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वर्ल्ड कप 2027 का क्रेज, 12 दिन में 15 मिलियन से ज्यादा लोगों ने टिकट के लिए किया आवेदन

वर्ल्ड कप 2027 ( IANS )

दुबई: अगले साल नए फॉर्मेट में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं. इस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 दिन पहले इस ICC टूर्नामेंट के टिकटों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई और तबसे अब तक 15 मिलियन से ज्यादा लोग टिकट हासिल करने के लिए किया आवेदन कर चुके हैं.

ये आंकाड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की तरफ से मंगलवार को जारी किया गया है. आईसीसी ने एक बयान में कहा, 'अब तक टिकटों के लिए एक करोड़ 50 लाख 83 हजार 752 आवेदन मिले हैं जिसके लिए 142 देशों के प्रशंसकों ने 44 लाख 23 हजार 417 पंजीकरण कराए हैं.'

ICC ने क्या कहा?

ICC के सीईओ संजोग गुप्ता ने इस शानदार प्रतिक्रिया का श्रेय टूर्नामेंट की वैश्विक लोकप्रियता, अफ्रीकी मेजबान देशों के आकर्षण और लॉन्च से पहले की गई प्रचार गतिविधियों को दिया. उन्होंने कहा, 'टिकटों की जबरदस्त मांग क्रिकेट वर्ल्ड कप के कद और लोकप्रियता, एक डेस्टिनेशन के तौर पर अफ्रीका के आकर्षण और इवेंट के लॉन्च से पहले ICC और उसके सहयोगियों की प्रचार गतिविधियों से बने उत्साह का सबूत है.'