पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता का भव्य आगाज, 11 राज्यों के स्कूली बैंडों ने बिखेरी सुर–ताल की चमक

रांची: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC), रांची की मेजबानी में पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता का खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भव्य शुभारंभ हुआ. इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पूर्वी भारत के 11 राज्यों से आए पाइप एवं ब्रास बैंड की स्कूली बालक–बालिका टीमों ने हिस्सा लिया और अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से माहौल को देशभक्ति और अनुशासन की भावना से सराबोर कर दिया.

प्रतियोगिता स्थल पर जैसे ही विभिन्न राज्यों की बैंड टीमों ने कदमताल के साथ धुनें छेड़ीं, पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. सधे हुए कदम, एकसमान वेशभूषा, अनुशासित मार्च और मधुर लेकिन जोशीली बैंड धुनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों में आत्मविश्वास, टीम भावना और संगीत के प्रति समर्पण साफ झलक रहा था.

पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता का भव्य आगाज (ईटीवी भारत)

इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी 11 राज्यों के प्रतिभागी दल रांची में मौजूद हैं और 14 तारीख तक विभिन्न चरणों में अपनी प्रस्तुतियां देंगे. निर्णायक मंडल द्वारा बैंड की तालमेल, धुन, अनुशासन, प्रस्तुति और समग्र प्रभाव के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है. प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, वहीं दर्शकों के रूप में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र–छात्राएं भी पहुंच रहे हैं.

पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता (ईटीवी भारत)

यह बैंड प्रतियोगिता रक्षा मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आयोजित की जाती है. इसका उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सामूहिक समन्वय और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना है. इस प्रतियोगिता के माध्यम से देश को भावी अनुशासित नागरिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध युवा पीढ़ी तैयार करने का प्रयास किया जाता है.

पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता (ईटीवी भारत)

गौरतलब कि देश को चार जोनों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में बांटकर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. प्रत्येक जोन के विजेता प्रतिभागी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता में भाग लेते हैं. राष्ट्रीय स्तर पर विजेता बनने वाली बैंड टीम को 26 जनवरी के पावन अवसर पर कर्तव्य पथ पर बैंड प्रस्तुति देने का गौरव प्राप्त होता है, जो किसी भी स्कूली टीम के लिए अत्यंत सम्मान की बात होती है.

पिछले वर्ष यह स्वर्णिम अवसर झारखंड की बैंड टीम को प्राप्त हुआ था, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया था. इस बार भी झारखंड की टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.