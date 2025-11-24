ETV Bharat / sports

धर्मेंद्र के निधन से क्रिकेट जगत में छाई शोक की लहर, कोहली-गंभीर समेत इन स्टार क्रिकेटरों ने जताया दुख

Dharmendra Death: धर्मेंद्र का सोमवार 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया.

धर्मेंद्र
धर्मेंद्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 5:56 PM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 8:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: 1935 में पंजाब में जन्मे जाने-माने एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में एक टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन के जरिए खोजे जाने के बाद अपना करियर शुरू किया और फिर बॉलीवुड में अपना अलग नाम बनाया.

उन्हें भारतीय सिनेमा में शानदार काम करने की वजह से देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवॉर्ड पद्म भूषण से भी नवाजा गया. उनके परिवार में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर; उनके चार बच्चे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजेता देओल, विजयता देओल; उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी; और उनकी दो बेटियां, ईशा देओल और अहाना देओल हैं.

धर्मेंद्र की मौत से हर कोई दूखी है और सोशल मीडिया पर अपने गम का इजहार कर रहा है. भारतीय क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियों ने भी दुख जताया और एक्टर को श्रद्धांजलि दी है.

स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने एक्स पर एक शोक संदेश शेयर करते हुए लिखा, 'आज, हमने भारतीय सिनेमा के एक लेजेंड को खो दिया, जिन्होंने अपने चार्म और अपने टैलेंट से दिलों को जीता. एक सच्चे आइकॉन जिन्होंने उन्हें देखने वाले हर किसी को प्रेरित किया. इस मुश्किल समय में परिवार को हिम्मत मिले. पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.' इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने लिखा, 'उनकी पर्सनैलिटी और करिश्मा किसी और जैसा नहीं! वह मेरे परिवार के सबसे पसंदीदा थे۔'

मोहम्मद कैफ ने लिखा, 'मैं अमिताभ बच्चन साहब के होमटाउन से हूं, लेकिन मैं वीरू को भी उतना ही प्यार करता था जितना जय को. हर कोई धर्मेंद्र को प्यार करता था, मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो उनका फैन न हो. RIP लेजेंड.'

वीवीएस लक्ष्मण ने एक दिल को छू लेने वाला मैसेज शेयर करते हुए लिखा, 'धर्मेंद्र जी के जाने का बहुत दुख है, एक टाइमलेस स्टार जिनकी मौजूदगी ने स्क्रीन और हमारी जिंदगी को रोशन कर दिया. उनकी विरासत हमारे दिलों में हमेशा रहेगी. मेरी दुआएं उनके परिवार के साथ हैं. उनकी आत्मा को शांति मिले. ओम शांति.'

नवजोत सिंह सिद्धू ने भी धर्मेंद्र के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की और लिखा, 'मैंने अब तक जितने भी हैंडसम एक्टर देखे हैं, उनमें सबसे हैंडसम एक्टर, सोने का दिल - 'शोले' यकीनन अब तक की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म होगी... मेरे लिए पिता जैसे और हमेशा के लिए एक लेजेंड... उनके परिवार को इस कभी न भर पाने वाले नुकसान को सहने की ताकत.'

भारत के पूर्व बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग ने एक्स पर लिखा, 'धर्मेंद्र जी सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वे एक जमाना थे. सादगी में एक स्टार, ताकत में एक ही-मैन और दिल से सोने जैसे. उनकी फिल्में, उनका स्टाइल और उनका अपनापन पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा. एक महान कलाकार, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. ओम शांति'

पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने लिखा, 'धर्मेंद्र जी को दिल से श्रद्धांजलि, एक ऐसा हमेशा रहने वाला आइकॉन जिसकी खूबसूरती, ताकत और बेमिसाल चार्म ने भारतीय सिनेमा पर हमेशा के लिए छाप छोड़ी है. अपनी दमदार परफॉर्मेंस से लेकर ऑन और ऑफ स्क्रीन अपने अपनेपन तक, उन्होंने अनगिनत दिलों को छुआ और पीढ़ियों को प्रेरित किया. उनकी फिल्में, उनकी मुस्कान और उनका जज्बा हमेशा हमारी यादों में बसा रहेगा. उनकी आत्मा को शांति मिले. ओम शांति.'

भारत की वर्ल्ड कप विनिंग ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवंगत एक्टर की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'धर्मेंद्र जी सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थे बल्कि एक सच्चे हीरो थे, जिन्होंने हम सभी को विश्वास दिलाया कि आप अपने दिल में प्यार के साथ सपने देख सकते हैं और हासिल कर सकते हैं! हम सभी उन्हें याद करेंगे! ओम शांति۔'

शिखर धवन ने लिखा, 'आप सिर्फ कद में ही नहीं, बल्कि आत्मा में भी ऊंचे थे. धर्मेंद्र जी, हमें यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि ताकत दयालु हो सकती है. ओम शांति.

इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने एक्स पर अनुभवी एक्टर की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'पर्दे ते अमर, ते साडे दिलन विच वी हमेशा लै अमर!” जिसका पंजाबी में मतलब है 'स्क्रीन पर अमर, और हमारे दिलों में भी हमेशा अमर!'

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने धर्मेंद्र की एक तस्वीर शेयर की और उसे कैप्शन दिया, 'बॉलीवुड का ही-मैन,' जबकि फ्रेंचाइजी ने टीम के को-ओनर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटी शाहरुख खान और जूही चावला के साथ लीजेंडरी एक्टर की एक और तस्वीर डाली और लिखा, 'रेस्ट इन पीस, धर्मेंद्र जी.'

दिल्ली कैपिटल्स ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, 'एक लेजेंड को अलविदा. धरम जी के परिवार, दोस्तों और दुनिया भर के फैंस के प्रति हमारी संवेदनाएं.'

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन, लंबी बीमारी से जूझ रहे थे हिंदी सिनेमा के 'ही-मैन', देश में शोक की लहर

धर्मेंद्र की वो कविता, जिसमें 'ही-मैन' ने 1 लाइन में ही समझा दिया था जीवन का पूरा सार

धर्मेंद्र की ये है आखिरी फिल्म, इस दिन होगी रिलीज, जानें क्या होगा मूवी में 'ही-मैन' का रोल

Last Updated : November 24, 2025 at 8:27 PM IST

TAGGED:

DHARMENDRA PASSES AWAY
DHARMENDRA DEATH NEWS
धर्मेंद्र का निधन
DHARMENDRA DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प. बंगाल में अभी तक 10 लाख SIR फॉर्म जमा नहीं हुए: CEO

IND vs SA: लंच तक दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 220 रन, 508 की बढ़त के बाद हार की कगार पर भारत

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

दुबई एयर शो घटना पर HAL की सफाई, कहा- ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.