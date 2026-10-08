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भारत से घर में टेस्ट सीरीज हारने के बाद धनंजय डिसिल्वा ने श्रीलंका टेस्ट टीम की छोड़ी कप्तानी

धनंजय डिसिल्वा ने श्रीलंका टेस्ट टीम की छोड़ी कप्तानी ( IANS )

कोलंबो (श्रीलंका): श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को गुरुवार को बड़ा झटका तब लगा, जब टेस्ट टीम के कप्तान धनंजय डिसिल्वा तुरंत प्रभाव से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया. उन्होंने इस हवाले से सिलेक्शन कमेटी को एक पत्र लिखकर अपने इस फैसले से अवगत करा दिया है.

उन्होंने कहा, 'मेरी सच्ची राय है कि कप्तानी की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपी जानी चाहिए.' साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह एक खिलाड़ी के तौर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपलब्ध रहेंगे. श्रीलंका क्रिकेट के CEO एशले डी सिल्वा ने क्रिकेट के इस प्रारूप में योगदान के लिये धनंजय को धन्यवाद दिया और कहा, 'श्रीलंका क्रिकेट उन्हें भविष्य के लिये शुभकामना देता है और बतौर कप्तान योगदान के लिये धन्यवाद भी.'