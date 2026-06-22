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इंग्लैंड की टेस्ट टीम में बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की वापसी

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है.

इंग्लैंड की टेस्ट टीम में बेन स्टोक्स की वापसी
इंग्लैंड की टेस्ट टीम में बेन स्टोक्स की वापसी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 4:38 PM IST

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लंदन: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट हारने के तुरंत बाद तीसरे और निर्णायक टेस्ट के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया. जिसमें नाइट क्लब की घटना के बाद दूसरे टेस्ट से बाहर किए गए कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन की वापसी हुई है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच ट्रेंट ब्रिज में गुरुवार 25 जून से शुरू होगा.

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अपने बयान में कहा, 'स्टोक्स और एटकिंसन ने कुछ खास कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन किया था, जिनके तहत इंग्लैंड के खिलाड़ियों को हर समय व्यवहार के उच्चतम मानकों को बनाए रखना होता है और इंग्लैंड क्रिकेट के हित में काम करना होता है.'

बयान में आगे कहा, 'दूसरे टेस्ट के लिए चयन पर विचार न किए जाने के अलावा, उन दोनों को उनके व्यवहार के लिए लिखित चेतावनी भी दी गई है. यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि नाइटक्लब में हिंसक व्यवहार के लिए खिलाड़ियों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए. स्टोक्स झगड़े में शामिल नहीं थे और उन्होंने कोई भी घटना नहीं देखी. ECB को मिले सबूतों से पता चलता है कि एटकिंसन बिना किसी उकसावे के हुए हमलों का शिकार हुए थे और उन्होंने किसी भी मौके पर जवाबी कार्रवाई नहीं की.'

बता दें कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की सीरीज एक-एक से बराबरी पर खड़ी है. पहले मैच में इंग्लैंड ने 115 रनों से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 253 रनों से बड़ी जीत दर्ज की.

घुटने में दर्द के कारण बाहर रहे ओली रॉबिन्सन और पैटरनिटी लीव (पिता बनने की छुट्टी) के कारण दूसरा टेस्ट नहीं खेलने वाले जेमी स्मिथ भी तीसरे टेस्ट के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम में शामिल हैं, जबकि सोनी बेकर और जेम्स रेव को बाहर रखा गया है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम
बेन स्टोक्स (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, ओली रॉबिन्सन, जो रूट, जेमी स्मिथ और जोश टोंग.

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