ENG vs NZ: पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में दो अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल, आर्चर टीम से हुए बाहर
ENG vs NZ 1st Test: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 12-सदस्यीय टीम की घोषणा की.
Published : June 3, 2026 at 4:16 PM IST
ENG vs NZ 1st Test: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के लिए 12-सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. गुरुवार 4 जून से लॉर्ड्स में शुरू होने वाले इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने दो अनकैप्ड खिलाड़ी-एमिलियो गे और सोनी बेकर- को अपनी टीम में शामिल किया है.
बल्लेबाज एमिलियो गे काउंटी चैंपियनशिप में डरहम, जबकि तेज गेंदबाज सोनी बेकर हैम्पशायर के लिए खेलते हैं. जो कि ऑस्ट्रेलिया में एशेज में इंग्लैंड की 4-1 से करारी हार के बाद टीम के पुनर्निर्माण के एक अहम दौर की शुरुआत का प्रतीक है.
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा, 'डरहम के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज एमिलियो गे और हैम्पशायर के तेज गेंदबाज सोनी बेकर, जिन्हें अभी तक इंटरनेशनल कैप नहीं मिली है, को टीम में शामिल किया गया है. इसके अलावा ससेक्स के सीमर ओली रॉबिन्सन फरवरी 2024 के बाद पहली बार इंग्लैंड की टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं.'
एमिलियो गे और सोनी बेकर का प्रदर्शन
एमिलियो गे ने 39.84 की औसत से 4702 फर्स्ट-क्लास रन बनाए हैं, जिसमें 13 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा, उन्होंने इंग्लैंड की नेशनल टीम के लिए तीन T20I मैच भी खेले हैं. वहीं सोनी बेकर ने वनडे और T20I में तो डेब्यू कर लिया है, लेकिन नेशनल टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेलना अभी बाकी है. उन्होंने 12 फर्स्ट-क्लास मैचों में 43.6 के स्ट्राइक रेट से 41 विकेट लिए हैं.
Who are you most looking forward to seeing in action? 🤔 pic.twitter.com/MVhu8QNeEr— England Cricket (@englandcricket) June 2, 2026
आर्चर और बेथल को आराम
तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस टेस्ट में नहीं खेलेंगे, क्योंकि लगातार छह महीने खेलने के बाद वह फिलहाल ब्रेक पर हैं. वह अभी बारबाडोस में हैं और पहले टेस्ट मैच के बाद ही इंग्लैंड पहुंचेंगे. वह 17 जून से शुरू होने वाली सीरीज के दूसरे मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं. आर्चर ने राजस्थान रॉयल्स के IPL अभियान के साथ 2 महीने बिताए, जब तक कि वे प्लेऑफ चरण में हारकर बाहर नहीं हो गए. आर्चर के अलावा जैकब बेथेल भी उंगली की चोट के कारण इस टेस्ट मैच से बाहर हैं. उनको आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते हुए चोट लगी थी.
इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर एशेज सीरीज से बाहर रहने के बाद टीम में वापस आ गए हैं, और रॉबिन्सन, गस एटकिंसन और जोश टंग के साथ तेज गेंदबाजी आक्रमण में अतिरिक्त अनुभव प्रदान करेंगे. कप्तान बेन स्टोक्स भी चेहरे की चोट से उबरने के बाद मैदान पर वापसी करेंगे. बल्लेबाजी यूनिट की रीढ़ की हड्डी जो रूट और हैरी ब्रूक होंगे, जबकि बेन डकेट और जेमी स्मिथ भी बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभाएंगे.
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की 12-सदस्यीय टीम:
बेन स्टोक्स (कप्तान), गस एटकिंसन, सन्नी बेकर, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, एमिलियो गे, ओली रॉबिन्सन, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टंग.
WTC 2025-27 अंक तालिका
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में इंग्लैंड अब तक 10 मैच खेल चुकी है. जिसमें उसे केवल तीन मैच में ही जीत मिली है और 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा. जबकि एक मैच ड्रॉ रहा. जिसकी वजह से वो WTC की अंक तालिका में 31.67 पॉइंट्स प्रतिशत के साथ सातवें स्थान पर है. वहीं न्यूजीलैंड अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. उसने अब तक खेले गए तीन मैचों में से दो में जीत हासिल की है. जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है. जिसकी वजह से उनका पॉइंट्स प्रतिशत 77.78 है. तालिका में ऑस्ट्रेलिया 8 मैच में 7 जीत के साथ सबसे ऊपर बैठा हुआ है.
ENG vs NZ टेस्ट सीरीज का शेड्यूल
- पहला टेस्ट - 4-8 जून, लॉर्ड्स
- दूसरा टेस्ट - 17-21 जून, द ओवल
- तीसरा टेस्ट - 25-29 जून, नॉटिंघम