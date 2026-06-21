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ENG vs NZ: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 253 रनों से हराया, सीरीज 1-1 से की बराबर

ENG vs NZ 2nd Test: मौच हेनरी के 11 विकेटों के दम पर न्यूजीलैंड ने ओवल में इंग्लैंड को 253 रनों से हरा दिया.

न्यूजीलैंड लंदन में इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 253 रनों से हराया
न्यूजीलैंड लंदन में इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 253 रनों से हराया (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 8:50 PM IST

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ENG vs NZ 2nd Test: मैट हेनरी ने अपने टेस्ट करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक मैच में पहली बार 11 विकेट लिए. उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट के पांचवें दिन सुबह के एक घंटे के खेल में ही इंग्लैंड को 253 रनों से करारी शिकस्त दे दी और सीरीज 1-1 से बराबर कर ली.

जीत के लिए 463 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए, इंग्लैंड की पूरी टीम 209 रनों पर सिमट गई. हेनरी दूसरी पारी में 6-29 के आंकड़े के साथ अपना स्पेल खत्म किया. पहली पारी में भी उन्होंने पांच विकेट लिए थे. इस तरह मैच में उनके 11-109 के आंकड़े न केवल उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े थे, बल्कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलने वाले किसी भी न्यूजीलैंड के गेंदबाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ थे.

इस जीत के साथ न्यूज़ीलैंड ने इंग्लैंड की धरती पर रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की और निर्णायक तीसरे टेस्ट से पहले सीरीज बराबर कर ली. इस मैच में न्यूजीलैंड के लिए ग्लेन फिलिप्स और हेनरी निकोल्स ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. दोनों ने शतक लगाए जिससे टीम सीरीज के पहले मैच में हार के बाद वापसी कर सकी. फिलिप्स ने पहली पारी में 100 रन बनाए, जबकि निकोल्स ने दूसरी पारी में 121 रन बनाए.

इंग्लैंड के लिए जो रूट ने दोनों पारियों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और 46 व 77 रन बनाए. जोफ्रा आर्चर और मैथ्यू फिशर ने दोनों पारियों में पांच-पाच विकेट लिए.

यह हार इंग्लैंड के लिए मुश्किल समय में आई है. लॉर्ड्स में हुए पहले टेस्ट के बाद एक नाइट क्लब घटना की जांच के कारण कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को टीम से बाहर रखा गया था, जिस वजह से वे यह टेस्ट नहीं खेल पाए.

उस जांच का नतीजा जल्द ही आने की उम्मीद है और इंग्लैंड को ट्रेंट ब्रिज में होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए टीम की घोषणा करनी है. ऐसे में संभावना है कि रविवार सुबह काउंटी मैचों से हटाए जाने के बाद स्टोक्स और एटकिंसन की वापसी होगी.

ENG vs NZ 2nd Test: संक्षिप्त स्कोर

न्यूजीलैंड 391 और 362

इंग्लैंड 291 और 209

सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच गुरुवार, 25 जून को खेला जाएगा और इस मैच की विजेता टीम सीरीज अपने नाम करेगी. ग्लेन फिलिप्स अब तक सीरीज में सबसे ज्यादा 181 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि मैट हेनरी ने इस मैच में काइल जैमीसन को पीछे छोड़ते हुए सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का स्थान हासिल किया.

इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट की अपनी प्लेइंग-11 में पांच बदलाव किए थे, जिसमें तीन नए खिलाड़ी शामिल थे. लॉर्ड्स में जीत के बाद टीम का कर्फ्यू तोड़ने के कारण कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को टीम से बाहर कर दिया गया था.

दोनों टीम की प्लेइंग-11

इंग्लैंड: बेन डकेट, एमिलियो गे, जैकब बेथेल, जो रूट (कप्तान), हैरी ब्रूक, जेम्स रेव (विकेटकीपर), जॉर्डन कॉक्स, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, मैथ्यू फिशर, सोनी बेकर.

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, विल ओ'रूर्के.

WTC पॉइंट्स टेबल
इस जीत के बावजूद न्यूजीलैंड के WTC पॉइंट्स टेबल में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. वो अभी भी अंक तालिका में चौथे नंबर पर ही हैं, जबकि इंग्लैंड 7वें स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका पहले व दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं.

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