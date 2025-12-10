दिनेश कार्तिक को मिली बड़ी जिम्मेदारी, इंग्लैंड की क्रिकेट लीग में दिखाएंगे जलवा
Dinesh Karthik एक नए रोल में नजर आने वाले हैं. वो इंग्लैंड में खेली जाने वाली 100 बॉल की क्रिकेट लीग द हंड्रेड में दिखेंगे.
Published : December 10, 2025 at 2:37 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं. उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिससे उनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. दरअसल IPL चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मेंटर को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है. उनको द हंड्रेड फ्रेंचाइजी लंदन स्पिरिट का मेंटर और बैटिंग कोच बनाया गया है.
दिनेश कार्तिक बने मेंटर और बैटिंग कोच
दिनेश कार्तिक आईपीएल में भी मेंटर की भूमिका निभाते हैं. अब वो द हंड्रेड में बैटिंग कोच के साथ-साथ लंदन स्पिरिट के लिए मेंटर की भूमिका भी निभाएंगे. द हंड्रेड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने वाली इंग्लैंड की क्रिकेट लीग है, जिसमें 100 बॉल के मैच खेले जाते हैं. दिनेश ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक खिलाड़ी के दौर पर अहम योगदान भी दिया है. दिनेश ने 257 मैचों में 22 अर्धशतकों के साथ आईपीएल में 4842 रन बनाए हैं. वो भारत के लिए 180 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. उन्होंने इंडिया के लिए 26 टेस्ट, 94 वनडे और 60 टी20 मुकाबले खेले हैं. उनके नाम 1 शतक दर्ज है. कार्तिक के पास 3463 रन बनाए हैं.
Welcome to London Spirit @DineshKarthik 💙— Lord's Cricket Ground (@HomeOfCricket) December 10, 2025
Read more: https://t.co/aR0cOMpv0a pic.twitter.com/7o08FJZ7bN
लंदन स्पिरिट के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट ने फ्रेंचाइजी द्वारा जारी एक बयान में कहा, 'लंदन स्पिरिट में डीके का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. वह हमारे खेल में सच में एक मौलिक विचारक हैं और शॉर्ट-फॉर्मेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका विशाल अनुभव हमारे लिए बहुत कीमती होगा. उनके साथ काम करना भी बहुत मजेदार है और वह जो कुछ भी करते हैं, उसमें एक संक्रामक ऊर्जा और उत्साह लाते हैं. खेल में महत्वपूर्ण कद वाले एक और बेहतरीन व्यक्ति को साइन करना हमारी महत्वाकांक्षा और इस बात का सबूत है कि हम अपने खिलाड़ियों को सबसे अच्छा संभव समर्थन देने को कितना महत्व देते हैं'.
DK on how he sees the Hundred! 🧠 pic.twitter.com/bsRq6wQNC1— Lord's Cricket Ground (@HomeOfCricket) December 10, 2025
दिनेश कार्तिक ने नई भूमिका मिलने पर कहा, 'लंदन स्पिरिट से जुड़ने का यह कितना रोमांचक समय है. जब मैंने मो, MCC और टेक टाइटन्स की योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं के बारे में सुना, तो मैं सच में जुड़ने के लिए बहुत उत्साहित था. इंग्लिश गर्मियों में लॉर्ड्स में काम करना सच में एक सपने के सच होने जैसा है. यह वह मैदान है जहां मैंने भारत के लिए डेब्यू किया था और अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था. लॉर्ड्स मेरे दिल के बहुत करीब है. मैं अगले साल टीम को एक साथ देखने और कुछ असाधारण क्रिकेटरों के साथ काम करने का इंतजार नहीं कर सकता'.