धर्मेंद्र के निधन से क्रिकेट जगत में छाई शोक की लहर, कोहली-गंभीर समेत इन स्टार क्रिकेटरों ने जताया दुख
Dharmendra Death: धर्मेंद्र का सोमवार 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया.
हैदराबाद: 1935 में पंजाब में जन्मे जाने-माने एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में एक टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन के जरिए खोजे जाने के बाद अपना करियर शुरू किया और फिर बॉलीवुड में अपना अलग नाम बनाया.
उन्हें भारतीय सिनेमा में शानदार काम करने की वजह से देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवॉर्ड पद्म भूषण से भी नवाजा गया. उनके परिवार में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर; उनके चार बच्चे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजेता देओल, विजयता देओल; उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी; और उनकी दो बेटियां, ईशा देओल और अहाना देओल हैं.
धर्मेंद्र की मौत से हर कोई दूखी है और सोशल मीडिया पर अपने गम का इजहार कर रहा है. भारतीय क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियों ने भी दुख जताया और एक्टर को श्रद्धांजलि दी है.
Today, we have lost a legend of Indian cinema who captivated hearts with his charm and his talent. A true icon who inspired everyone who watched him. May the family find strength in this tough time. My sincere condolences to the whole family. 🙏🙏
स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने एक्स पर एक शोक संदेश शेयर करते हुए लिखा, 'आज, हमने भारतीय सिनेमा के एक लेजेंड को खो दिया, जिन्होंने अपने चार्म और अपने टैलेंट से दिलों को जीता. एक सच्चे आइकॉन जिन्होंने उन्हें देखने वाले हर किसी को प्रेरित किया. इस मुश्किल समय में परिवार को हिम्मत मिले. पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.' इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने लिखा, 'उनकी पर्सनैलिटी और करिश्मा किसी और जैसा नहीं! वह मेरे परिवार के सबसे पसंदीदा थे۔'
I am from Amitabh Bachchan saab's hometown, but I loved Veeru as much as Jai. Everybody loved Dharmendra; I never met anyone who wasn't his fan.
RIP legend.
मोहम्मद कैफ ने लिखा, 'मैं अमिताभ बच्चन साहब के होमटाउन से हूं, लेकिन मैं वीरू को भी उतना ही प्यार करता था जितना जय को. हर कोई धर्मेंद्र को प्यार करता था, मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो उनका फैन न हो. RIP लेजेंड.'
वीवीएस लक्ष्मण ने एक दिल को छू लेने वाला मैसेज शेयर करते हुए लिखा, 'धर्मेंद्र जी के जाने का बहुत दुख है, एक टाइमलेस स्टार जिनकी मौजूदगी ने स्क्रीन और हमारी जिंदगी को रोशन कर दिया. उनकी विरासत हमारे दिलों में हमेशा रहेगी. मेरी दुआएं उनके परिवार के साथ हैं. उनकी आत्मा को शांति मिले. ओम शांति.'
The most handsome actor I ever saw , heart of gold - 'Sholay' would arguably be the greatest Hindi film of all time … fatherly figure for me and a legend forever … strength to his family to bear the irreparable loss 🙏
नवजोत सिंह सिद्धू ने भी धर्मेंद्र के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की और लिखा, 'मैंने अब तक जितने भी हैंडसम एक्टर देखे हैं, उनमें सबसे हैंडसम एक्टर, सोने का दिल - 'शोले' यकीनन अब तक की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म होगी... मेरे लिए पिता जैसे और हमेशा के लिए एक लेजेंड... उनके परिवार को इस कभी न भर पाने वाले नुकसान को सहने की ताकत.'
भारत के पूर्व बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग ने एक्स पर लिखा, 'धर्मेंद्र जी सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वे एक जमाना थे. सादगी में एक स्टार, ताकत में एक ही-मैन और दिल से सोने जैसे. उनकी फिल्में, उनका स्टाइल और उनका अपनापन पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा. एक महान कलाकार, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. ओम शांति'
पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने लिखा, 'धर्मेंद्र जी को दिल से श्रद्धांजलि, एक ऐसा हमेशा रहने वाला आइकॉन जिसकी खूबसूरती, ताकत और बेमिसाल चार्म ने भारतीय सिनेमा पर हमेशा के लिए छाप छोड़ी है. अपनी दमदार परफॉर्मेंस से लेकर ऑन और ऑफ स्क्रीन अपने अपनेपन तक, उन्होंने अनगिनत दिलों को छुआ और पीढ़ियों को प्रेरित किया. उनकी फिल्में, उनकी मुस्कान और उनका जज्बा हमेशा हमारी यादों में बसा रहेगा. उनकी आत्मा को शांति मिले. ओम शांति.'
Heartfelt tribute to Dharmendra Ji — a timeless icon whose grace, strength, and unparalleled charm have left an everlasting mark on Indian cinema. From his powerful performances to his warmth both on and off screen, he touched countless hearts and inspired generations.
His films,… pic.twitter.com/pfgQlDkQsE
भारत की वर्ल्ड कप विनिंग ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवंगत एक्टर की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'धर्मेंद्र जी सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थे बल्कि एक सच्चे हीरो थे, जिन्होंने हम सभी को विश्वास दिलाया कि आप अपने दिल में प्यार के साथ सपने देख सकते हैं और हासिल कर सकते हैं! हम सभी उन्हें याद करेंगे! ओम शांति۔'
शिखर धवन ने लिखा, 'आप सिर्फ कद में ही नहीं, बल्कि आत्मा में भी ऊंचे थे. धर्मेंद्र जी, हमें यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि ताकत दयालु हो सकती है. ओम शांति.
Rest in Peace, Dharmendra ji. 🙏
इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने एक्स पर अनुभवी एक्टर की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'पर्दे ते अमर, ते साडे दिलन विच वी हमेशा लै अमर!” जिसका पंजाबी में मतलब है 'स्क्रीन पर अमर, और हमारे दिलों में भी हमेशा अमर!'
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने धर्मेंद्र की एक तस्वीर शेयर की और उसे कैप्शन दिया, 'बॉलीवुड का ही-मैन,' जबकि फ्रेंचाइजी ने टीम के को-ओनर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटी शाहरुख खान और जूही चावला के साथ लीजेंडरी एक्टर की एक और तस्वीर डाली और लिखा, 'रेस्ट इन पीस, धर्मेंद्र जी.'
Parde te amar, te saade dilan vich vi hamesha lai amar! ♥️
दिल्ली कैपिटल्स ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, 'एक लेजेंड को अलविदा. धरम जी के परिवार, दोस्तों और दुनिया भर के फैंस के प्रति हमारी संवेदनाएं.'