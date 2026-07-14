ETV Bharat / sports

फ्री में देखें ENG vs IND पहला वनडे मैच, जानें भारत में कब और कहां होगा टेलीकास्ट?

बल्लेबाजी में गहराई भारतीय कप्तान शुभमन गिल को लगभग पूरी मजबूत टीम मिली है. क्योंकि वह 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए कॉम्बिनेशन तैयार करना शुरू कर रहे हैं.भारत की बैटिंग लाइन-अप काफी मजबूत नजर आ रही है. रोहित और गिल टॉप ऑर्डर में फिर से साथ खेलने को तैयार हैं. गिल जबरदस्त फॉर्म के साथ इस सीरीज में उतर रहे हैं. उन्होंने इस साल पांच पारियों में 93.3 के औसत और 117 के स्ट्राइक रेट से 373 रन बनाए हैं, जिसमें तीन हाफ-सेंचुरी और एक सेंचुरी शामिल है.

भारत के लिए टी20 सीरीज अच्छी नहीं रही थी. उन्हें 0-4 से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन 50 ओवर के फॉर्मेट में भारतीय टीम बिल्कुल अलग है. जिसकी कप्तान शुभमन गिल कर रहे हैं. इसके अलावा इस टीम में तीन सीनियर खिलाड़ी-विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह-की वापसी हो रही है. जिससे ये भारतीय टीम टी20 टीम से काफी अलग नजर आती है.

IND vs ENG 1st ODI Match: भारत और इंग्लैंड पांच टी20 सीरीज के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए तैयार हैं. पहला वनडे मैच आज (14 जुलाई) एजबेस्टन के बर्मिंघम में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा.

इसके अलावा कोहली कई माइलस्टोन के करीब हैं. बर्मिंघम में उनकी 300वीं वनडे पारी देखने को मिलेगी, इसके अलावा वो 15,000 वनडे रन से केवल 203 रन दूर हैं. 2025 की शुरुआत से, उन्होंने अपनी पिछली सात वनडे पारियों में 123 का शानदार औसत बनाए रखा है. इसके बाद केएल राहुल हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 139 रन बनाए थे, मिडिल-ऑर्डर में अपनी भूमिका के साथ-साथ विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं, जबकि श्रेयस अय्यर अपनी पसंदीदा नंबर 4 की पोजिशन पर लौटेंगे.

गेंदबाजी लाइन-अप में भी मजबूती नजर आ रही है. क्योंकि बुमराह, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार के साथ तेज गेंदबाजी यूनिट की कमान संभालने के लिए वापस आ गए हैं. मेहमान टीम कुलदीप यादव से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी, जो 200 वनडे विकेट लेने वाले चौथे भारतीय स्पिनर बनने से सिर्फ छह विकेट दूर हैं.

इंग्लैंड की टीम भी खतरनाक है

वहीं, इंग्लैंड की टीम 50-ओवर के फॉर्मेट में अपनी किस्मत बदलने की कोशिश में है. कप्तान हैरी ब्रूक ने कमान संभालने के बाद से प्रभावित किया है. उन्होंने 17 वनडे पारियों में 60.7 की औसत से 850 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक शामिल हैं. दूसरी ओर, जो रूट का लगातार अच्छा प्रदर्शन मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे रहे हैं. लेग-स्पिनर आदिल रशीद भी एक बड़ा खतरा बने हुए हैं. 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद से इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में वे दूसरे नंबर पर हैं और 150 वनडे विकेट के माइलस्टोन के करीब हैं.

IND vs ENG: हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत को T20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पिछले दशक में इस राइवलरी में मेहमान टीम का पलड़ा भारी रहा है. 2010 के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 9 बाइलेटरल वनडे सीरीज में से भारत ने सात जीती हैं. हालांकि वनडे में भारत और इंग्लैंड के बीच 110 मैच खेले गए हैं. जिसमें भारत 61 जीत के साथ आगे है, जबकि इंग्लैंड ने 44 मैच जीते हैं. 3 मैच बेनतीजा रहे और 2 टाई हुए.

IND vs ENG: फ्री में वनडे सीरीज कहां देखें?

भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहला मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉट्स्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा भारतीय फैंस इस मैच को फ्री में भी देख सकते हैं, क्योंकि मैच को DD स्पोर्ट्स पर भी टेलीकास्ट किया जाएगा.

IND vs ENG: दोनों टीमों का स्क्वाड

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ़्रा आर्चर, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल रशीद, जो रूट, जोश टोंग.

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव.