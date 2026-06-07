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ENG vs NZ: इंग्लैंड ने तीसरे दिन ही पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को 115 रनों से हराया

ENG vs NZ: इंग्लैंड ने तीसरे दिन ही पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को 115 रनों से हराया ( AP )

ENG vs NZ 1st Test: इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 115 रनों से हरा दिया है. तीसरे दिन 254 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 138 रनों पर ही ढेर हो गई. तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने दूसरी पारी में पांच विकेट लिए. न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन 55/5 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया. लेकिन ग्लेन फिलिप्स और कॉन्वे के अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सका. कॉन्वे 41 रन बनाकर आउट हुए जबकि फिलिप्स 44 रन बनाकर नॉटआउट रहे. इसके अलावा केन विलियमसन 18 रन बनाने वाले तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. जबकि बाकी बल्लेबाज दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच सके. इंग्लैंड की तरफ से एटकिंसन ने 5, रॉबिनसन और टंग को 2-2 विकेट मिले, जबकि बेन स्टोक्स को एक मिला. मैच में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने की वजह ओली रॉबिनसन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 2 विकेट लिए जबकि बैट से दूसरी पारी में 29 रनों की अहम पारी खेली.