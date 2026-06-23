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ENG vs IND: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान, देखें किस खिलाड़ी को मिला मौका?

इंग्लैंड का टी20 स्क्वाड हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, फिल सॉल्ट, जेम्स कोल्स, जोर्डन कॉक्स, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, जोश टोंग और ल्यूक वुड.

जेम्स कोल्स होंगे नया चेहरा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अनकैप्ड बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को टी20ई टीम में पहली बार शामिल किया है. 22 वर्षीय कोल्स, जो 2026 मेन्स हंड्रेड प्रतियोगिता में सबसे महंगे खिलाड़ी बने, SA20 में सनराइजर्स ईस्टर्न केप और इंग्लैंड लायंस के लिए खेल चुके थे, 61 टी20 पारियों में 28.60 की औसत और 146.37 की स्ट्राइक रेट से 1,373 रन बनाए हैं, जिसमें सात अर्धशतक शामिल हैं. जबकि गेंद से 26.94 की औसत और 8.27 की इकॉनोमी दर से 53 विकेट लिए हैं, जिसमें तीन चार-विकेट हॉल शामिल हैं.

हैरी ब्रुक टीम को लीड करेंगे. इसके अलावा जॉर्डन कॉक्स, सन्नी बेकर और साकिब महमूद की भी टी20 टीम में वापसी हुई है, जो इस साल की शुरुआत में टी20 विश्व कप से चूक गए थे. तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स और ऑलराउंडर जेमी ओवरटन चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हैं.

England T20 Squad: इंग्लैंड ने तीन बार के विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ अगले महीने शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें कुल 17 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.

ENG vs IND: टी20 सीरीज का शेड्यूल

इंग्लैंड श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम की पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए मेजबानी करेगा जिसका पहला मैच एक जुलाई को चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा. उसके बाद दूसरा मैच 4 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा जबकि तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंघम में होगा. चौथा और पांचवां मैच क्रमशः 9 और 11 जुलाई को ब्रिस्टल और साउथम्पटन में खेला जाएगा.

ENG vs IND: मैच का समय क्या होगा?

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने टी20 सीरीज के उन मुकाबलों का समय एक घंटा पहले कर दिया है, जो दूधिया रोशनी में खेले जाने थे. टीवी पर अधिक दर्शक मिलने की उम्मीद में ऐसा किया गया है. इस तरह पहला, तीसरा और चौथा टी20 मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होंगे जबकि दूसरा और पांचवां मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे खेला जाएगा. इस सीरीज को भारतीय फैंस सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव के ऐप पर उपलब्ध होगी.

आयरलैंड ने भी टी20 स्क्वाड का किया ऐलान

बता दें कि इंग्लैंड सीरीज से पहले भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैचों की सीरीज खेलनी वाली है. जो 26 और 28 जून को खेला जाना है. इस सीरीज के लिए आयरलैंड ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. उप-कप्तान लॉर्कन टकर को T20 टीम का फुल-टाइम कप्तान बनाया गया है, जबकि मैथ्यू हॉलार्ड, जय मूंदरा और रूबेन विल्सन को पहली बार टी20 टीम में शामिल किया गया है.

भारत के खिलाफ आयरलैंड की T20 टीम

लॉर्कन टकर (कप्तान), रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मैथ्यू हम्फ्रीज, गैविन होए, मैथ्यू हॉलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंदरा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रूबेन विल्सन.

आयरलैंड-इंग्लैंड T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.