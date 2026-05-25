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RCB vs GT का मैच देखने जा रहे हैं धर्मशाला? पहले जान लें ट्रैफिक प्लान और कहां होगी पार्किंग

कांगड़ा पुलिस ने स्थानीय लोगों और मैच देखने आने वाले क्रिकेट प्रेमियों से नियमों का पालन करने की अपील की है.

Dharamshala RCB vs GT IPL Match
धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम (@IPL/BCCI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 4:14 PM IST

5 Min Read
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धर्मशाला: 26 मई को एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच होने वाले आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर मुकाबले को लेकर कांगड़ा पुलिस ने ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था का विस्तृत खाका तैयार कर लिया है. मैच के दौरान हजारों दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने और मैच समाप्त होने के बाद एक साथ निकलने से यातायात पर पड़ने वाले दबाव को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं. जिला पुलिस प्रशासन का दावा है कि इस बार पार्किंग, रूट डायवर्जन और यातायात नियंत्रण को पहले से अधिक व्यवस्थित बनाया गया है, ताकि शहर में जाम की स्थिति न बने और दर्शकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

एसपी कांगड़ा अशोक रतन ने बताया कि मैच वाले दिन सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा. शहर के प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और लोगों को पार्किंग तथा रूट संबंधी जानकारी डिजिटल स्क्रीन, साइनेज बोर्ड और विभिन्न मीडिया माध्यमों से उपलब्ध करवाई जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य दर्शकों को सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराना और शहर को यातायात जाम से मुक्त रखना है.

24 पार्किंग स्थलों की व्यवस्था

मैच के लिए कुल 24 पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं. इनमें पुलिस ग्राउंड पार्किंग, पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स पार्किंग, डीआईजी कार्यालय परिसर और आसपास का क्षेत्र, दाड़ी ग्राउंड पार्किंग तथा अचीवर्स पार्किंग सहित कई स्थान शामिल हैं. पुलिस प्रशासन जल्द ही सभी पार्किंग स्थलों का विस्तृत नक्शा और रूट प्लान सार्वजनिक करेगा. इसके अलावा दर्शकों को यह भी जानकारी दी जाएगी कि कौन-सी पार्किंग भर चुकी है और किस पार्किंग में अभी जगह उपलब्ध है. यह जानकारी डिजिटल स्क्रीन और अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए साझा की जाएगी, जिससे लोग समय रहते वैकल्पिक पार्किंग का उपयोग कर सकें.

सुबह 9 बजे से लागू होगी विशेष ट्रैफिक व्यवस्था

एसपी अशोक रतन ने बताया कि 26 मई को सुबह 9 बजे से लेकर रात लगभग 12 बजे तक विशेष ट्रैफिक प्लान प्रभावी रहेगा. मैक्लोडगंज से धर्मशाला आने वाले वाहनों को फव्वारा चौक के रास्ते शहर में प्रवेश दिया जाएगा. वहीं धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने वाले वाहनों को गांधी चौक से बाईपास और कैंट रोड के माध्यम से भेजा जाएगा. प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से शहर के भीतर वाहनों का दबाव कम होगा और यातायात सुचारू रूप से चलता रहेगा.

टैक्सी चालकों के लिए बनाया गया अलग बोर्डिंग प्वाइंट

मैच के दौरान टैक्सी संचालन को व्यवस्थित रखने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. पुलिस लाइन के प्रशासनिक ब्लॉक के समीप यात्रियों को उतारने और बैठाने के लिए अलग बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग प्वाइंट बनाया गया है. टैक्सियां रेड क्रॉस चौक से नीचे आएंगी और यात्रियों को निर्धारित स्थान पर उतारने के बाद केसीसी चौक के रास्ते अपने रूट पर वापस लौटेंगी. पुलिस का कहना है कि इस व्यवस्था से टैक्सी चालकों और यात्रियों दोनों को सुविधा मिलेगी और सड़क पर अनावश्यक भीड़ नहीं होगी.

कई प्रमुख मार्गों पर पार्किंग रहेगी पूरी तरह प्रतिबंधित

यातायात बाधित न हो, इसके लिए कुछ प्रमुख मार्गों पर वाहन खड़े करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. रेड क्रॉस चौक से एजुकेशन बोर्ड तक किसी भी प्रकार की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. वहीं केसीसी चौक से आगे केवल अधिकृत वाहनों और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी बसों को ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके अलावा आईटीआई चौक से फुटबॉल ग्राउंड होते हुए स्टेडियम गेट तक के मार्ग पर भी पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. फुटबॉल ग्राउंड से आगे सामान्य वाहनों की आवाजाही सीमित रखी जाएगी.

आपातकालीन सेवाओं के लिए रहेगा ग्रीन कॉरिडोर

एसपी अशोक रतन ने स्पष्ट किया कि ट्रैफिक व्यवस्था के बावजूद आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाने या अन्य आपात स्थिति में पुलिस तत्काल ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध करवाएगी. इसके लिए अलग से पुलिस टीम तैनात रहेगी. पुलिस प्रशासन ने मैच समाप्ति के बाद होने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए विशेष रणनीति बनाई है. एसपी ने बताया कि मैच के बाद शुरुआती 30 से 45 मिनट सबसे चुनौतीपूर्ण होते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शक एक साथ स्टेडियम से बाहर निकलते हैं. इसी कारण इस बार सभी पार्किंग स्थलों को एक साथ नहीं खोला जाएगा. पार्किंग को चरणबद्ध तरीके से खाली करवाया जाएगा ताकि ट्रैफिक का दबाव एक साथ सड़कों पर न पड़े. बसों के माध्यम से आने वाले दर्शकों को पहले निकासी की प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे यातायात व्यवस्था सामान्य बनाए रखने में मदद मिलेगी.

दर्शकों से सहयोग की अपील

एसपी अशोक रतन ने स्थानीय लोगों और मैच देखने आने वाले क्रिकेट प्रेमियों से समय पर पहुंचने और निर्धारित ट्रैफिक तथा पार्किंग नियमों का पालन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अधिकांश पार्किंग स्थल स्टेडियम के नजदीक बनाए गए हैं, इसलिए लोग वाहन पार्क कर आसानी से पैदल स्टेडियम तक पहुंच सकते हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशासन और जनता के सहयोग से मैच के दौरान और उसके बाद शहर को जाम मुक्त रखा जा सकेगा.

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