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दलीप ट्रॉफी 2026: नॉर्थ जोन ने वेस्ट जोन को 52 रन से हराया, सेमीफाइनल में साउथ जोन से होगा मुकाबला

वेस्ट जोन ने टर्न ले रही पिच पर 287 के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम दिन की शुरुआत सात विकेट पर 220 रन से की लेकिन उसकी टीम 234 रन पर सिमट गई. उर्विल पटेल (25) और भरोसेमंद तनुष कोटियन (00) ने वेस्ट जोन की पारी आगे बढ़ाई.

बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले गए दिलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में नॉर्थ जोन ने 251 और 222 रन बनाए जबकि वेस्ट जोन ने 187 और 234 रन बनाए.

Duleep Trophy 2026: जम्मू-कश्मीर के बाएं हाथ के स्पिन-ऑलराउंडर आबिद मुश्ताक के शानदार प्रदर्शन की वजह से नॉर्थ जोन ने रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली वेस्ट जोन टीम को 52 रन से हरा दिया. इसक साथ वो दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर गए जहां उनका मुकाबला साउथ जोन से होगा.

आबिद मुश्ताक (22 ओवर में सात रन लेकर चार विकेट) ने जल्दी ही कोटियन को आउट कर दिया और उसके बाद तुषार देशपांडे (05) का विकेट भी लिया. इसके बाद सिंधु ने उर्विल को आउट करके मैच का अंत किया.

आबिद मुश्ताक बने प्लेयर ऑफ द मैच

मुश्ताक ने मैच में 99 रन देकर नौ विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. लाल मिट्टी वाली पिच पर, जहां स्पिनरों को 25 विकेट मिले, मुश्ताक हीरो साबित हुए और नॉर्थ जोन ने आखिरी सुबह एक रोमांचक जीत हासिल की.

​​पांचवें दिन की शुरुआत में मैच बहुत रोमांचक मोड़ पर था. वेस्ट जोन को जीत के लिए 67 रन चाहिए थे और नॉर्थ जोन को तीन विकेट की दरकार थी. नॉर्थ जोन के पास काम पूरा करने के लिए सिर्फ 6.3 ओवर लगे.

मैच का निर्णायक मोड़

इस मैच का निर्णायक मोड़ निश्चित रूप से वेस्ट जोन के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (70 गेंदों पर 66 रन) का रन आउट होना रहा, जिन्होंने मुशीर खान (96) के साथ 111 रन की साझेदारी की थी. उस समय वेस्ट जोन का स्कोर तीन विकेट पर 195 रन था और वह अच्छी स्थिति में दिख रहा था. इसके बाद वेस्ट जोन ने गायकवाड़ और मुशीर सहित चार विकेट सात ओवर से भी कम समय में 25 रन जोड़कर गंवा दिए. नॉर्थ जोन ने इसके बाद शिकंजा कस दिया और आसान जीत हासिल की.

दलीप ट्रॉफी 2026 का सेमीफाइनल

इस जीत के साथ नॉर्थ जोन सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला पहले सेमीफाइनल में तिलक वर्मा की कप्तानी वाली साउथ जोन टीम से होगा. वहीं दूसरे क्वार्टर-फाइनल में ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन को हराकर समेफाइनल में प्रवेश किया जहां उनक सामना मौजूदा चैंपियन सेंट्रल जोन (जिसकी कप्तानी रजत पाटीदार कर रहे हैं) से होगा. दोनों सेमीफाइनल 30 अगस्त से बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे.