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दलीप ट्रॉफी फाइनल मैच ड्रॉ, फिर भी ईस्ट जोन 14 साल बाद बन गया चैंपियन

दलीप ट्रॉफी का फाइनल मैच ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी में बढ़त हासिल करने की वजह से ईस्ट जोन 14 साल बाद बन गया चैंपियन.

ईस्ट जोन 14 साल बाद बना चैंपियन
ईस्ट जोन 14 साल बाद बना चैंपियन (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 3:29 PM IST

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Duleep Trophy Final: ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन ने तीसरी बार दलीप ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है. इसके साथ ईस्ट जोन ने इस खिताब को जीतने के लिए 14 साल के इंतजार को भी खत्म कर दिया. इससे पहले उन्होंने 2012-13 सीजन में ये ट्रॉफी अपने नाम की थी.

दलीप ट्रॉफी का फाइनल मैच ड्रॉ रहा, लेकिन ईस्ट जोन को साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी में बढ़त हासिल करने की वजह से विजयी घोषित कर दिया गया. ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन बनाए जबकि साउथ जोन की पहली पारी 336 रनों पर ही सिमट गई. उसके बाद मैच के पांचवें और अंतिम दिन ईस्ट जोन ने अपनी दूसरी परी में 7 विकेट पर 388 रन बना लिए थे.

जब दोनों कप्तानों को लगा कि इस मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सकता तो कप्तानों ने हाथ मिलाकर मैच को पहले ही खत्म करने का फैसला किया. इसके साथ ईस्ट जोन पहली पारी में बढ़त हासिल करने की वजह से चैंपियन बन गया.

मैच में शानदार प्रदर्शन करने की वजह से ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने पहली पारी में 270 और दूसरी पारी में 80 रन बनाए. जबकि साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया.

फाइनल मैच का स्कोरकार्ड
ईस्ट जोन पहली पारी: 708/10, 163 ओवर (ईशान किशन 270, कुमार कुशाग्रा 101)

साउथ जोन पहली पारी: 336/10, 107.3 ओवर (तिलक वर्मा 99)

ईस्ट जोन दूसरी पारी: 388/7, 99.2 ओवर (मो. कौनेन कुरैशी 116, ईशान किशन 80)

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