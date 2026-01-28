'बेटियों को कोख में न मारो...' हरमनप्रीत कौर को पद्म श्री पुरस्कार मिलने पर पिता ने बोली बड़ी बात
हरमनप्रीत कौर के पिता ने कहा कि सालों की त्याग का नतीजा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में मिला है.
Published : January 28, 2026 at 6:30 PM IST
मोगा (पंजाब): भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को देश के चौथे सबसे बड़े अवॉर्ड पद्म श्री से सम्मानित किया गया. 25 जनवरी को जब केंद्र सरकार की तरफ से 2026 के पद्म पुरस्कारों की लिस्ट जारी की गई तो उसमें 8 खिलाड़ियों के नाम भी थे. जिसमें से एक नाम हरमनप्रीत कौर था.
उनकी यह सफलता एक ऐसे करियर का सम्मान करती है जिसने भारतीय महिला क्रिकेट को बदल दिया है और देश में खेल की सोच और खेल को बदल दिया है. उनकी ही कप्तानी में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था.
हरमन के पिता हरमिंदर सिंह ने क्या कहा?
जब हरमनप्रीत कौर को प्रतिष्ठित पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई तो, उनके शहर मोगा में खुशी की लहर दौड़ गई है. गर्व और अविश्वास जताते हुए, हरमन के पिता हरमिंदर सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी को इतना बड़ा सम्मान मिलेगा.
उन्होंने कहा, 'हरमनप्रीत ने बहुत सीमित संसाधनों के साथ अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत की थी. कम उम्र से ही उसने असाधारण जुनून और अनुशासन दिखाया. उसकी सफलता कड़ी मेहनत और समर्पण का नतीजा है.'
पंजाब और पूरे देश के लिए गर्व का पल
हरमनप्रीत के पिता ने कहा कि यह पुरस्कार सिर्फ हरमनप्रीत के लिए एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि पंजाब और पूरे देश के लिए गर्व का पल है. उनकी कप्तानी में, भारतीय महिला टीम ने वैश्विक मंच पर शानदार प्रदर्शन किया है. उनकी निडर नेतृत्व और आक्रामक बल्लेबाजी, जिसमें वर्ल्ड कप मैच भी शामिल हैं, ने भारतीय महिला क्रिकेट को एक नई पहचान दी है.'
अपनी बेटी की यात्रा को प्रेरणा बताते हुए, हरमिंदर सिंह ने कहा कि हरमनप्रीत की सफलता देश भर की युवा लड़कियों को एक शक्तिशाली संदेश देती है. उन्होंने कहा, 'आज की लड़कियां किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं अगर उन्हें सही अवसर और समर्थन दिया जाए.'
'अपनी बेटियों को कोख में ना मारे'
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिया गया पद्म श्री पुरस्कार एथलीटों की कड़ी मेहनत और समर्पण को पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि परिवार को हरमनप पर बहुत गर्व है और इस पल को हमेशा याद रखा जाएगा. इसके साथ हरमन के पिता ने दूसरे माता पिता को संदेश देत हुए कहा कि कोई भी अपनी बेटियों को कोख के अंदर ना मारो, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दो. जैसे आज मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है वैसे ही कल तुम्हारी बेटी तुम्हारा नाम रोशन करेगी.
पद्म श्री सम्मान पर हरमनप्रीत ने क्या कहा?
हरमनप्रीत कौर ने भी पद्म श्री सम्मान को अपने करियर का बहुत बड़ा पल बताया. मुंबई इंडियंस द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में, कौर ने यह भी बताया कि उनके पिता को राष्ट्रपति भवन से पहला कॉल आया था, जिसमें परिवार को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के बारे में बताया गया था.
मुंबई इंडियंस द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कौर ने कहा, 'मेरे पिताजी को राष्ट्रपति भवन से कॉल आया कि इस साल मुझे पद्म श्री पुरस्कार मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा पल है, और मैं खुश हूं कि मुझसे पहले मेरे माता-पिता को यह पता चला.'
मोगा से पद्म श्री तक
भारतीय क्रिकेट में 36 साल की हरमनप्रीत का सफर हिम्मत, पक्का इरादा और नियमों को चुनौती देने की मजबूत इच्छाशक्ति को दिखाता है. 8 मार्च, 1989 को पंजाब के मोगा में जन्मी हरमनप्रीत की परवरिश ऐसे क्रिकेट माहौल में हुई जहां महिलाओं के लिए मौके कम थे. उनके शुरुआती कोच उनके पिता थे, जो पहले वॉलीबॉल और बास्केटबॉल प्लेयर थे, और उन्होंने जल्दी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, अपनी स्किल्स और हिम्मत को बेहतर बनाने के लिए अक्सर लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती थीं.
उनकी शुरुआती काबिलियत ने उन्हें इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट में जगह दिलाई, जहां उनके लगातार अच्छे परफॉर्मेंस ने जल्द ही उन्हें नेशनल लेवल पर पहचान दिलाई. हरमनप्रीत ने 2009 में इंटरनेशनल लेवल पर डेब्यू किया, लेकिन अपने समय की कई महिला क्रिकेटरों की तरह, उन्हें पहचान धीरे-धीरे मिली.
करियर की सबसे अहम पारी
उनके करियर का सबसे अहम पल 2017 विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में आया, जब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी नाबाद 171 रन की पारी ने इंडियन विमेंस क्रिकेट के बारे में सोच बदल दी. इसके बाद जब वो सभी फॉर्मेट की कैप्टन बनी तो उन्होंने भारत को बदलाव और डेवलपमेंट के दौर से गुजारा, जिसमें उन्होंने अग्रेसन, फिटनेस और कॉन्फिडेंस पर फोकस किया. 2023/24 सीजन में, भारत ने खेल के सबसे मुश्किल फॉर्मेट में इतिहास रच दिया. हरमनप्रीत ने अपनी टीम को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में जबरदस्त टेस्ट जीत दिलाई, जिससे रेड-बॉल क्रिकेट में टीम का दबदबा और पक्का हो गया.
उनकी लीडरशिप में, भारत कई ICC फाइनल में पहुंचा, लेकिन 2025 में घर पर वनडे वर्ल्ड कप जीतकर अपना पहला ICC टाइटल जीता. यह एक ऐतिहासिक कामयाबी थी जिसने उनकी विरासत को और पक्का किया, और ट्रॉफी के लिए लंबे इंतजार को खत्म किया.
पंजाब के एक छोटे से शहर से इंटरनेशनल क्रिकेट के शिखर तक का उनका सफर देश में महिला खेल के बड़े पैमाने पर विकास को दिखाता है.
हरमनप्रीत के अलावा
बता दें कि पद्म पुरस्कार 2026 की लिस्ट में हरमन के अलावा भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया, विजय अमृतराज, बलदेव सिंह, भगवानदास रायकवार और के पजानिवेल के ने नाम शामिल हैं.
पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता और सेवा का सम्मान करते हैं. इस साल क्रिकेट, टेनिस और हॉकी के सम्मानित लोगों के साथ, 2026 के पुरस्कारों ने वैश्विक मंच पर भारतीय खेलों की बढ़ती ताकत और प्रभाव को दिखाया.