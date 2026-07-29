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Durand Cup 2026: दूसरे मुकाबले का रोमांच, शाम 7:30 बजे भिड़ेंगी इंडियन एयरफोर्स एफटी और डिफेंडर्स एफसी

टिकट काउंटर ( ETV Bharat )