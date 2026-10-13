वर्ल्ड कप 2027 का क्रेज, 12 दिन में 15 मिलियन से ज्यादा लोगों ने टिकट के लिए किया आवेदन
वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा.
Published : October 13, 2026 at 4:18 PM IST
दुबई: अगले साल नए फॉर्मेट में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं. इस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 दिन पहले इस ICC टूर्नामेंट के टिकटों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई और तबसे अब तक 15 मिलियन से ज्यादा लोग टिकट हासिल करने के लिए किया आवेदन कर चुके हैं.
ये आंकाड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की तरफ से मंगलवार को जारी किया गया है. आईसीसी ने एक बयान में कहा, 'अब तक टिकटों के लिए एक करोड़ 50 लाख 83 हजार 752 आवेदन मिले हैं जिसके लिए 142 देशों के प्रशंसकों ने 44 लाख 23 हजार 417 पंजीकरण कराए हैं.'
ICC ने क्या कहा?
ICC के सीईओ संजोग गुप्ता ने इस शानदार प्रतिक्रिया का श्रेय टूर्नामेंट की वैश्विक लोकप्रियता, अफ्रीकी मेजबान देशों के आकर्षण और लॉन्च से पहले की गई प्रचार गतिविधियों को दिया. उन्होंने कहा, 'टिकटों की जबरदस्त मांग क्रिकेट वर्ल्ड कप के कद और लोकप्रियता, एक डेस्टिनेशन के तौर पर अफ्रीका के आकर्षण और इवेंट के लॉन्च से पहले ICC और उसके सहयोगियों की प्रचार गतिविधियों से बने उत्साह का सबूत है.'
𝟏𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 🤩🎫 Ticket demand for #CWC27 keeps soaring in the ballot 📈 More details ➡️ https://t.co/HIOkrvc0EV https://t.co/hx1lRul239— ICC (@ICC) October 13, 2026
बात दें कि क्रिकेट के फैन्स 21 नवंबर, 2026 तक टिकट हासिल करने के लिए रजिस्टर करा सकते हैं. टिकटों की इतनी बड़ी डिमांड से पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर लोगों में कितना उत्साह है.
वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल
वर्ल्ड कप 2027 अगले साल 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक नए फॉर्मेट में खेला जाएगा. जिसमें कुल 14 टीमें भाग लेंगी. भारत और पाकिस्तान को एक ही पूल में रखा गया है. इसलिए इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच ग्रुप स्टेज में एक रोमांचक और अहम मुकाबला भी देखने को मिलेगा, जो 10 अक्टूबर को जोहानसबर्ग में खेला जाएगा. इस बड़े टूर्नामेंट के बारे में और जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं.
वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल रिलीज, इस तारीख को भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान