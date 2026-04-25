IPL 2026: लुंगी एनगिडी के सिर में लगी गंभीर चोट, दिल्ली पुलिस ने 11 मिनट में तैयार किया 'ग्रीन कॉरिडोर'
दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी के सिर में गंभीर चोट लगने के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था. जानें अपडेट
Published : April 25, 2026 at 10:00 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में शनिवार को दिल्ली और पंजाब के बीच खेले गए हाई-वोल्टेज आईपीएल मुकाबले के दौरान उस वक्त सन्नाटा पसर गया, जब दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी एक भीषण हादसे का शिकार हो गए. फील्डिंग के दौरान एनगिडी के सिर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी के चलते 'पीक ऑवर' के भारी जाम के बावजूद एम्बुलेंस महज 11 मिनट में अस्पताल पहुंच गई. इस मैच को देखने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी स्टेडियम में मौजूद थे.
लुंगी एनगिडी के सिर में लगी गंभीर चोट
मैच के दौरान एक तेज शॉट को रोकने के प्रयास में लुंगी एनगिडी अनियंत्रित होकर गिर पड़े और उनका सिर जमीन से जोर से टकराया. मैदान पर मौजूद फिजियो ने तुरंत उन्हें प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत न्यूरो-स्पेशलिस्ट की निगरानी में भेजने की सलाह दी. उन्हें राजेंद्र नगर स्थित बीएलके-मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रेफर किया गया.
Enjoyed the electrifying contest between @DelhiCapitals and @PunjabKingsIPL at the Arun Jaitley Stadium today.— LG Delhi (@LtGovDelhi) April 25, 2026
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दिल्ली पुलिस ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर
मैच आयोजकों से सूचना मिलते ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई. उस समय सड़कों पर वाहनों का भारी दबाव था, लेकिन स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए एसीपी ट्रैफिक (सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट) संजय सिंह ने मोर्चा संभाला. उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क कर स्टेडियम से लेकर राजेंद्र नगर तक के पूरे मार्ग को 'ग्रीन कॉरिडोर' में तब्दील करने का निर्देश दिया. संबंधित ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के बीच सटीक समन्वय का नतीजा यह रहा कि एम्बुलेंस ने बिना किसी बाधा के ट्रैफिक को चीरते हुए अस्पताल तक का सफर तय किया. सामान्यतः जिस दूरी को तय करने में आधा घंटा से अधिक का समय लगता है, उसे ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी से मात्र 11 मिनट में पूरा कर लिया गया.
एलजी ने खिलाड़ी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की
डीसीपी ट्रैफिक (सेंट्रल रेंज) ने इस सफल ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए कहा कि आपातकालीन स्थिति में समय की कीमत जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर होती है. दिल्ली पुलिस के जवानों ने जिस पेशेवर अंदाज और समर्पण के साथ इस कार्य को अंजाम दिया, उसकी हर तरफ सराहना हो रही है. अस्पताल के मुताबिक, समय पर इलाज शुरू होने से खिलाड़ी की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है. खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के इस 'सुपरफास्ट' रिस्पॉन्स के लिए उनका आभार जताया है. इस मैच में दिल्ली कैपिटल के प्रदर्शन पर उपराज्यपाल ने बधाई दी. उन्होंने घायल खिलाड़ी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.
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