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24वीं उत्तराखंड शूटिंग प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग के दिव्यांश ने जीता गोल्ड मेडल, पिता यूपी पुलिस में हैं डीएसपी

गोल्ड मेडल के साथ दिव्यांश ( Photo courtesy- Divyansh )

रुद्रप्रयाग: जिले के तूना बोंठा निवासी युवा निशानेबाज दिव्यांश कप्रवाण ने देहरादून में आयोजित 24वीं उत्तराखंड शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. प्रतियोगिता में दिव्यांश ने बेहतरीन निशानेबाजी और सटीक लक्ष्य साधने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया. उनकी इस उपलब्धि से परिवार, गांव और पूरे रुद्रप्रयाग जिले में खुशी की लहर है. क्षेत्रवासियों और परिजनों ने दिव्यांश को उनकी शानदार सफलता पर बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं. शूटिंग में दिव्यांश कप्रवाण ने साधा सोना पर निशाना: दिव्यांश की इस उपलब्धि को क्षेत्र के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है. छोटे से गांव से निकलकर शूटिंग जैसे खेल में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करना उनकी मेहनत, लगन और प्रतिभा को दर्शाता है. उनकी सफलता से न केवल परिवार और गांव, बल्कि रुद्रप्रयाग जिले का भी नाम रोशन हुआ है. क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई कि दिव्यांश आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर जिले और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे. पुरस्कार समारोह में दिव्यांश (Photo courtesy- Divyansh)