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दलीप ट्रॉफी फाइनल मैच ड्रॉ, फिर भी ईस्ट जोन 14 साल बाद बन गया चैंपियन

Duleep Trophy Final: ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन ने तीसरी बार दलीप ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है. इसके साथ ईस्ट जोन ने इस खिताब को जीतने के लिए 14 साल के इंतजार को भी खत्म कर दिया. इससे पहले उन्होंने 2012-13 सीजन में ये ट्रॉफी अपने नाम की थी.

दलीप ट्रॉफी का फाइनल मैच ड्रॉ रहा, लेकिन ईस्ट जोन को साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी में बढ़त हासिल करने की वजह से विजयी घोषित कर दिया गया. ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन बनाए जबकि साउथ जोन की पहली पारी 336 रनों पर ही सिमट गई. उसके बाद मैच के पांचवें और अंतिम दिन ईस्ट जोन ने अपनी दूसरी परी में 7 विकेट पर 388 रन बना लिए थे.

जब दोनों कप्तानों को लगा कि इस मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सकता तो कप्तानों ने हाथ मिलाकर मैच को पहले ही खत्म करने का फैसला किया. इसके साथ ईस्ट जोन पहली पारी में बढ़त हासिल करने की वजह से चैंपियन बन गया.