टीम इंडिया पर तोहफों की बौछार, डायमंड के आभूषण से सजेगी हर खिलाड़ी
Gifts For Team India: विश्व कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेटर के लिए हीरे के उपहार और बड़ी पुरस्कार राशि की घोषणा की गई.
Published : November 4, 2025 at 1:29 PM IST|
Updated : November 4, 2025 at 1:40 PM IST
हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए वनडे वर्ल्ड कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया है. टीम इंडिया ने रविवार को हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में ट्रॉफी उठाई. उन्होंने रोमांचक फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया. इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए देश-विदेश से टीम इंडिया के खिलाड़ियों की तारीफ हो रही है.
इस बीच सूरत के प्रमुख उद्योगपति और राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया ने टीम के लिए एक खास तोहफे का ऐलान किया है, जिसे सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं. हीरा व्यापारी ढोलकिया ने घोषणा की है कि, टीम की हर खिलाड़ी को हीरे के आभूषण और सोलर पैनल उपहार में दिए जाएंगे.
Let the celebrations go long into the night 🥳🙌— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
Put your hands together for the ICC Women's Cricket World Cup 2025 winners - #TeamIndia 🇮🇳#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | #Champions pic.twitter.com/Gnnz6S3GRf
महिला विश्व कप फाइनल से पहले गोविंद ढोलकिया ने बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को एक पत्र लिखा. ढोलकिया ने अपने पत्र में लिखा था, 'भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अब तक विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. अगर हमारी लड़कियां फाइनल जीतकर कप जीतती हैं, तो मैं टीम की सभी सदस्यों को हीरे के आभूषण उपहार में देना चाहूंगा. इसके साथ ही मैं उनके सभी घरों में सौर ऊर्जा पैनल लगवाना चाहूंगा. देश को रोशनी देने वालों का जीवन भी प्रकाश से भर जाए'.
उपहार की गारंटी
भारतीय महिला टीम के विजयी होने पर गोविंद ढोलकिया ने अपना वादा निभाया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वह जल्द ही अपनी ओर से सभी को हीरे के आभूषण और सौर ऊर्जा पैनल उपहार में देंगे. श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक ढोलकिया पहले भी ऐसे दुर्लभ उपहार देने के लिए कई बार चर्चा में रहे हैं. त्योहारों और विशेष अवसरों पर वह अपने कर्मचारियों को कार और घर जैसे महंगे उपहार देकर ध्यान आकर्षित करते हैं.
बीसीसीआई का बंपर तोहफा
बीसीसीआई ने भी पहला विश्व कप जीतने वाली टीम को एक बड़ा तोहफा दिया है. बीसीसीआई ने 52 रनों के अंतर से जीतने वाली टीम के लिए 51 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की है. इसकी जानकारी देवजीत सैकिया ने दी. इसके बीसीसीआई ने पोस्ट कर इसको आधिकारिक कर दिया. इसके साथ लगभग हर राज्य की खिलाड़ी को उनकी राज्य सरकार की ओर से इनाम के तौर पर करोड़ों की राशि देना का ऐलान किया गया है. इस लिस्ट में दीप्ति शर्मा (उत्तर प्रदेश), क्रांति गौड़ (मध्य प्रदेश) और रेणुका सिंह ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) जैसे कई अन्य खिलाड़ी पर इनामी राशि की बौछार हुई है.
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) November 3, 2025
BCCI announces Cash Prize of INR 51 Crore for India's victorious ICC Women’s Cricket World Cup 2025 contingent.
Details 🔽 #TeamIndia | #WomenInBlue | #CWC25 | #Champions https://t.co/EUXzv8PpXD
विश्व कप फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 298 रन बनाए. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका 246 रन पर आउट हो गया और 52 रनों से मैच हार गया.