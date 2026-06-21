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ENG vs NZ: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 253 रनों से हराया, सीरीज 1-1 से की बराबर

ENG vs NZ 2nd Test: मैट हेनरी ने अपने टेस्ट करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक मैच में पहली बार 11 विकेट लिए. उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट के पांचवें दिन सुबह के एक घंटे के खेल में ही इंग्लैंड को 253 रनों से करारी शिकस्त दे दी और सीरीज 1-1 से बराबर कर ली.

जीत के लिए 463 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए, इंग्लैंड की पूरी टीम 209 रनों पर सिमट गई. हेनरी दूसरी पारी में 6-29 के आंकड़े के साथ अपना स्पेल खत्म किया. पहली पारी में भी उन्होंने पांच विकेट लिए थे. इस तरह मैच में उनके 11-109 के आंकड़े न केवल उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े थे, बल्कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलने वाले किसी भी न्यूजीलैंड के गेंदबाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ थे.

इस जीत के साथ न्यूज़ीलैंड ने इंग्लैंड की धरती पर रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की और निर्णायक तीसरे टेस्ट से पहले सीरीज बराबर कर ली. इस मैच में न्यूजीलैंड के लिए ग्लेन फिलिप्स और हेनरी निकोल्स ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. दोनों ने शतक लगाए जिससे टीम सीरीज के पहले मैच में हार के बाद वापसी कर सकी. फिलिप्स ने पहली पारी में 100 रन बनाए, जबकि निकोल्स ने दूसरी पारी में 121 रन बनाए.

इंग्लैंड के लिए जो रूट ने दोनों पारियों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और 46 व 77 रन बनाए. जोफ्रा आर्चर और मैथ्यू फिशर ने दोनों पारियों में पांच-पाच विकेट लिए.

यह हार इंग्लैंड के लिए मुश्किल समय में आई है. लॉर्ड्स में हुए पहले टेस्ट के बाद एक नाइट क्लब घटना की जांच के कारण कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को टीम से बाहर रखा गया था, जिस वजह से वे यह टेस्ट नहीं खेल पाए.

उस जांच का नतीजा जल्द ही आने की उम्मीद है और इंग्लैंड को ट्रेंट ब्रिज में होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए टीम की घोषणा करनी है. ऐसे में संभावना है कि रविवार सुबह काउंटी मैचों से हटाए जाने के बाद स्टोक्स और एटकिंसन की वापसी होगी.