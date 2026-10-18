दिल्ली हाफ मैराथन: केन्या के धावक ने मारी बाजी, जानें भारतीय धावकों का कैसा रहा प्रदर्शन?
दिल्ली हाफ मैराथन के विजेता को 27,000 डॉलर (करीब 25.64 लाख रुपये) की पुरस्कार राशि दी गई.
Published : October 18, 2026 at 5:08 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी नई दिल्ली में रविवार को वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन किया गया. जिसका मार्ग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुआ और फिर 21 किलोमीटर के बाद वहीं आकर समाप्त हुआ. इस रेस में 40,000 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया. पुरुषों के वर्ग में इस मैराथन के विनर केन्या के धावक रहे, जबकि महिला कैटेगरी में इथियोपिया की धावन ने बाजी मारी.
चार्ल्स मटाटा रहे विनर
पुरुष एलीट वर्ग में केन्या के धावकों का दबदबा रहा. पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पर इन्हीं का कब्जा रहा. धावक चार्ल्स मटाटा ने नया कोर्स रिकॉर्ड बनाते हुए पुरुष एलीट वर्ग का खिताब अपने नाम किया. उन्होंने 58 मिनट 52 सेकंड में दौड़ पूरी कर वर्ष 2020 में इथियोपिया के अमेदेवोर्क वालेलेग्न के बनाए 58 मिनट 53 सेकंड के रिकॉर्ड को एक सेकंड से पीछे छोड़ दिया. दूसरे नंबर पर उनके ही हमवतन धावक सैमवेल न्यामाई मेलू रहे. उन्होंने 59 मिनट 24 सेकंड का समय लिया, जबकि स्टेनली वाइथाका म्बुरू ने 59 मिनट 33 सेकंड में दौड़ पूरी कर तीसरा स्थान हासिल किया. दिलचस्प बात यह है कि मटाटा के जुड़वां भाई एलेक्स मटाटा ने 2025 में 59 मिनट 50 सेकंड के समय के साथ यह खिताब जीता था.
महिला वर्ग की विनर
महिला एलीट वर्ग में इथियोपिया की वुडिनेश अलेमु ने एक घंटा छह मिनट 35 सेकंड में दौड़ पूरी कर खिताब जीता. जबकि केन्या की सेलाह बुसिनेई एक घंटा सात मिनट एक सेकंड के समय के साथ दूसरे और सिंथिया चेलंगाट चेपक्वोनी एक घंटा सात मिनट 32 सेकंड में दौड़ पूरी कर तीसरे स्थान पर रहीं.
रेस में भारत का प्रदर्शन
भारत के धवको में शैलेश कुशवाहा ने पुरुष एलीट वर्ग में एक घंटा पांच मिनट पांच सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया. गौरव माथुर एक घंटा पांच मिनट 11 सेकंड के साथ दूसरे और हेमंत कुमार एक घंटा पांच मिनट 37 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे. भारतीय महिला एलीट वर्ग में अंकिता ध्यानी ने एक घंटा 12 मिनट 46 सेकंड में दौड़ पूरी कर शीर्ष स्थान हासिल किया। सोनिया एक घंटा 14 मिनट 56 सेकंड के साथ दूसरे और भागीरथी एक घंटा 15 मिनट 51 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.
पुरस्कार राशि
वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के विजेता की 27,000 डॉलर (करीब 25.64 लाख रुपये) की पुरस्कार राशि दी गई. इसके अलावा रिकॉर्ड तोड़ने पर केन्या के धावक को 12,000 डॉलर (करीब 11.40 लाख रुपये) अतिरिक्त राशि दी गई.
बता दें कि वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2026 में कुल 2,75,732 डॉलर की पुरस्कार राशि रखी गई थी. जिसमें पुरुष और महिला एलीट वर्ग के विजेताओं को 27,000-27,000 डॉलर दिए जाएंगे. जबकि भारतीय एलीट पुरुष और महिला वर्ग में शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले धावकों को क्रमशः 3.50 लाख, 2.50 लाख और 1.50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी.