हुए हैं. टीम में जैक क्रॉली और ओली पोप को ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि डरहम के ओपनर एमिलियो गे और युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल को मौका दिया है. गे ने इस सीजन में काउंटी चैंपियनशिप में काफी प्रभावित किया है, जबकि बेथेल एशेज के दौरान अपना पहला टेस्ट शतक लगाने के बाद टीम में शामिल हुए हैं.
वहीं न्यूजीलैंड की टीम में कई खिलाड़ी चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, जिसमें तेज गेंदबाज काइल जैमीसन और विल ओ'रूर्के के नाम शामिल हैं. इसके अलावा केन विलियमसन पर भी सबकी खास नजर रहेगी, क्योंकि उन्होंने 2024 में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया था.
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दोनों टीमें पिछली बार 2024 में टेस्ट सीरीज में आमने-सामने आई थीं. जब न्यूजीलैंड दौरे के दौरान इंग्लैंड ने 2-1 से जीत हासिल की थी.
भारत में कहां देख सकेंगे ENG vs NZ टेस्ट मैच?
भारत में क्रिकेट फैंस इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी.
ENG vs NZ 2026 टेस्ट सीरीज का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)
- पहला टेस्ट: 4–8 जून, लॉर्ड्स, 3:30 PM
- दूसरा टेस्ट: 17–21 जून, द ओवल, 3:30 PM
- तीसरा टेस्ट: 25–29 जून, ट्रेंट ब्रिज, 3:30 PM
ENG vs NZ: दोनों टीमों के स्क्वाड
इंग्लैंड: हैरी ब्रूक, बेन डकेट, एमिलियो गे, जेम्स र्यू, जो रूट, जेमी स्मिथ, बेन स्टोक्स (कप्तान), जैकब बेथेल, रेहान अहमद, गस एटकिंसन, सन्नी बेकर, मैथ्यू फिशर, ओली रॉबिन्सन, शोएब बशीर और जोश टंग.
न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, केन विलियमसन, जैक फॉल्क्स, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, नाथन स्मिथ, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, विल ओ'रूर्के और ब्लेयर टिकनर.
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