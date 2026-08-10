24वीं उत्तराखंड शूटिंग प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग के दिव्यांश ने जीता गोल्ड मेडल, पिता यूपी पुलिस में हैं डीएसपी
क्षेत्रवासियों और परिजनों ने दिव्यांश को उनकी शानदार सफलता पर बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 10, 2026 at 12:03 PM IST
रुद्रप्रयाग: जिले के तूना बोंठा निवासी युवा निशानेबाज दिव्यांश कप्रवाण ने देहरादून में आयोजित 24वीं उत्तराखंड शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. प्रतियोगिता में दिव्यांश ने बेहतरीन निशानेबाजी और सटीक लक्ष्य साधने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया. उनकी इस उपलब्धि से परिवार, गांव और पूरे रुद्रप्रयाग जिले में खुशी की लहर है. क्षेत्रवासियों और परिजनों ने दिव्यांश को उनकी शानदार सफलता पर बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं.
शूटिंग में दिव्यांश कप्रवाण ने साधा सोना पर निशाना: दिव्यांश की इस उपलब्धि को क्षेत्र के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है. छोटे से गांव से निकलकर शूटिंग जैसे खेल में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करना उनकी मेहनत, लगन और प्रतिभा को दर्शाता है. उनकी सफलता से न केवल परिवार और गांव, बल्कि रुद्रप्रयाग जिले का भी नाम रोशन हुआ है. क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई कि दिव्यांश आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर जिले और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे.
दिव्यांश ने रुद्रप्रयाग का नाम किया रोशन: दिव्यांश के पिता अनिल कप्रवाण उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात हैं. वहीं, उनके चाचा अरुण कप्रवाण सहित परिजनों और शुभचिंतकों ने दिव्यांश की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी. चाचा अरुण कप्रवाण ने कहा कि दिव्यांश ने अपनी मेहनत, एकाग्रता और लगन के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने विश्वास जताया कि दिव्यांश भविष्य में भी इसी तरह बेहतर प्रदर्शन करते हुए बड़ी प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल करेंगे.
दिव्यांश की स्वर्णिम सफलता से इलाके में खुशी: दिव्यांश की इस सफलता को क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताते हुए ग्रामीणों ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर और प्रोत्साहन मिले तो पहाड़ के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं. दिव्यांश की स्वर्णिम सफलता से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और लोगों को उनसे भविष्य में बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद है.
गौरतलब है कि 24वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2 से 8 अगस्त 2026 तक देहरादून के पौंधा स्थित जसपाल राणा इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग स्पोर्ट्स परिसर में संपन्न हुई थी. इसमें 2000 से अधिक निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था.
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