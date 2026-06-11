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ENG vs NZ: इंग्लैंड ने अपने टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स को ही टीम से किया बाहर, जानें क्या है पूरा मामला?

बेन स्टोक्स ( IANS )

लंदन: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जारी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नें बड़ा फैसला लेते हुए टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को टीम से बाहर कर दिया. बोर्ड का ये कड़ा फैसला हाल ही में हुए नाइट क्लब की घटना में दोनों खिलाड़ियों के कथित तौर पर शामिल होने की खबरों के बीच लिया है. बेन स्टोक्स को टीम से बाहर किए जाने के बाद बोर्ड ने अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट 17 से 21 जून तक ‘द ओवल’ में खेला जाएगा. जो रुट (IANS) इंग्लैंड के बोर्ड ने क्या कहा?

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने एक बयान में कहा, 'इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) पुष्टि करता है कि जारी जांच के मद्देनजर बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं माना गया है. यह मैच 17 जून से ओवल में शुरू होगा. यॉर्कशर के बल्लेबाज जो रूट टीम की अगुवाई अंतरिम कप्तान के तौर पर करेंगे.' नाइट क्लब की घटना

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्टोक्स कथित तौर पर अपने साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन के साथ एक नाइट क्लब में हुई घटना में शामिल थे. इस घटना में एक रग्बी खिलाड़ी के भी शामिल होने की बात कही जा रही है. यह घटना रविवार रात लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर 115 रन की जीत के बाद हुई थी.