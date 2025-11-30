ETV Bharat / sports

कोयंबटूर के दिव्यांग युवा ने एथलीट ने किया कमाल, थाईलैंड में सिल्वर मेडल किया अपने नाम

इसके बाद में उन्होंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) सेक्टर में काम किया लेकिन वे नौकरी से खुश नहीं थे और उन्होंने नौकरी छोड़ दी. फिजिकल डिसेबिलिटी से परेशान होकर उन्होंने घर तक सीमित रहने के बजाय दुनिया में जाकर कुछ हासिल करने की कोशिश की. तभी उन्होंने अपनी पसंदीदा 400 मीटर रेस के लिए ट्रेनिंग शुरू की.

अपने एक्सीडेंट के बारे में बात करते हुए उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि, 'कोयंबटूर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज पर 10 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने के बावजूद मेरा 90% हाथ पैरालाइज्ड हो गया था'.

कोयंबटूर: हिम्मत और विश्वास हर मुश्किल का सामना करते हैं. यह साबित किया है संधानकुमार नाम के एक नौजवान ने, जिसने दिव्यांगों के एक इंटरनेशनल एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन में सफलता हासिल की है. कोयंबटूर जिले के मेट्टुपालयम का यह नौजवान 2016 में अपने एक दोस्त के साथ टू-व्हीलर पर कॉलेज जा रहा था, तभी एक प्राइवेट बस ने उन्हें टक्कर मार दी. इस एक्सीडेंट में उसके दोस्त की मौत हो गई, जबकि संधानकुमार का दाहिना हाथ पैरालाइज्ड हो गया.

उन्होंने डिस्ट्रिक्ट-लेवल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और मेडल जीते, जिससे उन्हें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन सहित ऊंचे लेवल पर मुकाबला करने की प्रेरणा मिली. कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें थाईलैंड में हुए दिव्यांगों के लिए वर्ल्ड स्किल्स गेम्स में हिस्सा लेने का मौका मिला.

तमिलनाडु सरकार द्वारा एथलीटों के लिए चलाए जा रहे चैंपियंस फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 1.65 लाख रुपये की मदद से वे पिछले हफ्ते थाईलैंड गए, जहां उन्होंने एक कॉम्पिटिशन में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता, जिसमें 20 देशों के एथलीटों ने हिस्सा लिया था.

उन्होंने कहा, 'मैं एक नॉर्मल मिडिल-क्लास परिवार से हूं. मेरे पिता पेरुमल, दो भाई और एक बहन हैं. जब मैं बच्चा था, तब मेरी मां गुजर गईं. इससे मुझे बहुत खुशी हुई. मेरा सपना है कि मैं आने वाले 2028 पैरालंपिक गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड मेडल जीतूं. मेरे जैसे दिव्यांग लोगों को घर पर नहीं रहना चाहिए. उन्हें अगले लेवल की ओर बढ़ना चाहिए. तमिलनाडु सरकार अभी दिव्यांगों को कई फायदे दे रही है और साथ ही स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वालों को बढ़ावा देने के लिए कई मौके भी दे रही है. अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं'.

उन्होंने थाईलैंड में दिव्यांगों के कॉम्पिटिशन में 54 सेकंड में 400 मीटर पूरा करके सिल्वर मेडल जीता है. वह उन स्पोर्ट्समैन के क्लब में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने दिव्यांगता की चुनौतियों को पार करके इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है. इन स्पोर्ट्समैन ने दिव्यांगों के लिए वर्ल्ड-लेवल स्पोर्टिंग मीट में हिस्सा लेते हुए देश के लिए नाम कमाया है.