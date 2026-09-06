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दलीप ट्रॉफी फाइनल: पहले दिन कप्तान किशन ने जड़ा शतक, ईस्ट जोन बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर

ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन शतक जड़ने के बाद जश्न मनाते हुए ( IANS )

किशन ने अपनी पारी में 135 गेंद का सामना करते हुए 14 चौके और एक छक्का जड़ा. ये उनका 10वां प्रथम श्रेणी शतक था. इस दौरान किशन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने 4000 रन भी पूरे किए.

दिन का खेल खत्म होने पर कप्तान ईशान किशन 111 रन और कुमार कुशाग्र 63 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों पांचवें विकेट के लिए 26.4 ओवर में 144 रन की अटूट साझेदारी कर चुके हैं. इससे पहले ईस्ट जोन के लिए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी (44), अभिमन्यु ईश्वरन (72) और शिखर मोहन (85) ने भी उपयोगी योगदान दिया.

Duleep Trophy Final Day 1: चेन्नई में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मैच का पहला दिन ईस्ट जोन के नाम रहा. साउथ जोन की खराब फील्डिंग का फायदा उठाते हुए ईस्ट जोन ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 385 रन बनाकर बड़े स्कोर की नींव रख दी है.

मोहन ने अपनी पारी में रक्षात्मक खेल के साथ-साथ आक्रामक रुख भी अपनाया और ऑफ स्पिनर त्रिपुराना विजय के एक ही ओवर में एक छक्का और दो चौके जड़े. मोहन जब शतक के करीब थे तब बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सीवी मिलिंद की गेंद को विकेटों पर खेल बैठे.

इससे पहले ईश्वरन आज पूरी तरह से नियंत्रण में दिखे और कई मौकों पर उन्होंने सूर्यवंशी से भी तेज गति से रन बनाए. दोनों ने पहले विकेट के लिए महज 14 ओवर में 100 रन जोड़कर टीम को आक्रामक शुरुआत दी. सूर्यवंशी हालांकि मिलिंद की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में डीप में स्थानापन्न खिलाड़ी तनय त्यागराजन को कैच दे बैठे.

साउथ जोन के गेंदबाजों ने पहली बार इस युवा बल्लेबाज को शॉर्ट पिच गेंद से परखा और उन्हें तुरंत सफलता मिल गई. एमए चिदंबरम स्टेडियम में मौजूद करीब 10,000 दर्शकों के सामने आउट होने का यह तरीका बिहार के इस युवा खिलाड़ी को क्रीज पर अधिक धैर्य रखने का सबक देगा.

दलीप ट्रॉफी फाइनल: पहले दिन कप्तान किशन ने जड़ा शतक (ٰIANS)

इसके बाद कुशाग्र ने भी दृढ़ संकल्प के साथ बल्लेबाजी की. साउथ जोन के गेंदबाजों की निराशा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के तीनों स्पेल में पूरी तरह से बेअसर रहे.

भारतीय टीम के इस तेज गेंदबाज ने पहले स्पेल में पांच ओवर में 41, दूसरे स्पेल में पांच ओवर में 24 और तीसरे स्पेल में चार ओवर में 31 रन दिए. उन्होंने कुल 14 ओवर में 96 रन दिए जबकि उन्हें कोई सफलता नहीं मिली.