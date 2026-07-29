Durand Cup 2026: दूसरे मुकाबले का रोमांच, शाम 7:30 बजे भिड़ेंगी इंडियन एयरफोर्स एफटी और डिफेंडर्स एफसी
रांची में आज डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इंडियन एयरफोर्स एफटी और डिफेंडर्स एफसी के बीच मुकाबला है.
Published : July 29, 2026 at 2:59 PM IST
रांची: 135वें डूरंड कप 2026 के रांची चरण का दूसरा मुकाबला बुधवार, 29 जुलाई को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी में खेला जाएगा. शाम 7:30 बजे होने वाले इस मुकाबले में इंडियन एयरफोर्स एफटी का सामना श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी से होगा. उद्घाटन मुकाबले की तरह दूसरे मैच को लेकर भी फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. मैच शुरू होने से पहले ही सभी टिकट बिक चुके हैं और टिकट काउंटर पर हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया गया है.
फुटबॉल प्रेमी स्टेडियम परिसर पहुंचने लगे
दोपहर से ही बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी स्टेडियम परिसर पहुंचने लगे. कई लोग टिकट मिलने की उम्मीद में काउंटर तक पहुंचे, लेकिन टिकट समाप्त होने की जानकारी मिलने पर उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा. रांची में डूरंड कप को लेकर बढ़ते उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगातार दूसरे मुकाबले के लिए भी स्टेडियम पूरी तरह भरने की उम्मीद है.
मुफ्त टिकट लेकर टिकटों की बिक्री
हालांकि, इस दौरान मुफ्त टिकट लेकर कुछ लोग टिकटों की बिक्री करते भी दिखे, लेकिन मैच के प्रति दर्शकों का उत्साह और जोश इससे कम नहीं हुआ. अधिकांश फुटबॉल प्रेमियों का कहना है कि इतने बड़े और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी रांची के लिए गर्व की बात है और वे अपनी पसंदीदा टीमों का खेल देखने को लेकर बेहद उत्साहित हैं.
सभी तैयारियां पूरी
मैच को लेकर जिला प्रशासन, सेना और आयोजन समिति की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. स्टेडियम के सभी प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस बल, सुरक्षा कर्मियों और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है ताकि दर्शकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. प्रवेश से पहले प्रत्येक दर्शक की जांच की जाएगी और निर्धारित गेट से ही स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा.
यातायात और पार्किंग व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध
यातायात और पार्किंग व्यवस्था को भी सुचारू रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं. फुटबॉल प्रेमियों का कहना है कि रांची में लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन होना राज्य के खेल माहौल के लिए सकारात्मक संकेत है. युवा खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को इससे प्रेरणा मिल रही है. अब सभी की निगाहें शाम 7:30 बजे पर टिकी हैं, जब इंडियन एयरफोर्स एफटी और श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी के बीच रोमांचक मुकाबले का आगाज होगा. उम्मीद है कि उद्घाटन मैच की तरह यह मुकाबला भी दर्शकों को रोमांच से भरपूर फुटबॉल का शानदार अनुभव देगा.
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