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दिल्ली हाफ मैराथन: केन्या के धावक ने मारी बाजी, जानें भारतीय धावकों का कैसा रहा प्रदर्शन?

वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2026 ( PTI )

नई दिल्ली: देश की राजधानी नई दिल्ली में रविवार को वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन किया गया. जिसका मार्ग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुआ और फिर 21 किलोमीटर के बाद वहीं आकर समाप्त हुआ. इस रेस में 40,000 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया. पुरुषों के वर्ग में इस मैराथन के विनर केन्या के धावक रहे, जबकि महिला कैटेगरी में इथियोपिया की धावन ने बाजी मारी.

चार्ल्स मटाटा रहे विनर

पुरुष एलीट वर्ग में केन्या के धावकों का दबदबा रहा. पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पर इन्हीं का कब्जा रहा. धावक चार्ल्स मटाटा ने नया कोर्स रिकॉर्ड बनाते हुए पुरुष एलीट वर्ग का खिताब अपने नाम किया. उन्होंने 58 मिनट 52 सेकंड में दौड़ पूरी कर वर्ष 2020 में इथियोपिया के अमेदेवोर्क वालेलेग्न के बनाए 58 मिनट 53 सेकंड के रिकॉर्ड को एक सेकंड से पीछे छोड़ दिया. दूसरे नंबर पर उनके ही हमवतन धावक सैमवेल न्यामाई मेलू रहे. उन्होंने 59 मिनट 24 सेकंड का समय लिया, जबकि स्टेनली वाइथाका म्बुरू ने 59 मिनट 33 सेकंड में दौड़ पूरी कर तीसरा स्थान हासिल किया. दिलचस्प बात यह है कि मटाटा के जुड़वां भाई एलेक्स मटाटा ने 2025 में 59 मिनट 50 सेकंड के समय के साथ यह खिताब जीता था.

दिल्ली हाफ मैराथन के विजेता (PTI) महिला वर्ग की विनर

महिला एलीट वर्ग में इथियोपिया की वुडिनेश अलेमु ने एक घंटा छह मिनट 35 सेकंड में दौड़ पूरी कर खिताब जीता. जबकि केन्या की सेलाह बुसिनेई एक घंटा सात मिनट एक सेकंड के समय के साथ दूसरे और सिंथिया चेलंगाट चेपक्वोनी एक घंटा सात मिनट 32 सेकंड में दौड़ पूरी कर तीसरे स्थान पर रहीं. दिल्ली हाफ मैराथन के विजेता (PTI)