ETV Bharat / sports

करियर के मुश्किल दौर ने..., दलीप ट्रॉफी फाइनल में दोहरा शतक बनाने पर ईशान किशन ने बोली बड़ी बात

हमारा काम सिर्फ रन बनाना है दलीप ट्रॉफी फाइनल के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए किशन ने कहा, 'जब मैं भारतीय टीम से बाहर था और अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि आखिरकार हमारे पास करने के लिए सिर्फ एक ही काम है और वह काम रन बनाना है. यही एक चीज है जो आपके करियर में आपकी मदद करती है.'

किशन ने सोमवार को दलीप ट्रॉफी के इतिहास की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेली. उन्होंने 334 गेंदों पर 30 चौकों और सात छक्कों की मदद से 270 रन बनाए, जिससे ईस्ट जोन अपनी पहली पारी में 708 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रहा. उनकी यह पारी इस प्रतियोगिता के इतिहास में आठवां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.

Ishan kishan Duleep Trophy Final: ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने कहा कि करियर के मुश्किल दौर ने उन्हें ज्यादा सोचने और खुद से अनावश्यक उम्मीदें रखने से दूर रहना सिखाया है और अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ रन बनाने और टीम को जीत दिलाने पर है. किशन ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में साउथ जोन के खिलाफ दिलीप ट्रॉफी फाइनल में अपनी शानदार 270 रनों की पारी के बारे में बात करते हुए यह बात कही.

किशन ने आगे कहा, 'किसी दूसरी चीज के बारे में सोचना आपकी मानसिकता को प्रभावित करता है और बेवजह का दबाव बढ़ाता है. मुझे समझ आ गया कि इन अतिरिक्त विचारों की कोई जरूरत नहीं है. हमारा काम मैदान पर उतरना और टीम के लिए मैच जीतना है और आपको बस इसी चीज की परवाह करनी चाहिए. समय के साथ आप खुद को बेहतर तरीके से समझने और विकसित करने लगते हैं. मुझे लगता है कि जब आपका दिमाग स्पष्ट हो तो इस तरह खेलना काफी आसान हो जाता है.'

ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन (IANS)

दबाव में बल्लेबाजी करना पसंद

इसके अलावा ईशान किशन ने BCCI के एक वीडियो में बात करते हुए कहा कि उन्हें दबाव वाले मैच में बल्लेबाजी करना पसंद है. किशन ने कहा, 'मुझे लगता है कि जब कोई बड़ा मैच होता है, तो एक तरह का दबाव होता है, और मुझे लगता है कि उस दबाव में ही मेरा खेल सबसे अच्छा होता है. क्योंकि जब आप बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तो आप थोड़े नर्वस होते हैं, लेकिन साथ ही आप आक्रामक भी होते हैं. आप नजर रखते हैं, अगर गेंद मिलती है, तो आप उसे हिट करते हैं. तो मुझे लगता है कि यह शांति और आक्रामकता का बहुत अच्छा मिश्रण है. इसलिए ऐसे मौकों पर, जैसे जब विकेट जल्दी गिर गए हों, यह मेरे लिए बहुत काम आता है. जब भी मैं ऐसी स्थितियों में होता हूं, तो मुझे बहुत मजा आता है.'

किशन का मुश्किल दौर

बता दें कि ईशान किशन 2023 में भारतीय टीम के तीनों प्रारूपों के एक अहम खिलाड़ी थे. लेकिन कई अप्रत्याशित घटनाक्रमों के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. यहां तक कि BCCI ने किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट से भी बाहर कर दिया. जिससे इस युवा बल्लेबाज का करियर खत्म होने के करीब पहुंच गया. लेकिन किशन ने हार नहीं मानी और फिर वो घरेलू क्रिकेट की तरफ लौटे, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत की. किशन ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी में शतक लगाए और झारखंड को उस सत्र की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने में अहम योगदान दिया. उन्होंने टूर्नामेंट में 517 रन बनाए, जिसमें दो शतक शामिल थे. किशन को जल्द ही बीसीसीआई का केंद्रीय अनुबंध वापस मिल गया और सफेद गेंद के प्रारूपों में भारतीय टीम में भी जगह मिल गई. अब वह अपने करियर के उस मुश्किल दौर को पीछे छोड़ चुके हैं.

ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन (IANS)

फाइनल में ईस्ट जोन की पकड़ मजबूत

ईस्ट जोन के विशाल 708 रनों के स्कोर ने उन्हें फाइनल में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है. इससे अलावा टीम इंडिया के टॉप क्लास के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार के सामने साउथ जोन को मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक तिलक वर्मा की साउथ जोन ने 242 रन पर अपने 6 विकेट खो दिए हैं. कप्तान तिलक वर्मा 56 रन बनाकर डटे हुए हैं और वहीं अपनी टीम के लिए आखिरी उम्मीद भी हैं. इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल 62 रन बनाकर आउट हुए.