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DPL 2026 का फाइनल मुकाबला आज, खिताब जीतने के लिए सेंट्रल दिल्ली किंग्स और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स आमने-सामने

नई दिल्ली: दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 के रोमांचक फ़ाइनल के लिए मंच तैयार है. रविवार रात को आठ बजे से अरुण जेटली स्टेडियम में सेंट्रल दिल्ली किंग्स और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बीच खिताबी मुकाबला होगा. पिछली विजेता साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स का खिताब दांव पर है, इसलिए दोनों टीमें इस हाई-प्रेशर मुकाबले के लिए तैयारी कर रही हैं.

जहां साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने क्वालिफ़ायर 1 में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को हराकर फ़ाइनल में जगह बनाई, वहीं किंग्स ने क्वालिफ़ायर 2 में पुरानी दिल्ली 6 को हराकर शानदार वापसी की और खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की की.

गायक और तबला वादक देंगे प्रस्तुति

समापन समारोह रोमांच को और बढ़ाएगा, जिसमें मशहूर गायक अबीर अरोड़ा और पल्लवी सेठ के साथ-साथ तबला वादक मन्ननजोत सिंह अरुण जेटली स्टेडियम में दर्शकों का मनोरंजन करेंगे.

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के कप्तान तेजस्वी दहिया ने कहा कि उनकी टीम इस बड़े मौके का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और चीज़ों को सरल रखने पर ध्यान देगी. हम फ़ाइनल के लिए बहुत उत्साहित हैं. टूर्नामेंट के दौरान सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हर कोई इस बड़े मैच के लिए कड़ी मेहनत और अच्छी तैयारी कर रहा है. फ़ाइनल हमेशा एक खास मौका होता है, लेकिन हम दबाव या नतीजे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहते. हम बस अपनी बुनियादी बातों पर टिके रहना चाहते हैं, अपनी योजनाओं का पालन करना चाहते हैं और वैसी ही क्रिकेट खेलना चाहते हैं जैसी हमने पूरे टूर्नामेंट में खेली है. अगर हम अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू कर सकें और खेल का आनंद ले सकें, तो उम्मीद है कि हम सीज़न का समापन ट्रॉफ़ी के साथ कर पाएंगे.

सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान जोंटी सिद्धू, जिन्होंने पुरानी दिल्ली 6 के खिलाफ़ क्वालिफ़ायर 2 में मैच जिताऊ ऑल-राउंड प्रदर्शन किया था ने कहा कि उनकी टीम फ़ाइनल को किसी भी अन्य मैच की तरह ही खेलेगी. हम इसे एक और मैच की तरह ही ले रहे हैं और खुद पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं डालना चाहते. बेशक फ़ाइनल खेलना एक बड़ा पल है और हर कोई ट्रॉफ़ी जीतना चाहता है, लेकिन खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने से हम अपने गेम प्लान से भटक सकते हैं. हमने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है और पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेली है. हम बुनियादी बातों पर ध्यान देंगे, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखेंगे और उस दिन अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने की कोशिश करेंगे.