भारत से घर में टेस्ट सीरीज हारने के बाद धनंजय डिसिल्वा ने श्रीलंका टेस्ट टीम की छोड़ी कप्तानी
धनंजय डिसिल्वा ने 18 टेस्ट मैचों में टीम की कप्तानी की और सात मैचों में जीत दिलाई.
Published : October 8, 2026 at 3:04 PM IST
कोलंबो (श्रीलंका): श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को गुरुवार को बड़ा झटका तब लगा, जब टेस्ट टीम के कप्तान धनंजय डिसिल्वा तुरंत प्रभाव से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया. उन्होंने इस हवाले से सिलेक्शन कमेटी को एक पत्र लिखकर अपने इस फैसले से अवगत करा दिया है.
उन्होंने कहा, 'मेरी सच्ची राय है कि कप्तानी की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपी जानी चाहिए.' साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह एक खिलाड़ी के तौर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपलब्ध रहेंगे. श्रीलंका क्रिकेट के CEO एशले डी सिल्वा ने क्रिकेट के इस प्रारूप में योगदान के लिये धनंजय को धन्यवाद दिया और कहा, 'श्रीलंका क्रिकेट उन्हें भविष्य के लिये शुभकामना देता है और बतौर कप्तान योगदान के लिये धन्यवाद भी.'
बता दें कि धनंजय डिसिल्वा का ये बड़ा फैसला भारत से अपने घर में 1-0 से टेस्ट सीरीज हारने के कुछ हफ्तों बाद आया है. कप्तान के तौर पर वो उनकी आखिरी सीरीज थी. हालांकि सीरीज के आखिरी मैच में सोनल दिनुशा ने शानदार प्रदर्शन करके श्रीलंका को क्लीन स्वीप से बचा लिया था.
Sri Lanka’s Test captain, Dhananjaya de Silva, has decided to step down from the captaincy with immediate effect. READ: https://t.co/8IeasaKyun #SriLankaCricket— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) October 8, 2026
धनंजय डिसिल्वा की कप्तानी में जीत
डीसिल्वा को जनवरी 2024 में दिमुथ करुणारत्ने की जगह टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था. उन्होंने 18 टेस्ट मैचों में टीम की कप्तानी की और सात मैचों में जीत दिलाई. कप्तान के तौर पर, डीसिल्वा ने 18 मैचों में 36.45 की औसत से 1130 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और सात अर्धशतक शामिल थे. उन्होंने 9 विकेट भी लिए. हालांकि 35 वर्ष के धनंजय डिसिल्वा ने अपने करियर में 69 टेस्ट खेले हैं. जिसमें उन्होंने 13 शतक समेत 4400 से अधिक रन बनाए.
बतौर कप्तान डीसिल्वा की उपलब्धियां
डीसिल्वा ने फरवरी 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच से अपनी कप्तानी की शुरुआत की, जिसमें टीम 10 विकेट से जीती. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ उनके घर पर 2-0 से सीरीज जीतने में भी टीम की कप्तानी की. इस ऑलराउंडर ने श्रीलंका को ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ जीत दिलाने में मदद की, जो 2014 के बाद इंग्लैंड की धरती पर उनकी पहली टेस्ट जीत थी, हालांकि वे सीरीज 1-2 से हार गए थे. उनकी कप्तानी में श्रीलंका ने घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड को भी 2-0 से हराया.