भारत के हेड कोच गौतम गंभीर को मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने केस किया खारिज

Covid Drugs Case Against Gautam Gambhir: दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर, उनकी पत्नी, मां और फाउंडेशन के खिलाफ केस को खारिज कर दिया है.

Gautam Gambhir
गौतम गंभीर (ANI)
PTI

November 21, 2025 at 5:15 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, उनके फाउंडेशन और दूसरों के खिलाफ महामारी के दौरान कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से COVID-19 दवाएं स्टॉक करने और बांटने के लिए दर्ज क्रिमिनल केस को खारिज कर दिया. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आदेश सुनाते हुए कहा, 'क्रिमिनल शिकायत खारिज'.

हाई कोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर दिया जिसमें गंभीर, उनकी पत्नी, मां और फाउंडेशन के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी और क्रिमिनल शिकायत को खारिज करने की मांग की गई थी. दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पूर्वी दिल्ली से उस समय के एमपी गंभीर, उनके फाउंडेशन, इसकी सीईओ अपराजिता सिंह, उनकी मां और पत्नी, सीमा गंभीर और नताशा गंभीर दोनों फाउंडेशन में ट्रस्टी के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(c) के साथ धारा 27(b)(ii) के तहत शिकायत दर्ज की थी.

सेक्शन 18(c) बिना लाइसेंस के दवाओं को बनाने, बेचने और बांटने पर रोक लगाता है, जबकि सेक्शन 27(b)(ii) बिना वैलिड लाइसेंस के बेचने, बांटने पर कम से कम तीन साल की जेल और जुर्माना हो सकता है, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है. 20 सितंबर, 2021 को हाई कोर्ट ने मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और गौतम गंभीर फाउंडेशन, गंभीर और उनके परिवार के सदस्यों की याचिका पर दिल्ली ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी से जवाब मांगा था.

उन्होंने क्रिमिनल कंप्लेंट और मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पास किए गए समन ऑर्डर को चुनौती दी थी. 9 अप्रैल को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी और गंभीर ने ऑर्डर वापस लेने के लिए एक नई अर्जी दी. ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिका मेंटेन करने लायक नहीं है क्योंकि गंभीर ने पहले सेशन की रिविजनल कोर्ट जाने के बजाय सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. प्रॉसिक्यूशन के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने माना कि उन्होंने बिना वैलिड लाइसेंस के दवाएं बांटी थीं और उनका एकमात्र बचाव यह था कि उन्होंने इसे बेचा नहीं था.

