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दलीप ट्रॉफी फाइनल: मोहम्मद शमी को 100वें फर्स्ट क्लास मैच पर किया गया सम्मानित

मोहम्मद शमी को 100वें फर्स्ट क्लास मैच पर किया गया सम्मानित ( IANS )

CAB के अनुसार, संदेश में लिखा था, 'आप फाइनल सिर्फ हिस्सा लेने के लिए नहीं खेलते, आप उन्हें जीतने के लिए खेलते हैं. आक्रामक खेलें, एक-दूसरे के लिए खेलें और ईस्ट जोन का मान बढ़ाएं, लड़कों, दिलीप ट्रॉफी घर लाओ! शुभकामनाएं'

सौरव गांगुली का संदेश इस बीच, शमी को उनकी ईस्ट जोन टीम के साथियों के हस्ताक्षर वाली जर्सी भी दी गई. इस खास मौके पर ईस्ट जोन टीम के सभी सदस्यों को मिठाइयों का एक डिब्बा भी मिला, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का एक संदेश भी था.

इस मौके पर CAB के कोषाध्यक्ष संजय दास ने कहा, 'शमी बंगाल क्रिकेट का गौरव और महान खिलाड़ी हैं. एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पूरी होने पर राज्य संघ की ओर से उनके लिए यह एक छोटा सा सम्मान है.'

बता दें कि मोहम्मद शमी दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की तरफ से खेलते हैं. उन्होंने सेमीफाइनल में 5 विकेट लेकर अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. अब उनका सामना एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने फाइनल मुकाबले में साउथ जोन से होगा.

Mohammed Shami 100th First-Class Match: दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मैच से एक दिन पहले मोहम्मद शमी को उनके 100वें फर्स्ट क्लास मैच पर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (CAB) ने सम्मानित किया. सम्मान समारोह में शमी को कैब के अध्यक्ष सौरव गांगुली के ऑटोग्राफ वाली क्रिकेट गेंद, 100 नंबर वाली विशेष जर्सी और एक चांदी की थाली दी गई. साथ ही, इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए उन्होंने केक भी काटा.

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (IANS)

'वह फिर से टीम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं'

इससे पहले ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने मोहम्मद शमी की जमकर तारीफ की. उन्होंने फाइनल मैच से पहले पत्रकारों से कहा, 'मुझे लगता है कि वह (शमी) सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं. वह इस खेल के दिग्गज हैं. जब से उन्होंने बंगाल के लिए खेलना शुरू किया है, तब से उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. वह विकेट लेते रहे हैं. वह अपना सब कुछ झोंक देते हैं. उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है.’

किशन ने आगे कहा, 'मुझे लगता है उम्र तो बस एक संख्या है. अगर वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो उम्र मायने नहीं रखती. मैं शमी भाई की वो ललक देखता हूं. वह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके टीम में होने से हमें आत्मविश्वास मिलता है. उनके अंदर अब भी भारतीय टीम की तरफ से खेलने की ललक है. वह फिर से भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं.'

'वो एक चतुर तेज गेंदबाज हैं'

वहीं साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने भी शमी की जमकर तारीफ की, और कहा कि उनकी टीम इस चतुर तेज गेंदबाज का सामना करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, 'शमी भाई के खिलाफ खेलना हमारे लिए एक अच्छी चुनौती होगी. हमने पिछले मैच में देखा कि कैसे उन्होंने बल्लेबाजों को फंसाकर विकेट लिए. लेकिन हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं.'

शमी के फर्स्ट क्लास विकेट

बता दें कि 36 वर्षीय मोहम्मद शमी अब तक 99 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं. जिसमें उनके नाम कुल 382 विकेट हैं. एक पारी में 90 रन देकर 8 विकेट लेना उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

शमी फिलहाल भारतीय टीम से बाहर हैं. उन्होंने अपना आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में खेला था. लेकिन ये खिलाड़ी दोबार टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है. जिसकी वजह से वो अभी तक घरेलू क्रिकेट में सक्रिय है.

मोहम्मद शमी पर एक नजर