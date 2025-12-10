ETV Bharat / sports

दिनेश कार्तिक को मिली बड़ी जिम्मेदारी, इंग्लैंड की क्रिकेट लीग में दिखाएंगे जलवा

Etv Bharat ( Etv Bharat )

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं. उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिससे उनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. दरअसल IPL चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मेंटर को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है. उनको द हंड्रेड फ्रेंचाइजी लंदन स्पिरिट का मेंटर और बैटिंग कोच बनाया गया है. दिनेश कार्तिक बने मेंटर और बैटिंग कोच

दिनेश कार्तिक आईपीएल में भी मेंटर की भूमिका निभाते हैं. अब वो द हंड्रेड में बैटिंग कोच के साथ-साथ लंदन स्पिरिट के लिए मेंटर की भूमिका भी निभाएंगे. द हंड्रेड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने वाली इंग्लैंड की क्रिकेट लीग है, जिसमें 100 बॉल के मैच खेले जाते हैं. दिनेश ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक खिलाड़ी के दौर पर अहम योगदान भी दिया है. दिनेश ने 257 मैचों में 22 अर्धशतकों के साथ आईपीएल में 4842 रन बनाए हैं. वो भारत के लिए 180 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. उन्होंने इंडिया के लिए 26 टेस्ट, 94 वनडे और 60 टी20 मुकाबले खेले हैं. उनके नाम 1 शतक दर्ज है. कार्तिक के पास 3463 रन बनाए हैं.