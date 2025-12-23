ETV Bharat / sports

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनील गावस्कर की जीत, पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्शन पाने वाले बने पहले भारतीय खिलाड़ी

सुनील गावस्कर ( IANS PHOTO )

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर को बड़ी राहत देते हुए कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्शन के तहत उनके नाम को उनकी सहमति के बिना गैर-कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने से रोक दिया. इस तरह से वो पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्शन पाने वाले बने पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए. दिल्ली हाई कोर्ट में सुनील गावस्कर की जीत

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार, 23 दिसंबर को सुनील गावस्कर के नाम और इमेज का गलत इस्तेमाल करने के आरोपियों को से ऐसे सभी पोस्ट, वीडियो और संबंधित कंटेंट को 72 घंटे के अंदर हटाने का आदेश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर व्यक्ति इसका पालन करने में विफल रहते हैं, तो प्लेटफार्म को खुद ही उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाना होगा. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 मई को तय की है. 12 दिसंबर को, हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को गावस्कर की याचिका पर सात दिनों के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की थी.