विनेश फोगाट को बड़ा झटका, कोर्ट ने याचिका की खारिज, वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल में नहीं हो सकेंगी शामिल
दिल्ली हाईकोर्ट में विनेश फोगाट की वर्ल्ड चैंपियनशिप में शामिल होने की याचिका खारिज कर दी.
Published : September 11, 2026 at 1:07 PM IST
हैदराबाद: भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के ट्रायल में हिस्सा लेने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार देर रात हुई सुनवाई के दौरान उनकी याचिका खारिज कर दी. फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल में भाग लेने की अनुमति मांगी थी.
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) द्वारा तय पात्रता मानदंड में किसी एक खिलाड़ी को छूट नहीं दी जा सकती. अदालत ने कहा कि यह सभी खिलाड़ियों पर समान रूप से लागू होने वाले पात्रता मानदंड हैं, इसे केवल विनेश फोगाट के पक्ष में बदलना उचित नहीं होगा.
The Delhi High Court has refused to allow wrestler Vinesh Phogat to participate in the selection trials for the 2026 Senior World Championship. Justice Swarna Kanta Sharma, in an interim order, said the court cannot grant Vinesh special exemption from the rules to participate in… pic.twitter.com/rEt7c5HKRk— IANS (@ians_india) September 11, 2026
नए नियमों से फोगाट को हुई परेशानी
WFI ने 7 सितंबर को छह ओलंपिक भार वर्गों के लिए चयन ट्रायल के नए नियम जारी किए थे. इन नियमों में बताया गया कि ट्रायल के लिए किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और किन्हें नहीं. कुछ खास प्रतियोगिताओं के पदक विजेता इसके लिए योग्य हैं, राष्ट्रीय कोचिंग कैंप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी योग्य माने गए हैं. इसके अलावा अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चुने गए खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा. लेकिन विनेश इन शर्तों पर खरी नहीं थी इसलिए उन्होंने इन नियमों को कोर्ट में चुनौती दी.
विनेश फोगाट ने इन नियमों को चुनौती देते हुए कहा था कि गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और उसके बाद की रिकवरी के कारण वह निर्धारित प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकीं. इसी वजह से नए पात्रता मानदंड में वह बाहर हो गईं. फोगाट जुलाई 2025 में मां बनी थीं और इसके बाद उन्होंने वापसी की. उन्होंने यह भी कहा कि WFI की ओर से उन्हें नोटिस भी दिया गया था.
पारदर्शी चयन प्रक्रिया की भी मांग
विनेश फोगाट ने अदालत से सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति ही नहीं मांगी थी, बल्कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और मातृत्व के कारण क्वालीफाइंग प्रतियोगिताओं से बाहर रहने वाली महिला खिलाड़ियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की भी मांग की थी. हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल में हिस्सा लेने का रास्ता बंद हो गया है.
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