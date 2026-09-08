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दलीप ट्रॉफी फाइनल: किशान के 270 रनों की बदौलत ईस्ट जोन ने 708 रनों का खड़ा किया पहाड़

Duleep Trophy Final Day 3: दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईस्ट जोन और साउथ जोन आमने सामने हैं.

ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन दोहरा शतक जड़ने के बाद
ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन दोहरा शतक जड़ने के बाद (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 1:24 PM IST

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Duleep Trophy Final Day 3: दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच के दो दिन बल्लेबाजी करने के बाद ईस्ट जोन ने 708 रनों का पहाड़ खड़ा किया . उसके बाद तीसरे दिन साउथ जोन ने अपनी पारी का आगाज किया. लंच तक उन्होंने 2 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं. वो अभी भी ईस्ट जोन से 589 रन पीछे हैं. देवदत्त पडिक्कल 58 और शैख रशीद 22 रन बनाकर खेल रहे हैं.

ईशन किशन का दोहरा शतक
इससे पहले का दो दिन पूरी तरह से ईस्ट जोन के बल्लेबाजों के नाम रहा. कप्तान ईशन किशन ने उमस भरे मौसम में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 270 रन की पारी खेली. इस दमदार पारी की वजह से बांए हाथ के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने का दावा भी पेश किया. किशन ने अपनी पारी में 334 गोंदों का सामना किया, जिसमें 30 चौके और 7 छक्के शामिल थे.

ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन
ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन (IANS)

बता दें कि किशन की ये पारी और भी खास रही, क्योंकि उन्होंने तीन राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की मौजूदगी में अपने दोहरा शतक पूरा किया. हालांकि किशन दलीप ट्रॉफी में तिहरा शतक लगाने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों के क्लब में शामिल होने से चूक गए. रमन लांबा ने 1987 और गगन खोडा ने 2001 में यह उपलब्धि हासिल की थी.

किशन ने पहले दिन 122 गेंद में शतक पूरा किया जबकि दूसरे शतक के लिए उन्होंने 148 गेंद खेलीं. इस बीच वो थकन और उमस भरी गर्मी की वजह से एक बार 250 के निजी स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट भी हुए. लेकिन फिर वो बल्लेबाजी करने आए और 270 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने अपने करियर का दूसरा प्रथम श्रेणी दोहरा शतक 270 गेंद में पूरा किया.

कुमार कुशाग्र शतकीय पारी खेलने के बाद जश्न मनाते हुए
कुमार कुशाग्र शतकीय पारी खेलने के बाद जश्न मनाते हुए (IANS)

ईस्ट जोन की शानदार बल्लेबाजी
किशन के अलावा ईस्ट जोन टीम की तरफ से कई बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की. जिसमें कुमार कुशाग्र ने 132 गेंद में 101 रन बनाकर अपना छठा प्रथम श्रेणी शतक जड़ा. और किशन के साथ 230 रनों की मैराथन साझेदारी भी की. इसके अलावा अभिमन्यू ईश्वरन ने 72, वैभव सूर्यवंशी ने 44, शिखर मोहन ने 85, अनूकूल रॉय ने 45 और मोहम्मद कौनैन कुरैशी न 40 रनों का योगदान दिया.

वहीं साथ जोन की गेंदबाजी काफी कमजोर नजर आई. टीम से स्टार गेंदबाज मौहम्मद सिराज 25 ओवर में एक विकेट भी हासिल नहीं कर सके. जबकि त्रिपुराना विजय 4 विकेट लेने में सफल रहे. वहीं सीवी मिलिंद और गोपाल को 2-2 विकेट मिले.

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